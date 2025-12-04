Мои заказы

Экскурсии в Нижегородский острог

Найдено 5 экскурсий в категории «Нижегородский острог» в Нижнем Новгороде, цены от 7400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Нижнему Новгороду на автомобиле
На машине
3.5 часа
478 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Нижнему Новгороду на автомобиле
Самые интересные места и лучшие панорамы города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний Новгород для новичков
На машине
2.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород для новичков
Посетить главные достопримечательности и смотровые площадки города в комфортном формате
11 дек в 08:30
12 дек в 14:00
7400 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний Новгород изнутри
На машине
На автобусе
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород изнутри
Проедьте по живописным набережным и старинным улицам, полюбуйтесь соборами и деревянными домами. Прогуляйтесь по Кремлю и узнайте историю Чкаловской лестницы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
На машине
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
Завтра в 06:00
11 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
На машине
3 часа
-
5%
282 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
7553 ₽7950 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 декабря 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Душевная экскурсия!
  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Наш экскурсовод - Любовь. Нам очень понравилось. Грамотная речь. Глубокие познания. Экскурсия автомобильная, но рассказ не превратился в бубнеж, было интересно очень.
  • Н
    Наталья
    19 октября 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Спасибо огромное Надежде за познавательную и увлекательную экскурсию! Всё было здорово👍
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Спасибо огромное Надежде за прекрасную экскурсию! Все прошло великолепно! Надежда влюбила нас в свой родной город!
  • М
    Марина
    16 октября 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Добрый вечер! Мы были на экскурсии по Нижнему с Любовью. Я очень благодарна Любе, что она исправила мою оплошность(я заказала
    читать дальше

    не на тот день) и провела экскурсию, когда мы планировали. Экскурсия была прекрасно проведена. Столько информации, столько объектов! Очень интересно! Нам было комфортно с Любой. Такое ощущение, что мы знакомы с ней сто лет и приехали к ней в гости! Спасибо огромное. Я не первый раз в городе, но столько положительных эмоций получила впервые! Очень классно! Удачи Вам, Люба!

  • Е
    Елена
    10 октября 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Очень интересная и познавательная экскурсия. За 3 часа мы узнали очень много информации о городе. Надежда большой профессионал! О каждом
    читать дальше

    доме она могла рассказать его историю и биографию его владельцев. Узнали много нового об известных жителях города, об истории и событиях которые здесь происходили. С дочкой 12 лет обсудили экскурсию. Ей особенно запомнились биографические истории о М. Горьком, о купцах Руковишниковых и про ярмарку. Для меня это тоже показатель профессионализма гида. Так же Надежда отличный водитель. Погода была пасмурная, но это никак не помешало нам насладиться экскурсией и городом. Огромное спасибо Надежде! Рекомендую.

  • С
    Светлана
    30 сентября 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-
    очень обаятельный,тактичный человек и прекрасный профессионал. Информацию о городе получили подробную,интересную,изложенную прекрасным языком,с
    читать дальше

    мягким юмором и чуткостью к запросам и интересам слушающих. Город нам очень понравился и в этом немалая заслуга нашего чудесного гида!

    Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-Автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду провела гид Любовь-
  • Л
    Людмила
    2 сентября 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Экскурсия понравилась, информация интересная и содержательная. Рекомендую.
  • Н
    Наташа
    2 сентября 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Все отлично, Любовь, спасибо огромное за интересную экскурсию 👍
  • И
    Ирина
    19 августа 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Все понравилось. Любовь приехала чуть заранее. Автомобиль очень комфортный, чистый. Был бустер для ребенка.
    Экскурсовод постаралась найти подход ко всем: и взрослому и подростку и ребенку.
    Дала много советов для самостоятельных походов.
    Очень довольны
  • В
    Владислав
    2 августа 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Спасибо большое Надежде, за отлично проведённую экскурсию по Нижнему Новгороду. Всё прошло очень замечательно (экскурсия проходила почти четыре часа), вся семья в восторге! Рекомендую!
  • Н
    Нэйля
    24 июля 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Спасибо большое за интересную содержательную и незабываемую экскурсию!
    Любовь прекрасный рассказчик, замечательный человек, профессиональна,любит и знает родной город, умеет увлечь, погрузить
    читать дальше

