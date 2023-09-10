Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова

Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев

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Приглашаю пройтись по живописной Верхне-Волжской набережной.

Будем любоваться видами, открывать интересные факты о Нижнем Новгороде и вспоминать личностей, которые его прославили — Чкалова, Горького, Балакирева, Даля. Поговорим о миллионах знаменитого лётчика и найдём памятник пр. Преображенскому. А в финале самого внимательного участника ждёт небольшой приз.
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по набережной, мы совершим историческое путешествие:

  • вспомним самые красивые высказывания о городе
  • выясним, с какой силой бурлаки тянули суда против течения, и споём самую известную песню о городе
  • обсудим, за что нижегородцы благодарны Николаю I
  • воочию увидим дворец за миллион рублей Российской империи, а также уточним, как сложилась жизнь потомков его владельца
  • поговорим о системе воспитания в Мариинском институте благородных девиц, о нижегородском периоде жизни Владимира Даля и миллионах Валерия Чкалова
  • разберём подробности покушения на писателя Максима Горького
  • оценим вклад композитора Милия Балакирева в русскую музыкальную культуру
  • найдём памятник профессору Преображенскому
  • поговорим о создателе судов на подводных крыльях Ростиславе Алексееве

Дополнят истории о нижегородцах здания дореволюционной постройки, работы современной нижегородской архитектурной школы (НАШ) и даже макеты самолёта и экраноплана.

Самого внимательного участника экскурсии, ответившего на 10 вопросов по темам нашей познавательной прогулки, ждёт небольшой приз.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию после экскурсии вы самостоятельно можете посетить уникальный музей Живой бумаги, музей нижегородской радиолаборатории, усадьбу Рукавишниковых, художественный музей, центр современного искусства «Арсенал», музей-квартиру М. Горького, канатную дорогу, колесо обозрения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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