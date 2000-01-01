Алексей Р. – Гид из Нижнего Новгорода

Наша экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду делится на автомобильную и пешеходную часть.



Мы зайдем в Кремль, увидим самую большую в России лестницу, поднимемся на смотровые площадки и попадем собор Александра Невского и другие храмы.



Я также покажу вам примечательные районы города.



Вы увидите главную нижегородскую улицу — Большую Покровскую, набережные и бывшую окраину.