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Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода

5
3 отзыва
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Большая Покровская является самой любимой улицей нижегородцев с XVIII века.

Здесь стоят красивые 🤩 исторические здания, театры, рестораны и клубы.

И здесь же можно приобрести сувениры 🎁 с местным колоритом.

Составить ей конкуренцию может только улица Рождественская, полностью состоящая из купеческих особняков.

Многие из них хранят истории 📖 и легенды о прежних владельцах.

А в одном из домов, по слухам, живут привидения.

Приглашаем познакомиться с парадной частью города на Волге и узнать его истории.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода

Что вы увидите

  • Улица Большую Покровская
  • Улица Рождественская
  • Благовещенская площадь
  • площадь Горького
  • Рождественская (Строгановская) церковь
  • площадь Народного Единства
  • доходные дома: Рукавишниковых, Блинова, Бугрова
  • Государственный банк
  • Театр Драмы
  • места связанные с Максимом Горьким
Дворянская и купеческая Большая ПокровскаяИз всех городских улиц Большая Покровская является, пожалуй, самой многоплановой и разнообразной. Ведь именно она — сама дворянская и самая купеческая улица в Нижнем Новгороде: во все времена богачи здесь зарабатывали свои капиталы известные купцы. Улица, появившаяся на карте города в XVIII веке, и по сей день не утратила популярности ни у гостей города, ни у нижегородцев.
Начинается экскурсия ⛳ с площади Горького и там Вы узнаете, почему именно так она называется сегодня, и что было на этом месте раньше. Заодно вы узнаете небольшую историю 📖 Нижнего Новгорода и почему наш город 🏙️ на протяжении 58 лет носил имя великого писателя. На протяжении всей улицы находятся множество объектов: государственный банк и история великолепного ансамбля, театр Драмы, места связанные с Максимом Горьким.
Красивая и романтичная РождественскаяДалее мы посетим не уступающую по красоте улицу Рождественскую. Эта улица всегда считалась по красоте строений лучшей в Нижнем Новгороде. Улица торговая, на ней была сосредоточена вся торговая и промышленная деятельность города.
Экскурсия начинается на самой молодой площади Нижнего Новгорода — Народного Единства, где можно проследить историю с XIII до XXI века. Вы увидите доходные дома Рукавишниковых, Блинова, Бугрова. Дом, в котором останавливался Льюис Кэрролл, и дом, с крыльца которого встречали императрицу Екатерину II. Неоднократно столкнетесь с именем М. Горького. А также полюбуетесь жемчужиной не только Нижнего Новгорода, но и всего Поволжья — Рождественской (Строгановской) церковью и узнаете историю этого храма от основания до сегодняшнего дня.
Конечной точкой будет Благовещенская площадь с прекрасным видом древнейшего на Нижегородской земле монастыря и Заречной частью города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ул. Большая Покровская 52, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Ул. Рождественская 45, Нижний Новгород
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
Турфирма «.
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