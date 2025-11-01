Экскурсия в Великом Новгороде перенесёт вас в эпоху его расцвета. Прогулка по Неревскому, Плотницкому и Славенскому районам откроет историю вольного Новгорода. Увидите Кремлёвский парк, памятник Онфиму, панораму кремля и церковь Фёдора Стратилата. Узнаете о жизни новгородцев в 12 веке, трагедиях 13 века и богатстве 14 века. История завершения вольного Новгорода оживёт перед вами
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Кремлёвский парк и фонтан «Садко»
- 📜 Узнать о берестяных грамотах
- ⛪ Посетить церковь Фёдора Стратилата
- 🏠 Оценить купеческие дома
- 🌉 Пройтись по Ярославову дворищу
- 📚 Погрузиться в историю Новгорода
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Кремлёвский парк
- Фонтан «Садко»
- Памятник мальчику Онфиму
- Новгородский кремль-детинец
- Церковь Фёдора Стратилата
- Купеческие дома
- Ярославово дворище
- Пешеходный мост
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кремлёвский парк и фонтан «Садко».
- Памятник мальчику Онфиму и место находки первой берестяной грамоты.
- Панораму Новгородского кремля-детинца.
- Церковь Фёдора Стратилата на Ручью.
- Купеческие дома на Большой Московской улице.
- Ярославово дворище и пешеходный («горбатый») мост.
Вы узнаете:
- как в 12 веке жили новгородцы: ходили в военные походы, рубили деревянные избы, обучали ребятишек грамоте.
- про трагичный для Новгорода 13 век.
- как в 14 веке город стремительно богател, а благочестивые бояре создавали великие храмы.
- почему появились церковные ереси и кем могли быть стригольники новгородские.
- как завершилась история вольного Новгорода.
Организационные детали
- По желанию можем заглянуть в церковь Фёдора Стратилата с фресками 14 века: 700 ₽ — разрешение на группу + 150 ₽ — взрослые, 100 ₽ — учащиеся с 14 лет.
- Экскурсия не детская, но я буду рад участию маленьких путешественников.
- На этом маршруте мы не посещаем кремль.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1334 ₽
|Дети до 18 лет
|667 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кремлёвском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 4159 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
С
Сергей
1 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Понравилось всем: мне, жене, детям (как начитанной девушке 16 лет, так и неугомонным мальчикам 13 и 8 лет).
Аркадий - прекрасный рассказчик, с отлично поставленным голосом. Тактичный и внимательный.
Внимательный
Аркадий - прекрасный рассказчик, с отлично поставленным голосом. Тактичный и внимательный.
Внимательный
А
Анастасия
26 сен 2025
Мы с мужем были проездом в Великом Новгороде и решили, чтобы не терять времени, заказать пешую обзорную экскурсию по городу. И это было одно из лучших решений во время нашего
Бушмина
20 сен 2025
Это была незабываемая и неординарная экскурсия благодаря интеллекту и высокому профессионализму нашего гида Аркадия. Простая идея - привязать события древности к историческим фактам и данным археологических раскопок дает прекрасные результаты
Входит в следующие категории Великого Новгорода
