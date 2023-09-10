Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Приглашаю пройтись по живописной Верхне-Волжской набережной.
Будем любоваться видами, открывать интересные факты о Нижнем Новгороде и вспоминать личностей, которые его прославили — Чкалова, Горького, Балакирева, Даля. Поговорим о миллионах знаменитого лётчика и найдём памятник пр. Преображенскому. А в финале самого внимательного участника ждёт небольшой приз.
Будем любоваться видами, открывать интересные факты о Нижнем Новгороде и вспоминать личностей, которые его прославили — Чкалова, Горького, Балакирева, Даля. Поговорим о миллионах знаменитого лётчика и найдём памятник пр. Преображенскому. А в финале самого внимательного участника ждёт небольшой приз.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по набережной, мы совершим историческое путешествие:
- вспомним самые красивые высказывания о городе
- выясним, с какой силой бурлаки тянули суда против течения, и споём самую известную песню о городе
- обсудим, за что нижегородцы благодарны Николаю I
- воочию увидим дворец за миллион рублей Российской империи, а также уточним, как сложилась жизнь потомков его владельца
- поговорим о системе воспитания в Мариинском институте благородных девиц, о нижегородском периоде жизни Владимира Даля и миллионах Валерия Чкалова
- разберём подробности покушения на писателя Максима Горького
- оценим вклад композитора Милия Балакирева в русскую музыкальную культуру
- найдём памятник профессору Преображенскому
- поговорим о создателе судов на подводных крыльях Ростиславе Алексееве
Дополнят истории о нижегородцах здания дореволюционной постройки, работы современной нижегородской архитектурной школы (НАШ) и даже макеты самолёта и экраноплана.
Самого внимательного участника экскурсии, ответившего на 10 вопросов по темам нашей познавательной прогулки, ждёт небольшой приз.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По желанию после экскурсии вы самостоятельно можете посетить уникальный музей Живой бумаги, музей нижегородской радиолаборатории, усадьбу Рукавишниковых, художественный музей, центр современного искусства «Арсенал», музей-квартиру М. Горького, канатную дорогу, колесо обозрения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 893 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!
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