Дворянская и купеческая Большая ПокровскаяИз всех городских улиц Большая Покровская является, пожалуй, самой многоплановой и разнообразной. Ведь именно она — сама дворянская и самая купеческая улица в Нижнем Новгороде: во все времена богачи здесь зарабатывали свои капиталы известные купцы. Улица, появившаяся на карте города в XVIII веке, и по сей день не утратила популярности ни у гостей города, ни у нижегородцев.

Начинается экскурсия ⛳ с площади Горького и там Вы узнаете, почему именно так она называется сегодня, и что было на этом месте раньше. Заодно вы узнаете небольшую историю 📖 Нижнего Новгорода и почему наш город 🏙️ на протяжении 58 лет носил имя великого писателя. На протяжении всей улицы находятся множество объектов: государственный банк и история великолепного ансамбля, театр Драмы, места связанные с Максимом Горьким.

Красивая и романтичная РождественскаяДалее мы посетим не уступающую по красоте улицу Рождественскую. Эта улица всегда считалась по красоте строений лучшей в Нижнем Новгороде. Улица торговая, на ней была сосредоточена вся торговая и промышленная деятельность города.

Экскурсия начинается на самой молодой площади Нижнего Новгорода — Народного Единства, где можно проследить историю с XIII до XXI века. Вы увидите доходные дома Рукавишниковых, Блинова, Бугрова. Дом, в котором останавливался Льюис Кэрролл, и дом, с крыльца которого встречали императрицу Екатерину II. Неоднократно столкнетесь с именем М. Горького. А также полюбуетесь жемчужиной не только Нижнего Новгорода, но и всего Поволжья — Рождественской (Строгановской) церковью и узнаете историю этого храма от основания до сегодняшнего дня.

Конечной точкой будет Благовещенская площадь с прекрасным видом древнейшего на Нижегородской земле монастыря и Заречной частью города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.