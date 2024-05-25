Настоящие байкеры проведут для вас обзорную мотоэкскурсию по Великому Новгороду.
На пассажирском сиденье мотоцикла Harley Davidson вы объедете ключевые достопримечательности города, включая набережную, памятник Александру Невскому, Рюриково городище, Ярославово дворище и
На пассажирском сиденье мотоцикла Harley Davidson вы объедете ключевые достопримечательности города, включая набережную, памятник Александру Невскому, Рюриково городище, Ярославово дворище и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Индивидуальная экскурсия с байкерами
- 🏰 Увидите ключевые достопримечательности
- 📸 Классные фото на фоне исторических мест
- 🛡️ Защитная экипировка предоставляется
- 🎓 Увлекательные рассказы о прошлом города
Что можно увидеть
- Набережная и памятник Александру Невскому
- Рюриково городище
- Ярославово дворище
- Кремль
- Собор святой Софии
- Юрьев монастырь
- Набережная у Новгородского театра драмы ИМ.Ф.М. Достоевского
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На пассажирском сиденье мотоцикла вы объедете памятники архитектуры вокруг и внутри Великого Новгорода и окунётесь в их многовековую историю. Итак, в программе:
- Набережная и памятник Александру Невскому
- Рюриково городище
- Ярославово дворище и вид на кремль
- Кремль, включая осмотр собора святой Софии
- Юрьев монастырь (по желанию)
- Набережная у Новгородского театра драмы им. Ф. М. Достоевского
Предусмотрена ознакомительная прогулка по территории кремля с интересным рассказом. По пути сделаем для вас классные фото на мотоцикле на фоне достопримечательностей.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет. Вы поедете пассажиром на мотоцикле Harley Davidson. Всё необходимую защитную экипировку мы предоставляем.
- Поездки на мотоциклах лучше всего проводить в период с 15 апреля по 15 октября
- Завершить экскурсию можем по вашему адресу или у одного из музеев для индивидуального посещения на выбор: музея деревянного зодчества «Витославлицы», музея изобразительных искусств или Владычной грановитой палаты (входной билет оплачивается отдельно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего дома или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 907 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
25 мая 2024
Добрый день, всем кто любит путешествовать. Была в этом городе не раз, решила посмотреть на город и его окрестности по другому. На Tripster - сервисе можно всегда найти и бронировать
И
Илья
10 мая 2024
Отличная поездка на крутых мотоциклах. Сразу ощущаешь позитивные эмоции. Многое узнал о Великом Новгороде, а ещё и увидел своими глазами с седла мотоцикла. И фотки получились классные!
А
Андрей
3 мая 2024
Ребята-байкеры интересные, все взрослые, культурные. доброжелательные. Необычно было получить представление о городе, передвигаясь на мотоциклах в качестве пассажиров. За два часа показали все основные достопримечательности Новгорода, рассказали, что где, сами
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
14 июня в 12:00
800₽ за человека