Друзья! Приглашаю вас на комбинированную авто-пешеходную экскурсию ⛳ по одному из самых красивых 🤩 городов России — Нижнему Новгороду! Мощь древнего Нижегородского кремля, великолепные панорамы волжско-окских просторов, колорит купеческой застройки, ансамбль крупнейшей в России Нижегородской ярмарки, тихий провинциализм городской окраины XIX в. и «столичная» Большая Покровская улица никого не оставят равнодушным... Экскурсионная программа:• Наша четырехчасовая экскурсия начнется с посадки на микроавтобус, на котором мы совершим неспешную поездку по самым известным и самым любопытным достопримечательностям нашего города;
мы восхитимся фантастическими панорамами, которые открываются со смотровых площадок;
вы увидите гигантскую Чкаловскую лестницу, оцените качетство копии памятника Минину и Пожарскому на площади Народного Единства, а также узнаете о нижегородском периоде в биографии Максима Горького;
мы посетим удивительные храмы — колоссальный собор Александра Невского, «петербургский» Староярмарочный собор, а также удивительной красоты домовый храм-шкатулку Строгановых;
вы услышите истории 📖 о нижегородцах, прославивших свой город: Максиме Горьком, Кузьме Минине, Ростиславе Алексееве, Николае Бугрове и многих, многих других!
Закончим наше путешествие прогулкой по пешеходной зоне Нижнего Новгорода — древнему кремлю и Большой Покровской улице.
До встречи! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт предоставляется заказчиком или оплачивается дополнительно: легковое авто — 1500 руб.
минивен — от 2000 руб.
микроавтобус — от 4000 руб.
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 ул. Большая Покровская, Нижний Новгород
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.