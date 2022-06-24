На Камчатку всей семьей

Приглашаем отправиться в путешествие на Камчатку всей семьей

Приглашаем отправиться в путешествие на Камчатку всей семьей.

У нас запланирована очень насыщенная программа, во время которой вы увидите Камчатку с разных ракурсов.

В туре можно встретить хозяина Камчатки бурого медведя; любопытных евражек, которых можно кормить с рук; хитрых лис; а на морской прогулке – ленивых сивучей, огромных касаток, целый остров птиц.
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
На Камчатку всей семьей
Ближайшие даты:
06
авг

Что вас ожидает 🤩

Этнодеревня
Этнодеревня
Познакомимся с бытом коренных народов полуострова и освоим несколько движений национального танца
Термальные источники
Термальные источники
Посетим оздоровительный центр "Зеленовские озерки", где искупаемся в радоновых ваннах и в бассейне с минеральной водой
Единение с природой
Единение с природой
Покормим с руки удивительных животных – камчатских евражек
Восхождение на вулкан
Восхождение на вулкан
Полюбуемся потрясающими видами с вершины Авачинского вулкана
Морская прогулка
Морская прогулка
На прогулке увидим скалы Три брата и остров Старичков, а также испытаем удачу в рыбалке

Программа тура по дням

1 день
Сопка Мишенная

В 14.00 по местному времени встречаемся в хостеле, оставляем вещи, знакомимся с инструкторами и обедаем. 

Нас ждет уха и местные деликатесы. 

А после отправляемся гулять по городу. 

К вечеру поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на Авачинскую бухту. 

К вечеру возвращаемся в хостел, ужинаем и отправляемся спать. 

Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, впереди очень насыщенная программа.

Сопка МишеннаяСопка МишеннаяСопка МишеннаяСопка Мишенная
2 день
Мыс Маячный

Сегодня мы отправляемся на мыс Маячный. 

Он находится всего в 20 км от Петропавловск-Камчатского, поэтому мы встаем не рано, завтракаем и отправляемся в путь. 

Время в пути до мыса ~ 3 часа. 

Хоть едем мы недалеко, обязательно берем дождевики ведь на Камчатке очень переменчивая погода и теплое лето в одночасье может стать промозглой осенью. 

По дороге, помимо природных красот, мы сможем увидеть уникальные сооружения. 

Например, интересный с точки зрения истории, заброшенный бункер на берегу бухты Большая Лагерная. 

Местный пейзаж напоминает картины постапокалипсиса. 

Далее мы прибываем на смотровую площадку, откуда открывается поразительный вид на Авачинскую бухту и знаменитые скалы «Три брата». 

Эти каменные громады стоят рядом прямо на входе в бухту, как бы охраняя ее. 

На другой стороне залива виднеется вулкан Вилючинский, один из красивейших на Камчатке. 

С левой стороны уже видно мыс Маячный, куда мы и держим путь. 

Через полчаса мы прибываем на мыс, откуда совершим наше первое восхождение к Петропавловскому маяку. 

Ныне действующий маяк был открыт в 1897 году, с тех пор он, с учетом технического развития, многократно усовершенствовался. 

Полюбовавшись маяком, мы спускаемся на берег, где пообедаем и поделимся впечатлениями от увиденного на прогулке. 

После обеда мы возвращаемся в город и восстанавливаем силы. 

Впереди нас ждет еще много интересного.

Мыс МаячныйМыс МаячныйМыс МаячныйМыс Маячный
3 день
Этнодеревня

Продолжаем исследовать достопримечательности недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Сегодня по плану посещение этнодеревни. 

Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова. 

Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов. 

Мы освоим даже несколько движений национального танца. 

Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре. 

На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева. 

После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр "Зеленовские озерки". 

Здесь из 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейна с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.

А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе. 

Возвращаемся в хостел, собираем вещи. 

Завтра мы отправляемся в исследовать вулканы

ЭтнодеревняЭтнодеревняЭтнодеревняЭтнодеревня
4 день
Вулкан Мутновский

Сегодня мы встаем пораньше, забрасываем вещи в нашу большую машину, которая будет сопровождать нас в ближайшие дни и отправляемся в путь. 

Дорога займет около 4-х часов и мы приедем к вулкану Мутновский

Пройдём внутри вулкана. 

Обойдём трещины в ледниках, проберёмся в каньоне Мутновского и окажемся в активной части вулкана. 

Вас встретят булькающие грязевые котлы, пышущие сероводородом фумаролы и кислотные водоросли у таящих снежников. 

После посещения вулкана нас ждет еще одно грандиозное зрелище – водопад в каньоне Опасный. 

Это потрясающий водопад! 

Высота его около 80 метров.

Взору открывается метров 50-60. 

Остальная мощь воды ныряет в нетающий годами ледник. 

Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд Каньоне. Невероятно! 

После этого отправляемся на базу отдыха в поселке Термальный, где мы будем ночевать. 

Здесь мы сможем искупаться в бассейне с горячей водой.

Вулкан МутновскийВулкан МутновскийВулкан МутновскийВулкан Мутновский
5 день
Переезжаем к подножью Авачинского вулкана

Переезд 75 км (примерно 3-4 часа). 

Утром ещё немного расслабимся: поспим подольше, поплаваем в бассейне, а ближе к обеду собираемся и переезжаем к подножью Авачинского вулкана. 

В лагере обитают милые зверьки, похожие на земляных белок, – камчатские суслики. 

