Пермский край богат на природные чудеса, и водопад Плакун с Вакутин камнем - яркие представители этого богатства. Плакун - тихий, но мощный водопад, который не пересыхает даже в жару, а Вакутин камень напоминает древний культовый комплекс. Это места, где можно услышать землю и почувствовать её силу. Прогулка по этим локациям - это возможность насладиться атмосферой и унести с собой частичку Урала

Описание экскурсии

Прогулка пройдет на юге Пермского края в Суксунском районе. Это не туристические места с асфальтированными тропами, а дикие, живые, атмосферные локации, куда стоит отправиться ради впечатлений, перезагрузки и свежего воздуха. Вам предстоит побывать на двух локациях:

Водопад Плакун — слёзы земли

Это один из немногих водопадов в Пермском крае, который не пересыхает даже в жаркое лето. Он не бурный и шумный, как горные водопады, а наоборот — мягкий, почти тихий, «плачущий». Именно из-за этого в народе его назвали Плакун — будто сама земля роняет прозрачные капли.

Вакутин камень — уральский Стоунхендж

Если внимательно присмотреться, Вакутин камень действительно напоминает древний культовый комплекс: массивные плиты, странно торчащие валуны, природные трещины и формы, будто кем-то нарочно вырезанные. Старожилы рассказывают, что тут «слышат землю» — словно место хранит что-то большее, чем просто камни.

Тайминг поездки

7:00 — выезд из Перми

9:30 — прибытие на водопад Плакун

Прогулка, осмотр, фотографирование, чаепитие на природе

10:30 — переезд ко второй локации

11:15 — прибытие к Вакутину камню

Осмотр, фото, короткий перекус

12:15 — выезд в Пермь

По желанию: остановка в придорожном кафе (30–40 минут)

15:00 — ориентировочное прибытие в Пермь

Организационные детали