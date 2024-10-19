3 часа
Индивидуальная
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Узнать питейную историю города - от купеческих лавок до новых пабов - и попробовать лучшее пенное
Начало: На улице Рождественской
31 окт в 15:00
3 ноя в 15:00
от 8 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Рассмотреть (и распробовать!) колорит Нижнего Новгорода с профессиональным гидом
Начало: В районе Благовещенской площади
Завтра в 18:00
30 окт в 12:00
от 4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 октября 2024Отличная экскурсия! Ася увлекла нас с первых минут. Время пролетело незаметно. Узнали много интересного про производство пива и сидра. Побывали
- ААнна16 октября 2024Отличная экскурсия, всем рекомендую, ходили 3 взрослых и 4 детей, все в полном восторге! Хочу вернутся и снова посетить заведения, которые посещали
- ООльга13 октября 2024Добрый день! Экскурсия шикарна по содержанию. Мы познакомились с местными блюдами, которые не пробовали никогда! Единственное, что хотелось бы пожелать-
- ЕЕлена13 сентября 2024Душевная экскурсия получилась 😀 Заказывали в подарок, юбиляр до начала не знал тематику, был очень приятно удивлен. Ася - прекрасный
- ААнастасия6 сентября 2024Очень понравилось алко-гастро путешествие с Алиной. Во многие заведения даже и не зашли бы сами. А тут не просто посидели,
- ГГалина19 августа 2024Занимательная экскурсия для любителей пива и просто хорошего время препровождения. Ася подробно рассказала про заведения, в которые мы заходили, и
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «С дегустацией пива»
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