  1. Россия
  2. Экскурсии

Открываем древний Нижний Новгород

Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Нижнего Новгорода
Увлекательная пешеходная или авто-пешеходная 3-часовая экскурсия ⛳.

Открывает гостям города старинный Нижний Новгород.

Даже если вы уже знакомы с нашим городом, вы будете приятно удивлены, как много нового и необычного узнали за время этой экскурсии 🧭.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Открываем древний Нижний Новгород
Открываем древний Нижний Новгород

Что вы увидите

  • Кремль
  • Чкаловская лестница
  • Александровский сад
  • Белокаменные палаты XVIIв.
  • Панорама стрелки (слияние Оки и Волги)
  • Старинные улицы с особняками
  • Строгановская церковь XVIIIв.
  • Ярмарочные соборы
  • многое другое
Что вас ждёт на прогулке:Начинаем от главного — «основы основ» древнего Кремля, прогулка 👣 по его территории, затем Чкаловская лестница, Александровский сад. Пройдемся по улицам с особняками XVIII-XIX вв., соборами. Увидим прекрасную панораму речных берегов, знаменитой Стрелки — слияние Оки и Волги.
Я расскажу много интересных историй, поговорим о необычных фактах, событиях, судьбах известных людей. Покажу фотографии 📸 XIX в. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги от 600 руб. в час
Начало
🚩 площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Рождественская, д.1, Нижний Новгород
Открываем древний Нижний Новгород
Открываем древний Нижний Новгород
Открываем древний Нижний Новгород
Открываем древний Нижний Новгород

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана Л.
Светлана Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Светлана Л. проводит ещё 2 экскурсии

А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино
5 000
10 часов
А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино
2 отзыва
Древний Городец — кладезь народных промыслов и «пряничных» домиков
3 900
6 часов
Древний Городец — кладезь народных промыслов и «пряничных» домиков
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
360 отзывов
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
197 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
191 отзыв
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке