Что вас ждёт на прогулке:Начинаем от главного — «основы основ» древнего Кремля, прогулка 👣 по его территории, затем Чкаловская лестница, Александровский сад. Пройдемся по улицам с особняками XVIII-XIX вв., соборами. Увидим прекрасную панораму речных берегов, знаменитой Стрелки — слияние Оки и Волги.

Я расскажу много интересных историй, поговорим о необычных фактах, событиях, судьбах известных людей. Покажу фотографии 📸 XIX в. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.