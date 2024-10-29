Нижегородская земля богата на интересные уголки.
Мы отправимся в Балахну, где издревле занимались добычей соли, судостроением, отливали колокола и изготавливали печные и архитектурные изразцы. Увидим бывшее имение князя Дмитрия Пожарского и уникальный памятник деревянного зодчества 17 века. Поговорим об истории, храмах и удивительных местных промыслах.
Мы отправимся в Балахну, где издревле занимались добычей соли, судостроением, отливали колокола и изготавливали печные и архитектурные изразцы. Увидим бывшее имение князя Дмитрия Пожарского и уникальный памятник деревянного зодчества 17 века. Поговорим об истории, храмах и удивительных местных промыслах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Город Балахна
- Вы увидите памятник «патриоту земли Русской» Кузьме Минину и при желании посетите единственный в России музей Минина
- Взглянете на упразднённый Покровский монастырь 16 века, на территории которого находится самый старый храм Нижегородской области — Никольская церковь. Старше неё только Нижегородский кремль
- Пройдёте по улице Карла Маркса, где расположен целый музейный комплекс: музей-усадьба Худякова, музей глины и музей «Дом Плотникова». В двух последних можете при желании сходить на экскурсии или посетить мастер-класс по изготовлению жбанниковской свистульки, глиняной игрушки или плетению кружева на коклюшках
- Полюбуетесь церковью Спаса Нерукотворного образа 17 века, украшенной балахнинскими изразцами
- Узнаете, когда возникла древняя Балахна и почему она так называется, чем занимались местные жители города и какие промыслы тут имелись. Расскажу, малой родиной какого национального героя считается Балахна
Деревни Конёво и Юрино
- Мы посетим бывшее имение князя Дмитрия Михайловича Пожарского — Жарскую волость. На её территории и расположились деревни
- Увидим жемчужину Юрино — деревянную церковь Казанской иконы Божией матери 17 века, построенную без единого гвоздя и, по преданию, самим князем
- В деревне Конёво посмотрим богатую коллекцию музея стекла «Чёрный лебедь»
Если вы будете в компании детей, я с удовольствием поиграю с ними. На прогулке они будут искать записки, а в конце отыщут целый клад! Кстати, всех участников экскурсии — и больших, и маленьких — ждут сувениры.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Rav 4. Есть детское кресло
- Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в музеи — 100 ₽ за чел. в каждый музей
- Расстояние от Нижнего Новгорода до Балахны — 25 км
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Дубравная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 27 туристов
Я жительница Балахны, влюблённая в свой город и интересующаяся краеведением. Расскажу о Балахне с любовью!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Света
29 окт 2024
На экскурсию приехали 28 октября 2024 года на станцию Дубравная. Там нас встретила наш замечательный гид - Оля. Интересный рассказ, увлекательное путешествие, посещение необычных исторических мест. Оля, спасибо Вам большое, нам очень понравилось. Всем рекомендую.
о
ольга
9 окт 2024
Мы посетили такие места, которые не всегда доступны большим группам. Ольга, влюблённая в свой город, познакомила нас с такими же, как она, интересными неординарными людьми. Спасибо за новые знания, приятные воспоминания. Надеемся на новые встречи!!!
И
Ирина
22 сен 2024
Так замечательно, когда влюбленные в свой край люди стремятся разделить эту любовь с нами, туристами! Мы увидели и прекрасные памятники архитектуры, и необычные музейные экспонаты, узнали много нового о добыче
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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