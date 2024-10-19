С дегустацией пива – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «С дегустацией пива» в Нижнем Новгороде, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
Пешая
26 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Пешая
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Узнать питейную историю города - от купеческих лавок до новых пабов - и попробовать лучшее пенное
Начало: На улице Рождественской
31 окт в 15:00
3 ноя в 15:00
от 8 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Рассмотреть (и распробовать!) колорит Нижнего Новгорода с профессиональным гидом
Начало: В районе Благовещенской площади
Завтра в 18:00
30 окт в 12:00
от 4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    19 октября 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Отличная экскурсия! Ася увлекла нас с первых минут. Время пролетело незаметно. Узнали много интересного про производство пива и сидра. Побывали
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    в необычных пивных барах, которые самостоятельно бы не нашли. Попробовали новые, интересные сорта пива. Ася подробно рассказала про заведения, в которые мы заходили, про пивоварни Нижнего Новгорода. Ася - прекрасный экскурсовод, отличный собеседник. С ней очень легко общаться и комфортно себя чувствовать. Рекомендую данную экскурсию. Вы не только получите новые знания, но так же зарядитель хорошим настроением и прекрасным общением!

  • А
    Анна
    16 октября 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Отличная экскурсия, всем рекомендую, ходили 3 взрослых и 4 детей, все в полном восторге! Хочу вернутся и снова посетить заведения, которые посещали
  • О
    Ольга
    13 октября 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Добрый день! Экскурсия шикарна по содержанию. Мы познакомились с местными блюдами, которые не пробовали никогда! Единственное, что хотелось бы пожелать-
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    это частичная оплата дегустационных блюд, или снижение стоимости экскурсии(8000 на троих). В описании экскурсии указана минимальная цена чека в каждом баре 500-700 рублей с человека. А в реале мы заплатили в первом баре 3300 на троих, а далее просили дегустационные блюда урезать до одного(чек составил 2200-2400). А в целом мы остались довольны экскурсией. И посоветуем ее другим!

  • Е
    Елена
    13 сентября 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Душевная экскурсия получилась 😀 Заказывали в подарок, юбиляр до начала не знал тематику, был очень приятно удивлен. Ася - прекрасный
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    проводник в мир пенного 😀 Погруженность в тему, атмосферные места, интересные факты, новые вкусы, подчас неожиданные, классные ребята, занимающиеся крафтовым пивом 👍 И да, покушать плотно перед экскурсией действительно необходимо 😀 Ася, благодарим Вас 🌹

  • А
    Анастасия
    6 сентября 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Очень понравилось алко-гастро путешествие с Алиной. Во многие заведения даже и не зашли бы сами. А тут не просто посидели,
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    но и насладились уникальными интерьерами и пообщались с Алиной на кулинарные темы. Единственный совет будущим экскурсантам: не ешьте перед экскурсией 🤣 Мы испугались, что нас на голодный желудок "развезет" от напитков и немного перекусили. Это было большой ошибкой. В последних локациях ели уже через силу, а не есть было нельзя, т. к. было умопомрачительно вкусно и необычно. Огромное спасибо за тур!!! В два заведения после этого вернулись ещё и не потому, что другие нам не понравились, а потому что мы были всего три дня, а бронировать надо заранее.

  • Г
    Галина
    19 августа 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Занимательная экскурсия для любителей пива и просто хорошего время препровождения. Ася подробно рассказала про заведения, в которые мы заходили, и
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    напитки, которые пробовали, а также про пивоварни Нижнего Новгорода. Дала несколько полезных советов))) Места интересные, самим их путешественникам трудно будет найти. Единственное, чего нам не хватило, это рассказа (хотя бы вкратце) про весь ассортимент посещаемых заведений, т. к. Ася уделяет внимание только дегустируемым сортам, но возможно на это потребуется слишком много времени. Ожидание: накупить много пива:-) Реальность: надегустировались, наелись, наслушались много интересной информации, но ушли с пустыми руками;-) Пришлось возвращаться в некоторые места на следующий день самим и покупать понравившееся пиво и еще то, что не удалось попробовать в ходе экскурсии. В целом рекомендую в качестве развлечения на вечер.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «С дегустацией пива»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
  2. Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
  3. Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в октябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "С дегустацией пива" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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