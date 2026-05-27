Нижний Новгород под алыми парусами: речная прогулка с обзорной экскурсией

Откроем Нижний Новгород с новой стороны — прокатимся на яхте и увидим главные достопримечательности с воды.
Вы не только полюбуетесь городскими видами, но и услышите истории, без которых Нижний невозможно понять. Я расскажу, как он возник на слиянии двух рек, где шумела знаменитая ярмарка и многое другое.
Описание экскурсии
C воды вы увидите:
- Стрелку — место слияния Оки и Волги
- Нижегородский кремль
- Чкаловскую лестницу
- Александровский сад
- Печерский монастырь
- канатную дорогу через Волгу
- город Бор на противоположном берегу
- Мочальный остров
- Верхнюю и Нижнюю Волжские набережные
- речной вокзал
- собор Александра Невского
- Канавинскую слободу и мост
- Благовещенский монастырь
- парк «Швейцария»
В хорошую погоду возможна высадка на Мочальном острове с купанием.
Я расскажу:
- как и где был основан Нижний Новгород
- где располагалась Нижегородская ярмарка
- как возводили собор Александра Невского
- почему вода в Волге и Оке разного цвета
- кто построил Чкаловскую лестницу
- почему Печерский монастырь перенесли на целый километр
- какова длина канатной дороги
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 20 мая по 1 октября в период навигации
- Перед прогулкой я проведу инструктаж по технике безопасности. На яхте имеются спасательные жилеты
- На борту есть каюта, стол и туалет. Вы можете взять с собой некрасящие еду и напитки
- Возможна отмена или перенос экскурсии из-за непогоды
- Могу бесплатно организовать трансфер от вашего места проживания до причала для группы до 4 чел.
- Высадка на Мочальном острове с купанием возможна при предварительной договорённости за доплату. Детали обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 292 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
