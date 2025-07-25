Мои заказы

Два сокровища Прикамья: водопад Плакун и Вакутин камень

Пермский край предлагает уникальную возможность посетить водопад Плакун и Вакутин камень. Это место, где природа и история переплетаются
Пермский край богат на природные чудеса, и водопад Плакун с Вакутин камнем - яркие представители этого богатства.

Плакун - тихий, но мощный водопад, который не пересыхает даже в жару, а Вакутин камень напоминает древний культовый комплекс. Это места, где можно услышать землю и почувствовать её силу. Прогулка по этим локациям - это возможность насладиться атмосферой и унести с собой частичку Урала
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные объекты
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🚗 Комфортное путешествие на машине
  • 🌄 Возможность почувствовать природу
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Два сокровища Прикамья: водопад Плакун и Вакутин камень© Дмитрий

Что можно увидеть

  • Водопад Плакун
  • Вакутин камень

Описание экскурсии

Прогулка пройдет на юге Пермского края в Суксунском районе. Это не туристические места с асфальтированными тропами, а дикие, живые, атмосферные локации, куда стоит отправиться ради впечатлений, перезагрузки и свежего воздуха. Вам предстоит побывать на двух локациях:

Водопад Плакун — слёзы земли

Это один из немногих водопадов в Пермском крае, который не пересыхает даже в жаркое лето. Он не бурный и шумный, как горные водопады, а наоборот — мягкий, почти тихий, «плачущий». Именно из-за этого в народе его назвали Плакун — будто сама земля роняет прозрачные капли.

Вакутин камень — уральский Стоунхендж

Если внимательно присмотреться, Вакутин камень действительно напоминает древний культовый комплекс: массивные плиты, странно торчащие валуны, природные трещины и формы, будто кем-то нарочно вырезанные. Старожилы рассказывают, что тут «слышат землю» — словно место хранит что-то большее, чем просто камни.

Тайминг поездки

7:00 — выезд из Перми
9:30 — прибытие на водопад Плакун
Прогулка, осмотр, фотографирование, чаепитие на природе
10:30 — переезд ко второй локации
11:15 — прибытие к Вакутину камню
Осмотр, фото, короткий перекус
12:15 — выезд в Пермь
По желанию: остановка в придорожном кафе (30–40 минут)
15:00 — ориентировочное прибытие в Пермь

Организационные детали

  • Категория маршрута: лёгкая, подходит для всех
  • Экскурсия проходит на машине Skoda Octavia (детского кресла нет)
  • Минимальный возраст детей — от 10 лет
  • Обед оплачивается дополнительно (от 500 ₽ с чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 48 туристов
Живу в Перми с рождения, со школьных лет интересуюсь литературой, географией и историей, в частности, Пермского края. Всю жизнь увлекаюсь активными видами туризма, люблю путешествовать, бывать в различных местах России
и изучать культурные особенности посещаемого региона. Хочу делиться своими впечатлениями об интересных местах, вызвавших у меня положительные эмоции, с единомышленниками! Создал команду гидов, чтобы больше путешественников могли узнать Пермский край во всей его красе и уникальности. Моя команда — люди, которых объединяет любовь к Пермскому краю и огромное желание помочь людям увидеть всё самое-самое на Пермской земле. Все гиды — аттестованные профессионалы, которые всей душой привержены своей работе. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
25 июл 2025
Организация была хорошей. Очень интересные места. Точно стоит посмотреть.
И
Игорь
17 июн 2025
Великолепная экскурсия. Программа посещения включала очень красивые и живописные места. Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо Дмитрию за незабываемые впечатления, которые мы получили во время экскурсии. Дмитрий очень отзывчивый, добрый и талантливый человек, а также приятный собеседник. Мы были очень рады путешествию и однозначно рекомендуем его другим туристам!
ANDREY
ANDREY
2 июн 2025
Был практически 'пионером', впервые на платных основаниях проехавший с Дмитрием этот маршрут. Собственно, именно небанальные локации и подкупили. Ехать комфортно, повезло - не было типичной пробки на Свердловской трассе, так
что еще и не очень долго. Информацией экскурсия не перегружена, и это хорошо. Оба места надо 'съесть' глазами, ушами и… носом. Воздух изумительный. Вакутин камень дает виды не хуже пресловутых столбов. Но народу гораздо меньше, а дорога на подъем короче и проще.
Я остался очень доволен поездкой!))

