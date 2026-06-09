Природная тишина Светлояра сменится роскошью дворцовой архитектуры Юрино. Вы прогуляетесь у озера, которое почитали ещё до крещения Руси, узнаете легенду о Китеже и посетите Шереметевский замок, где сохранились парадные залы, витражи, мраморные колонны и детали старинного убранства.

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Описание экскурсии

Озеро Светлояр

Его часто называют маленькой русской Атлантидой: именно с ним связывают легенду о невидимом граде Китеже, которая дошла до нас в литературной обработке старообрядцев. По преданию, на берегах устраивали обряды в честь славянского бога солнца Ярилы. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться у озера и спокойно рассмотреть окрестности.

Замок Шереметева

Внутри почти 100 комнат. Вы увидите парадные залы, среди них Картинная галерея, Восточный кабинет, Дубовая комната и Скобелевский зал. В интерьерах сохранились мраморные колонны, мозаичные витражи, керамические решётки и другие детали. Отдельного внимания заслуживает зимний сад со стеклянным куполом: когда-то под ним росла королевская пальма и редкие цветы, привезённые из разных стран.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Нижнего Новгорода

7:30 — выезд из Бора

7:30–11:00 — переезд к озеру Светлояр

11:00–12:00 — прогулка у озера Светлояр

12:00–14:00 — переезд в Юрино

14:00–15:00 — обед в кафе

15:15–16:45 — посещение Шереметевского замка

17:00–20:30 — возвращение в Бор и Нижний Новгород

Организационные детали