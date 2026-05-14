Прогулка по Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода - это уникальная возможность окунуться в историю города.



Узнайте о знаменитых личностях, таких как Чкалов, Горький и Балакирев, и их вкладе в культуру и науку. Оцените исторические здания и архитектуру, а также откройте для себя интересные факты о прошлом. Самый внимательный участник получит приз за знание истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время набережная оживает, и виды становятся особенно живописными. В октябре и апреле также можно насладиться прогулкой, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, экскурсия остаётся доступной, но стоит учитывать возможные погодные ограничения.

Сейчас август — это идеальное время.