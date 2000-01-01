  1. Россия
  2. Экскурсии

Узнать Нижний: пешком и на авто

4.5
11 отзывов
Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Нижнего Новгорода
Наша экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду делится на автомобильную и пешеходную часть.

Мы зайдем в Кремль, увидим самую большую в России лестницу, поднимемся на смотровые площадки и попадем собор Александра Невского и другие храмы.

Я также покажу вам примечательные районы города.

Вы увидите главную нижегородскую улицу — Большую Покровскую, набережные и бывшую окраину.
Задать вопрос
Узнать Нижний: пешком и на авто
Узнать Нижний: пешком и на авто

Что вы увидите

  • Стрелка Оки и Волги
  • Чкаловская лестница
  • памятник Минину и Пожарскому
  • площадь Народного единства
  • Спасский Староярмарочный собор
  • Александро-Невский Новоярмарочный собор
  • Рождественская церковь
  • Кремль
  • Большая Покровская улица
Друзья! Приглашаю вас на комбинированную авто-пешеходную экскурсию ⛳ по одному из самых красивых 🤩 городов России — Нижнему Новгороду! Мощь древнего Нижегородского кремля, великолепные панорамы волжско-окских просторов, колорит купеческой застройки, ансамбль крупнейшей в России Нижегородской ярмарки, тихий провинциализм городской окраины XIX в. и «столичная» Большая Покровская улица никого не оставят равнодушным... Экскурсионная программа:• Наша четырехчасовая экскурсия начнется с посадки на микроавтобус, на котором мы совершим неспешную поездку по самым известным и самым любопытным достопримечательностям нашего города;
  • мы восхитимся фантастическими панорамами, которые открываются со смотровых площадок;
  • вы увидите гигантскую Чкаловскую лестницу, оцените качетство копии памятника Минину и Пожарскому на площади Народного Единства, а также узнаете о нижегородском периоде в биографии Максима Горького;
  • мы посетим удивительные храмы — колоссальный собор Александра Невского, «петербургский» Староярмарочный собор, а также удивительной красоты домовый храм-шкатулку Строгановых;
  • вы услышите истории 📖 о нижегородцах, прославивших свой город: Максиме Горьком, Кузьме Минине, Ростиславе Алексееве, Николае Бугрове и многих, многих других!
  • Закончим наше путешествие прогулкой по пешеходной зоне Нижнего Новгорода — древнему кремлю и Большой Покровской улице.
  • До встречи! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт предоставляется заказчиком или оплачивается дополнительно: легковое авто — 1500 руб.
  • минивен — от 2000 руб.
  • микроавтобус — от 4000 руб.
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 ул. Большая Покровская, Нижний Новгород
Узнать Нижний: пешком и на авто
Узнать Нижний: пешком и на авто
Узнать Нижний: пешком и на авто
Узнать Нижний: пешком и на авто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

11 отзывов оставили туристы

Алексей Р. проводит ещё 5 экскурсий

Узнать Нижний: с гидом на трамвае
800
1 час
Узнать Нижний: с гидом на трамвае
13 отзывов
В древний Городец
3 125
8 часов
В древний Городец
7 отзывов
Сормово для детей и взрослых
1 875
2 часа
Сормово для детей и взрослых
5 отзывов
Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин
4 000
12 часов
Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин
Арзамас классический
2 000
8 часов
Арзамас классический

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
352 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
195 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
188 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке