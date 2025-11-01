читать дальше путешествия! Гид Аркадий оказался настоящим профессионалом своего дела. Его увлеченность историей Новгорода передалась и нам. Рассказ был живым и интересным. Особенно впечатлили его знания малоизвестных фактов и деталей, которые не найдешь в обычных путеводителях. Маршрут экскурсии продуман до мелочей, организация на высшем уровне – нас встретили вовремя, всё прошло четко по плану. Аркадий сумел создать приятную атмосферу экскурсии. Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу древнего Новгорода. Спасибо огромное за подаренные эмоции!

Мы с мужем были проездом в Великом Новгороде и решили, чтобы не терять времени, заказать пешую обзорную экскурсию по городу. И это было одно из лучших решений во время нашего