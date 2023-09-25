Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма

Необыкновенная красота Града Китежа и таинственность этих мест привлекают сюда множество гостей

Необыкновенная красота Града Китежа и таинственность этих мест привлекают сюда множество гостей.

Веселые развлекательные программы в природном парке, густые хвойные леса, исконные обычаи очаруют вас, ведь здесь берет свое начало тайга, а территория имеет официальный статус экологически чистой.
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма

Что вас ожидает 🤩

  • Музейно- туристический комплекс «Град Китеж»
  • Озеро Светлояр
  • Сырно-молочного кластер «Светлоярское»
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Описание

Что вас ждет

Увлекательная экскурсия с интерактивной программой, где вас ждут танцы хороводы и чай с пирогами. Погуляете вокруг удивительного озера и возможно услышите колокольный звон чудо-города. А также посетите сырную ферму с дегустацией.

Грид Китеж

Здание музейно-туристического комплекса «Град Китеж» построено в стиле княжеского терема XVII века и поражает туристов своей статью. На воскресенской земле вас встретят по старой русской традиции: с хлебом, солью, веселыми хороводами и танцами, с румяным караваем и вкуснейшим медовым сбитнем.
Вас ждут сказания былинные и хороводы веселые, а главное — самовар пузатый с чайком горячим с травами душистыми.
Внимание! В связи с ограничениями интерактивная встреча может быть заменена на мастер-класс на музыкальном инструменте.
В историко-художественном музее представлена история Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, традиции, а также хранится богатая коллекция изделий из керамики самых разнообразных техник исполнения.

Озеро Светлояр

Поистине природное чудо Нижегородской области, водоём с чистейшей водой, овеянный легендами. Главное предание, связанное с озером - предание о невидимом граде Китеже, ушедшем под воду вместе с монголо-татарскими захватчиками. Поговаривают, что и сейчас можно услышать колокольный звон чудо-города. Свободное время на озере.

Ферма Шишенино

Вы побываете на удивительной ферме, на территории «Сырно-молочного кластера «Светлоярское». Ферма занимается производством натуральных молочных продуктов. О традициях, итальянских и французских сырах, о кормах и луговых травах, выращенных здесь же в границах парка расскажет собственник фермы. Он покажет вам ферму и предложит продегустировать сыры.
Для удобства приобретения экологичных молочных вкусностей ферма предлагает сделать предварительный заказ и уже на месте оплатить покупки (пакет с вкусностями — все виды сыров весом 1,5 кг + 1 йогурт).

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проезд на автобусе туристического класса (иномарка)/ микроавтобусе,
  • сопровождение гида,
  • посещение музеев по программе,
  • интерактивные программы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание: обед 400 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автобусе туристического класса (иномарка)/ микроавтобусе
  • Сопровождение гида
  • Посещение музеев по программе
  • Интерактивные программы
Что не входит
  • Питание: обед 400 руб
Место начала и завершения?
площадь Ленина, памятник Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям через неделю
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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