    в прошлое, заинтересовать фактами современной жизни.
    Оптимальный маршрут, локации с красивыми видами, исторические места, грамотная речь, приятный голос Любови - экскурсия прошла на одном дыхании, не заметили, как пролетели 3 часа!
    Спасибо за эмоции, удовольствие и суперский день!!!

  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Все отлично,спасибо Надежде за прекрасную экскурсию,забрала нас на машине и привезла к удобному месту,очень много узнали и увидели,несмотря на перекрытия некоторых дорог,однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    17 июня 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Спасибо большое за интересную и очень информационную экскурсию)) за красивые локации))
  • Ю
    Юлия
    9 июня 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Были на экскурсии несколько дней назад. Спасибо большое Надежде за такое информативное и приятное путешествие - побывали в тех местах,
    читать дальше

    где ранее не были, узнали много нового и любопытного, дополнили свою картину восприятия Нижнего Новгорода.
    Меня всегда приводят в восторг такие люди, как Надежда, которые искренне любят свой город и вдохновенно делятся этими чувствами с туристами.

    Были на экскурсии несколько дней назад. Спасибо большое Надежде за такое информативное и приятное путешествие -Были на экскурсии несколько дней назад. Спасибо большое Надежде за такое информативное и приятное путешествие -Были на экскурсии несколько дней назад. Спасибо большое Надежде за такое информативное и приятное путешествие -
  • С
    Свелана
    8 июня 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Экскурсия на авто! Очень понравилось! Надежда интересно рассказывает историю города, показывает топовые места, дает рекомендации для прогулок, внимательно относится к клиентам! Благодарим! Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    3 июня 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Нашим гидом была Любовь и это была замечательная экскурсия! Сразу понятно,насколько человек любит свой город и увлечена своим делом. Увлекательно
    читать дальше

    рассказывала о прошлом и настоящем Нижнего Новгорода,отвечала на все наши вопросы,аккуратно вела авто. Показала места и локации,которые раньше не видели,хотя уже бывали в Нижнем. Сама предложила сфотографировать нас и сделала отличные фото! И "вишенка на торте",у нашей мамы и бабушки в день экскурсии был ДР и Любовь приготовила ей маленький презент в виде местных конфет,ну как приятно! Огромное спасибо!

  • С
    Светлана
    27 мая 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Великолепная экскурсия! Рекомендую для туристов любого возраста!
    Нашим гидом была Любовь. Прекрасный рассказчик, очень внимательная и заботливая! Мои гости из Бельгии высоко оценили её профессионализм не только рассказчика, но и отличного водителя! Мы очень благодарны ей! Огромное спасибо!
  • Н
    Надежда
    18 мая 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Экскурсию по Нижнему Новгороду нам проводила экскурсовод Любовь. Интересно, содержательно. Как гид- замечательна, как водитель - внимательна и аккуратна. Спасибо, нам понравилось всё.
  • О
    Ольга
    13 мая 2025
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Нашим экскурсоводом была Любовь. Эта экскурсия идеальна для первого знакомства с Нижним Новгородом. Содержательная и при этом не утомительная прогулка. Радует грамотная, легкая для восприятия речь.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нижегородский острог»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По Нижнему Новгороду на автомобиле
  2. Нижний Новгород для новичков
  3. Нижний Новгород изнутри
  4. Нижний Новгород - в самое сердце
  5. Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Нижегородский острог" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7400 до 10 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 858 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Нижегородский острог», 858 ⭐ отзывов, цены от 7400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль