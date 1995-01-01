Начинается экскурсия ⛳ с посещения цитадели 16 века — фортификационного памятника Средневековья. Предпосылки его строительства, особенности инженерной мысли того времени, тайны и легенды кремля будут приоткрыты. Также познакомимся с историей 📖 Нижнего Новгорода с момента его появления, вспомним великого князя Юрия Всеволодовича, ставшего основателем города.

С высоты естественных природных гор ⛰️, на котором расположен Нижний Новгород, запечатлим место слияния двух великих рек — Оки и Волги, раскрывающиеся просторы Заволжья, прекрасные панорамы и рельефы.

Затем мы переместимся на стильную деловую улицу, сохранившую колорит времени начала 20 века. Рождественская — это улица, где в 19 веке располагались банки, доходные дома, пароходные и нотариальные канторы. Улица богата своей историей и столичной архитектурой прошлого столетия. «Здесь меньше шума, связанного с физическим трудом. Здесь больше щелкают счетами и пишут. Здесь, собственно, и куются из людского пота капиталы, дающего физиономию Нижнему базару, многомиллионные дела» — так охарактеризовал эту улицу «Нижегородский ежегодник» в начале прошлого века.

Но узнаем и нелицеприятное прошлое городского «дна», где на Миллиошке обитали «золоторотцы».

А настоящей жемчужиной Рождественской улицы является церковь ⛪ Собора Пресвятой Богородицы, построенной в 17 веке на средства солепромышленника Г. Д. Строганова. Не случайно она сравнивается с дорогой резной шкатулкой, поскольку украшена высокохудожественной каменной резьбой. Непременно узнаем ее историю с многочисленными легендами, будем восхищаться строгановским барокко, роскошным деревянным иконостасом.