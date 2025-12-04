читать дальше

не на тот день) и провела экскурсию, когда мы планировали. Экскурсия была прекрасно проведена. Столько информации, столько объектов! Очень интересно! Нам было комфортно с Любой. Такое ощущение, что мы знакомы с ней сто лет и приехали к ней в гости! Спасибо огромное. Я не первый раз в городе, но столько положительных эмоций получила впервые! Очень классно! Удачи Вам, Люба!