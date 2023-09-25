Что вас ждет
Увлекательная экскурсия с интерактивной программой, где вас ждут танцы хороводы и чай с пирогами. Погуляете вокруг удивительного озера и возможно услышите колокольный звон чудо-города. А также посетите сырную ферму с дегустацией.
Грид Китеж
Здание музейно-туристического комплекса «Град Китеж» построено в стиле княжеского терема XVII века и поражает туристов своей статью. На воскресенской земле вас встретят по старой русской традиции: с хлебом, солью, веселыми хороводами и танцами, с румяным караваем и вкуснейшим медовым сбитнем.
Вас ждут сказания былинные и хороводы веселые, а главное — самовар пузатый с чайком горячим с травами душистыми.
Внимание! В связи с ограничениями интерактивная встреча может быть заменена на мастер-класс на музыкальном инструменте.
В историко-художественном музее представлена история Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, традиции, а также хранится богатая коллекция изделий из керамики самых разнообразных техник исполнения.
Озеро Светлояр
Поистине природное чудо Нижегородской области, водоём с чистейшей водой, овеянный легендами. Главное предание, связанное с озером - предание о невидимом граде Китеже, ушедшем под воду вместе с монголо-татарскими захватчиками. Поговаривают, что и сейчас можно услышать колокольный звон чудо-города. Свободное время на озере.
Ферма Шишенино
Вы побываете на удивительной ферме, на территории «Сырно-молочного кластера «Светлоярское». Ферма занимается производством натуральных молочных продуктов. О традициях, итальянских и французских сырах, о кормах и луговых травах, выращенных здесь же в границах парка расскажет собственник фермы. Он покажет вам ферму и предложит продегустировать сыры.
Для удобства приобретения экологичных молочных вкусностей ферма предлагает сделать предварительный заказ и уже на месте оплатить покупки (пакет с вкусностями — все виды сыров весом 1,5 кг + 1 йогурт).
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- проезд на автобусе туристического класса (иномарка)/ микроавтобусе,
- сопровождение гида,
- посещение музеев по программе,
- интерактивные программы.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание: обед 400 руб.