Что вас ждёт на прогулке:Начинаем от главного — «основы основ» древнего Кремля, прогулка 👣 по его территории, затем Чкаловская лестница, Александровский сад. Пройдемся по улицам с особняками XVIII-XIX вв., соборами. Увидим прекрасную панораму речных берегов, знаменитой Стрелки — слияние Оки и Волги.
Я расскажу много интересных историй, поговорим о необычных фактах, событиях, судьбах известных людей. Покажу фотографии 📸 XIX в. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные услуги от 600 руб. в час
Начало
🚩 площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Рождественская, д.1, Нижний Новгород
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.