Местные, а вслед за ними и туристы, называют их евражки (их можно покормить). 

Эти штуковины – очаровательные попрошайки, и едят вкусности с рук.

Но нужно помнить об их прожорливости и наглости, иначе они легко залезут вам в тарелку. 

Ночевка в домиках по 10 человек, душ за отдельную плату.

Переезжаем к подножью Авачинского вулканаПереезжаем к подножью Авачинского вулканаПереезжаем к подножью Авачинского вулканаПереезжаем к подножью Авачинского вулкана
6 день
Восхождение на Авачинский вулкан

Восхождение на Авачинский вулкан (радиально 15 км). 

Перепад высоты от места старта до вершины больше, чем при восхождении на Эльбрус: 1900 м. 

Это как будто вы подниметесь на 633 этаж.

Восхождение не простое, но оно того стоит: в случае хорошей погоды мы будем любоваться потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан, а так же у нас есть все шансы попасть на вершину. 

Здесь, как и положено, все горячее, все дымится и кипит. 

Многообразие красок и пород восхищает. 

Перекусываем и начинаем спуск вниз. 

Для тех, кто на восхождение не пойдет, можно будет прогуляться на гору Верблюд. 

Впечатлений будет не меньше. 

После того, как все вернутся в лагерь, собираемся и переезжаем в гостиницу в населенном пункте Начики. 

Первая часть нашего путешествия позади.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
7 день
Горный массив Вачкажец

Сегодня еще один активный день нашего путешествия. 

Мы встаем пораньше, завтракаем и едем к горному массиву Вачкажец.

Ехать примерно 2 часа (35 км) и мы на месте. 

Когда-то Вачкажец отличался взрывным характером и нередко выбрасывал в воздух клубы дыма, пепла и лаву, но это давно в прошлом, Вачкажец уже "дедушка" вулкан и сейчас он считается потухшим. 

Далекие извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались большие цирки. 

Их появлению во многом способствовали ледники. 

В результате пейзаж обрел поразительную красоту и живописность. 

У подножия находится озеро Тохколоч, как раз ледникового происхождения. 

Растительный мир вулкана очень разнообразен: лес сменяется на пояс кустарников, а тот превращается в тундровый ландшафт, для которого характерны разнотравье и луга из стлаников. 

На склонах вулкана можно встретить множество растений, занесенных в Красную книгу. 

Здесь и фиолетово-синие орхидеи,и Венерины башмачки, и лилии, и фиалки. 

Животных, обитающих в этих местах, тоже много. 

В первую очередь это, конечно, медведи. 

Поэтому ходим группой, шумим, поем песни. 

Среди крупных животных тут обитают олени. 

Среди мелких – зайцы, суслики, лемминги.

Здесь мы посетим водопад, кратер вулкана, пообедаем и отправимся обратно в Петропавловск-Камчатский. 

Ночевка в хостеле.

Горный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив Вачкажец
8 день
Морская прогулка

Сегодня у нас морская прогулка.

Путешествие будет на полдня: отправляемся утром и вернёмся к обеду. 

Мы увидим скалы Три брата и остров Старичков. 

В программе нас ждёт рыбалка, весь улов приготовят на обед. 

Возвращаемся в Петропавловск-Камчатский и отправляемся в вулканариум. 

На экскурсии мы обобщим все знания о вулканах, узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира.

В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать. 

Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток. 

А так же сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов. 

Ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в хостеле. 

В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.

Морская прогулкаМорская прогулкаМорская прогулкаМорская прогулка
9 день
Отъезд

Завтракаем. Теплые объятия и прощание. 

Наше путешествие завершилось.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросудвух/трёхразовое питание на маршрутеперекусы на маршрутевсе переезды на маршрутепроживание на маршруте в гостиницах
  • Базах отдыха
  • Хостелах
  • Домиках и пр. (размещение по 4-6-10 человек, зависит от локации)посещение этнодеревнипосещение комплекса "Зеленовские озерки "морская прогулка в Авачинскую бухтупосещение вулканариумасредства для защиты от медведей (сигнал охотника
  • Фальшфейры и пр.)прокат группового снаряжения (костровое оборудование
  • Котлы
  • Пилы
  • Топоры
  • Кухонное
  • Групповая аптечка)экологические взносы за пользования рекреационными ресурсамиуслуги инструкторовуслуги поварастраховка от несчастного случаядоставка авиапочтой на Камчатку модулей с едой и общественным снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратнопрокат личного снаряжения: рюкзак
  • Спальник
  • Пенкапитание в кафелюбые личные расходывсе расходы связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и кофморта на маршруте.

Погода на Камчатке плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно как "плавиться" от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду - затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.

Если у вас нет рюкзака, то вы можете перевозить вещи в спортивной сумке или чемодане,.

Снаряжение:

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный;
  • Треккинговые палки;
  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Нижнее бельё;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Термобельё;
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Фонарики (гамаши, бахилы);
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Пуховик (теплая куртка);
  • Перчатки;
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Треккинговые ботинки;
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;
  • Пуховый жилет;
  • Кроссовки.

Личные вещи:

  • Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • Паспорт;
  • Термос (1л.);
  • Фотоаппарат;
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Пластиковая бутылка;
  • Туалетная бумага;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Телефон;
  • Детская индивидуальная аптечка;
  • Очки солнцезащитные;
  • Средство от комаров.

Рекомендуем добавить платье.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость тура для детей?

Стоимость 79 050 руб – детям от 0 до 12 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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