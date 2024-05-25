Настоящие байкеры проведут для вас обзорную мотоэкскурсию по Великому Новгороду.На пассажирском сиденье мотоцикла Harley Davidson вы объедете ключевые достопримечательности города, включая набережную, памятник Александру Невскому, Рюриково городище, Ярославово дворище и

кремль. Программа включает осмотр собора святой Софии и, по желанию, посещение Юрьева монастыря. Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет. Защитная экипировка предоставляется. Завершить экскурсию можно у одного из музеев на выбор. Увлекательные рассказы о прошлом города и классные фото на фоне достопримечательностей ждут вас

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На пассажирском сиденье мотоцикла вы объедете памятники архитектуры вокруг и внутри Великого Новгорода и окунётесь в их многовековую историю. Итак, в программе:

Набережная и памятник Александру Невскому

Рюриково городище

Ярославово дворище и вид на кремль

Кремль, включая осмотр собора святой Софии

Юрьев монастырь (по желанию)

Набережная у Новгородского театра драмы им. Ф. М. Достоевского

Предусмотрена ознакомительная прогулка по территории кремля с интересным рассказом. По пути сделаем для вас классные фото на мотоцикле на фоне достопримечательностей.

Организационные детали