Великий Новгород - это не просто город, а целая эпоха. Здесь вы увидите аркаду гостиных рядов, знаменитый Новгородский кремль и Софийский собор.
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о формировании Новгородской республики и великом Новгородском Вече.
Прогулка по историческим местам подарит незабываемые впечатления и поможет понять, как зарождалась российская государственность
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о формировании Новгородской республики и великом Новгородском Вече.
Прогулка по историческим местам подарит незабываемые впечатления и поможет понять, как зарождалась российская государственность
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические памятники
- 🕍 Софийский собор
- 🖼️ Богатые музейные коллекции
- 🌉 Прогулка по Великому мосту
- 📜 Углубление в историю России
Что можно увидеть
- Новгородский кремль
- Софийский собор
- Аркада гостиных рядов
- Ганзейский фонтан
- Никольский собор
Описание экскурсии
Торговая сторона
Вас будет ждать россыпь архитектурных памятников: аркада гостиных рядов, ганзейский фонтан — знак ганзейского союза, несколько церквей (Никольский собор с фрагментами фресок 12 века, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения — мы все внимательно осмотрим). Большая часть памятников датируется домонгольской эпохой, и это — бесценно.
Мы поговорим о:
- формировании Новгородской республики и великом Новгородском Вече
- зарождении и развитии российской государственности
- хождении варягов по водам реки Волхов
- великом новгородском торге
Кремль и Софийский собор
- Новгородский кремль, он же Детинец — древнее сердце Великого Новгорода. Путь к нему пролегает по Великому (ныне пешеходному) мосту, который связывает берега города. Я опишу историю строительства Детинца и укажу главные вехи его многовековой судьбы.
- Софийский собор и его звонница — древнейший из действующих каменных православных храмов на территории России, шедевр древнерусского зодчества. Вы увидите Магдебургские врата, фрагменты фресок 16 века и восхитительное убранство храма.
- Музеи на территории кремля. Я покажу вам, где расположен исторический музей, в котором хранятся богатейшие археологические коллекции и размещается Музей икон. Будет интересна и Владычная (Грановитая) палата, которая знакомит с декоративно-прикладным искусством 5-19 веков.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в Никольский собор — 250 руб. с человека
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- В настоящее время многие объекты на территории Ярославова дворища находятся на реставрации, осмотр затруднён
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 2419 туристов
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Максим, я гид в Великом Новгороде. С радостью познакомлю вас с любимым городом и расскажу о нём множество интересных фактов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
8 дек 2024
Экскурсия не просто ПОНРАВИЛАСЬ, но я в ВОСТОРГЕ от экскурсии! Экскурсовод Максим Фёдорович абсолютно профессиональный экскурсовод. Он профессиональный не только как экскурсовод, но и как историк. Он не просто краевед,
Денис
23 ноя 2024
Гид отличный!
Вежливый, пунктуальный, приятный человек.
Пришел на экскурсию заранее, за 10 минут.
Органично составлен маршрут.
Посетили основные исторические места. Особенно запомнился рассказ про Ганзейский союз, новгородское вече, про памятник тысячелетия России и Софийский собор.
Ответил на все вопросы. Впечатление приятное!)
Вежливый, пунктуальный, приятный человек.
Пришел на экскурсию заранее, за 10 минут.
Органично составлен маршрут.
Посетили основные исторические места. Особенно запомнился рассказ про Ганзейский союз, новгородское вече, про памятник тысячелетия России и Софийский собор.
Ответил на все вопросы. Впечатление приятное!)
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