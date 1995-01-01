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От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской

Светлана
Светлана – Гид из Нижнего Новгорода
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
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От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской

Что вы увидите

  • Мы увидим кремль 16 века
  • на территории кремля дома присутственных мест 18 века
  • дом губернатора
  • Собор Михаила Архангела 17 века. Мы окажемся на площади Народного Единства
  • где узнаем богатую историю нижегородского ополчения 1612г.
  • увидим ночлежный дом купца Бугрова
  • откуда стали выходцами прототипы пьесы Горького "На дне". Продолжим знакомство с красивейшей улицей города начиная с XIX века- Рождественской
  • где услышим имена знаменитых купцов
  • архитекторов и узнаем любопытные истории в биографии города.
Начинается экскурсия ⛳ с посещения цитадели 16 века — фортификационного памятника Средневековья. Предпосылки его строительства, особенности инженерной мысли того времени, тайны и легенды кремля будут приоткрыты. Также познакомимся с историей 📖 Нижнего Новгорода с момента его появления, вспомним великого князя Юрия Всеволодовича, ставшего основателем города.
С высоты естественных природных гор ⛰️, на котором расположен Нижний Новгород, запечатлим место слияния двух великих рек — Оки и Волги, раскрывающиеся просторы Заволжья, прекрасные панорамы и рельефы.
Затем мы переместимся на стильную деловую улицу, сохранившую колорит времени начала 20 века. Рождественская — это улица, где в 19 веке располагались банки, доходные дома, пароходные и нотариальные канторы. Улица богата своей историей и столичной архитектурой прошлого столетия. «Здесь меньше шума, связанного с физическим трудом. Здесь больше щелкают счетами и пишут. Здесь, собственно, и куются из людского пота капиталы, дающего физиономию Нижнему базару, многомиллионные дела» — так охарактеризовал эту улицу «Нижегородский ежегодник» в начале прошлого века.
Но узнаем и нелицеприятное прошлое городского «дна», где на Миллиошке обитали «золоторотцы».
А настоящей жемчужиной Рождественской улицы является церковь ⛪ Собора Пресвятой Богородицы, построенной в 17 веке на средства солепромышленника Г. Д. Строганова. Не случайно она сравнивается с дорогой резной шкатулкой, поскольку украшена высокохудожественной каменной резьбой. Непременно узнаем ее историю с многочисленными легендами, будем восхищаться строгановским барокко, роскошным деревянным иконостасом.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 ул. Большая Покровская д. 2
Место завершения
🏁 ул. Рождественская д.34
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана
Светлана
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