Что вас ждет

Увлекательная экскурсия с интерактивной программой, где вас ждут танцы хороводы и чай с пирогами. Погуляете вокруг удивительного озера и возможно услышите колокольный звон чудо-города. А также посетите сырную ферму с дегустацией.

Грид Китеж

Здание музейно-туристического комплекса «Град Китеж» построено в стиле княжеского терема XVII века и поражает туристов своей статью. На воскресенской земле вас встретят по старой русской традиции: с хлебом, солью, веселыми хороводами и танцами, с румяным караваем и вкуснейшим медовым сбитнем.

Вас ждут сказания былинные и хороводы веселые, а главное — самовар пузатый с чайком горячим с травами душистыми.

Внимание! В связи с ограничениями интерактивная встреча может быть заменена на мастер-класс на музыкальном инструменте.

В историко-художественном музее представлена история Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, традиции, а также хранится богатая коллекция изделий из керамики самых разнообразных техник исполнения.

Озеро Светлояр

Поистине природное чудо Нижегородской области, водоём с чистейшей водой, овеянный легендами. Главное предание, связанное с озером - предание о невидимом граде Китеже, ушедшем под воду вместе с монголо-татарскими захватчиками. Поговаривают, что и сейчас можно услышать колокольный звон чудо-города. Свободное время на озере.

Ферма Шишенино

Вы побываете на удивительной ферме, на территории «Сырно-молочного кластера «Светлоярское». Ферма занимается производством натуральных молочных продуктов. О традициях, итальянских и французских сырах, о кормах и луговых травах, выращенных здесь же в границах парка расскажет собственник фермы. Он покажет вам ферму и предложит продегустировать сыры.

Для удобства приобретения экологичных молочных вкусностей ферма предлагает сделать предварительный заказ и уже на месте оплатить покупки (пакет с вкусностями — все виды сыров весом 1,5 кг + 1 йогурт).

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

проезд на автобусе туристического класса (иномарка)/ микроавтобусе,

сопровождение гида,

посещение музеев по программе,

интерактивные программы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание: обед 400 руб.