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но и историк с хорошим знанием предмета. Максим энтузиаст своего дела и его рассказ был очень интересным. Он реагировал на все вопросы и отвечал на них, даже если они уходили в сторону от темы экскурсии. Мы беседовали не только о Новгородской республике как "истоке российской государственности", но и о русском этносе, который формировался в средневековом Новгороде. Очень интересно! Я БЛАГОДАРНА Максиму! Экскурсия была рассчитана на 2 часа, но Максим не отмерял время и вёл экскурсию около 3-х часов. Я первый раз попала на индивидуальную экскурсию (обычно попадала на групповые экскурсии) и поняла преимущества индивидуальных экскурсий: в данном случае экскурсовод - это не лектор, а собеседник и это ЗДОРОВО!