Индивидуальная
до 6 чел.
По Нижнему Новгороду на автомобиле
Самые интересные места и лучшие панорамы города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород для новичков
Посетить главные достопримечательности и смотровые площадки города в комфортном формате
11 дек в 08:30
12 дек в 14:00
7400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород изнутри
Проедьте по живописным набережным и старинным улицам, полюбуйтесь соборами и деревянными домами. Прогуляйтесь по Кремлю и узнайте историю Чкаловской лестницы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
Завтра в 06:00
11 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
7553 ₽
7950 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 декабря 2025Душевная экскурсия!
- ЕЕлена5 ноября 2025Наш экскурсовод - Любовь. Нам очень понравилось. Грамотная речь. Глубокие познания. Экскурсия автомобильная, но рассказ не превратился в бубнеж, было интересно очень.
- ННаталья19 октября 2025Спасибо огромное Надежде за познавательную и увлекательную экскурсию! Всё было здорово👍
- ТТатьяна18 октября 2025Спасибо огромное Надежде за прекрасную экскурсию! Все прошло великолепно! Надежда влюбила нас в свой родной город!
- ММарина16 октября 2025Добрый вечер! Мы были на экскурсии по Нижнему с Любовью. Я очень благодарна Любе, что она исправила мою оплошность(я заказала
- ЕЕлена10 октября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. За 3 часа мы узнали очень много информации о городе. Надежда большой профессионал! О каждом
- ССветлана30 сентября 2025Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-
очень обаятельный,тактичный человек и прекрасный профессионал. Информацию о городе получили подробную,интересную,изложенную прекрасным языком,с
- ЛЛюдмила2 сентября 2025Экскурсия понравилась, информация интересная и содержательная. Рекомендую.
- ННаташа2 сентября 2025Все отлично, Любовь, спасибо огромное за интересную экскурсию 👍
- ИИрина19 августа 2025Все понравилось. Любовь приехала чуть заранее. Автомобиль очень комфортный, чистый. Был бустер для ребенка.
Экскурсовод постаралась найти подход ко всем: и взрослому и подростку и ребенку.
Дала много советов для самостоятельных походов.
Очень довольны
- ВВладислав2 августа 2025Спасибо большое Надежде, за отлично проведённую экскурсию по Нижнему Новгороду. Всё прошло очень замечательно (экскурсия проходила почти четыре часа), вся семья в восторге! Рекомендую!
- ННэйля24 июля 2025Спасибо большое за интересную содержательную и незабываемую экскурсию!
Любовь прекрасный рассказчик, замечательный человек, профессиональна,любит и знает родной город, умеет увлечь, погрузить
- ННаталья29 июня 2025Все отлично,спасибо Надежде за прекрасную экскурсию,забрала нас на машине и привезла к удобному месту,очень много узнали и увидели,несмотря на перекрытия некоторых дорог,однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина17 июня 2025Спасибо большое за интересную и очень информационную экскурсию)) за красивые локации))
- ЮЮлия9 июня 2025Были на экскурсии несколько дней назад. Спасибо большое Надежде за такое информативное и приятное путешествие - побывали в тех местах,
- ССвелана8 июня 2025Экскурсия на авто! Очень понравилось! Надежда интересно рассказывает историю города, показывает топовые места, дает рекомендации для прогулок, внимательно относится к клиентам! Благодарим! Рекомендуем!
- ЕЕлена3 июня 2025Нашим гидом была Любовь и это была замечательная экскурсия! Сразу понятно,насколько человек любит свой город и увлечена своим делом. Увлекательно
- ССветлана27 мая 2025Великолепная экскурсия! Рекомендую для туристов любого возраста!
Нашим гидом была Любовь. Прекрасный рассказчик, очень внимательная и заботливая! Мои гости из Бельгии высоко оценили её профессионализм не только рассказчика, но и отличного водителя! Мы очень благодарны ей! Огромное спасибо!
- ННадежда18 мая 2025Экскурсию по Нижнему Новгороду нам проводила экскурсовод Любовь. Интересно, содержательно. Как гид- замечательна, как водитель - внимательна и аккуратна. Спасибо, нам понравилось всё.
- ООльга13 мая 2025Нашим экскурсоводом была Любовь. Эта экскурсия идеальна для первого знакомства с Нижним Новгородом. Содержательная и при этом не утомительная прогулка. Радует грамотная, легкая для восприятия речь.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нижегородский острог»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Нижегородский острог" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7400 до 10 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 858 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Нижегородский острог», 858 ⭐ отзывов, цены от 7400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль