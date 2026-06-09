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Озеро Светлояр и Замок Шереметева (из Нижнего Новгорода)

Увидеть русскую Атлантиду и посетить один из самых необычных ансамблей Поволжья
Природная тишина Светлояра сменится роскошью дворцовой архитектуры Юрино.

Вы прогуляетесь у озера, которое почитали ещё до крещения Руси, узнаете легенду о Китеже и посетите Шереметевский замок, где сохранились парадные залы, витражи, мраморные колонны и детали старинного убранства.
Озеро Светлояр и Замок Шереметева (из Нижнего Новгорода)
Озеро Светлояр и Замок Шереметева (из Нижнего Новгорода)
Озеро Светлояр и Замок Шереметева (из Нижнего Новгорода)

Описание экскурсии

Озеро Светлояр

Его часто называют маленькой русской Атлантидой: именно с ним связывают легенду о невидимом граде Китеже, которая дошла до нас в литературной обработке старообрядцев. По преданию, на берегах устраивали обряды в честь славянского бога солнца Ярилы. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться у озера и спокойно рассмотреть окрестности.

Замок Шереметева

Внутри почти 100 комнат. Вы увидите парадные залы, среди них Картинная галерея, Восточный кабинет, Дубовая комната и Скобелевский зал. В интерьерах сохранились мраморные колонны, мозаичные витражи, керамические решётки и другие детали. Отдельного внимания заслуживает зимний сад со стеклянным куполом: когда-то под ним росла королевская пальма и редкие цветы, привезённые из разных стран.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Нижнего Новгорода
7:30 — выезд из Бора
7:30–11:00 — переезд к озеру Светлояр
11:00–12:00 — прогулка у озера Светлояр
12:00–14:00 — переезд в Юрино
14:00–15:00 — обед в кафе
15:15–16:45 — посещение Шереметевского замка
17:00–20:30 — возвращение в Бор и Нижний Новгород

Организационные детали

  • Страховка и входные билеты входят в стоимость. Обед оплачивается отдельно — 800 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5000 ₽
Дети до 16 лет4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Откройте Нижний Новгород с нами — туроператором, влюблённым в этот город! Мы создаём путешествия, которые остаются в памяти навсегда. Доверьте организацию вашего отдыха профессионалам — и Нижний Новгород станет для вас не просто пунктом на карте, а местом, куда захочется вернуться!

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