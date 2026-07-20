Этот короткий, но насыщенный прогулочный рейс подарит вам всё, за чем приезжают в Нижний Новгород: панорамы города, речной ветер, солнечные блики на волнах и свежий взгляд на знакомые места. Теплоход проходит по самому сердцу водного Нижнего — мимо Стрелки, стадиона, собора и двух мостов.

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Описание экскурсии

Нижегородская Стрелка — отсюда видно, как Ока впадает в Волгу. Рядом — стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, и собор Александра Невского. Все три объекта вы рассмотрите с борта без толп и суеты.

Метромост. Теплоход развернётся прямо у его опор — вы увидите, как тонкая дуга моста перекинута через Оку, и почувствуете масштаб сооружения.

Канавинский мост. Ещё одна архитектурная доминанта на маршруте. С воды он выглядит совсем иначе, чем с набережной.

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления