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но и насладились уникальными интерьерами и пообщались с Алиной на кулинарные темы. Единственный совет будущим экскурсантам: не ешьте перед экскурсией 🤣 Мы испугались, что нас на голодный желудок "развезет" от напитков и немного перекусили. Это было большой ошибкой. В последних локациях ели уже через силу, а не есть было нельзя, т. к. было умопомрачительно вкусно и необычно. Огромное спасибо за тур!!! В два заведения после этого вернулись ещё и не потому, что другие нам не понравились, а потому что мы были всего три дня, а бронировать надо заранее.