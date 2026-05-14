Прогулка по Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода - это уникальная возможность окунуться в историю города.
Узнайте о знаменитых личностях, таких как Чкалов, Горький и Балакирев, и их вкладе в культуру и науку. Оцените исторические здания и архитектуру, а также откройте для себя интересные факты о прошлом. Самый внимательный участник получит приз за знание истории
Узнайте о знаменитых личностях, таких как Чкалов, Горький и Балакирев, и их вкладе в культуру и науку. Оцените исторические здания и архитектуру, а также откройте для себя интересные факты о прошлом. Самый внимательный участник получит приз за знание истории
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🌆 Живописные виды набережной
- 👤 Истории знаменитых личностей
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🎁 Приз для внимательных участников
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время набережная оживает, и виды становятся особенно живописными. В октябре и апреле также можно насладиться прогулкой, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, экскурсия остаётся доступной, но стоит учитывать возможные погодные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Верхне-Волжская набережная
- Дворец за миллион рублей
- Памятник профессору Преображенскому
Описание экскурсии
Гуляя по набережной, мы совершим историческое путешествие:
- вспомним самые красивые высказывания о городе
- выясним, с какой силой бурлаки тянули суда против течения, и споём самую известную песню о городе
- обсудим, за что нижегородцы благодарны Николаю I
- воочию увидим дворец за миллион рублей Российской империи, а также уточним, как сложилась жизнь потомков его владельца
- поговорим о системе воспитания в Мариинском институте благородных девиц, о нижегородском периоде жизни Владимира Даля и миллионах Валерия Чкалова
- разберём подробности покушения на писателя Максима Горького
- оценим вклад композитора Милия Балакирева в русскую музыкальную культуру
- найдём памятник профессору Преображенскому
- поговорим о создателе судов на подводных крыльях Ростиславе Алексееве
Дополнят истории о нижегородцах здания дореволюционной постройки, работы современной нижегородской архитектурной школы (НАШ) и даже макеты самолёта и экраноплана.
Самого внимательного участника экскурсии, ответившего на 10 вопросов по темам нашей познавательной прогулки, ждёт небольшой приз.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По желанию после экскурсии вы самостоятельно можете посетить уникальный музей Живой бумаги, музей нижегородской радиолаборатории, усадьбу Рукавишниковых, художественный музей, центр современного искусства «Арсенал», музей-квартиру М. Горького, канатную дорогу, колесо обозрения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 3330 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия. много информации хорошо продуманный маршрут. ответили на все вопросы по теме. приехали в НиНо второй раз и остались в восторге от города и истории. решили что еще раз приедем. выражаем благодарность за экскурсию и советуем ее посетить
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Бесконечно благодарна Татьяне за замечательный вечер. Отличное сочетание прекрасных видов и интересных историй, необычной архитектуры и непарадных маршрутов. Очень радует когда рассказчик не только сам любит свой предмет, но и может передать эту любовь слушателю. Большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова»
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
Познакомиться с неочевидными уголками Нижнего в его древнерусском обличии
Начало: Около театра драмы
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород пешком и на авто: истории, события, люди
Откройте для себя Нижний Новгород с его богатой историей и культурой. Прогулка по городу и поездка на авто позволят увидеть всё самое значимое
Начало: На Большой Покровской улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 11 300 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+
Путешествие в прошлое без гида: купеческие тайны, исторические факты и увлекательные сюжеты в аудиоспектакле по улицам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Добролюбова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник
Начало: Большая Покровская, 2
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 28 200 ₽ за всё до 4 чел.
от 3600 ₽ за экскурсию