В 14.00 по местному времени встречаемся в хостеле, оставляем вещи, знакомимся с инструкторами и обедаем.
Нас ждет уха и местные деликатесы.
А после отправляемся гулять по городу.
К вечеру поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на Авачинскую бухту.
К вечеру возвращаемся в хостел, ужинаем и отправляемся спать.
Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, впереди очень насыщенная программа.
Сегодня мы отправляемся на мыс Маячный.
Он находится всего в 20 км от Петропавловск-Камчатского, поэтому мы встаем не рано, завтракаем и отправляемся в путь.
Время в пути до мыса ~ 3 часа.
Хоть едем мы недалеко, обязательно берем дождевики – ведь на Камчатке очень переменчивая погода и теплое лето в одночасье может стать промозглой осенью.
По дороге, помимо природных красот, мы сможем увидеть уникальные сооружения.
Например, интересный с точки зрения истории, заброшенный бункер на берегу бухты Большая Лагерная.
Местный пейзаж напоминает картины постапокалипсиса.
Далее мы прибываем на смотровую площадку, откуда открывается поразительный вид на Авачинскую бухту и знаменитые скалы «Три брата».
Эти каменные громады стоят рядом прямо на входе в бухту, как бы охраняя ее.
На другой стороне залива виднеется вулкан Вилючинский, один из красивейших на Камчатке.
С левой стороны уже видно мыс Маячный, куда мы и держим путь.
Через полчаса мы прибываем на мыс, откуда совершим наше первое восхождение – к Петропавловскому маяку.
Ныне действующий маяк был открыт в 1897 году, с тех пор он, с учетом технического развития, многократно усовершенствовался.
Полюбовавшись маяком, мы спускаемся на берег, где пообедаем и поделимся впечатлениями от увиденного на прогулке.
После обеда мы возвращаемся в город и восстанавливаем силы.
Впереди нас ждет еще много интересного.
Продолжаем исследовать достопримечательности недалеко от Петропавловска-Камчатского.
Сегодня по плану посещение этнодеревни.
Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.
Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.
Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.
На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр "Зеленовские озерки".
Здесь из 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейна с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.
А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.
Возвращаемся в хостел, собираем вещи.
Завтра мы отправляемся в исследовать вулканы
Сегодня мы встаем пораньше, забрасываем вещи в нашу большую машину, которая будет сопровождать нас в ближайшие дни и отправляемся в путь.
Дорога займет около 4-х часов и мы приедем к вулкану Мутновский.
Пройдём внутри вулкана.
Обойдём трещины в ледниках, проберёмся в каньоне Мутновского и окажемся в активной части вулкана.
Вас встретят булькающие грязевые котлы, пышущие сероводородом фумаролы и кислотные водоросли у таящих снежников.
После посещения вулкана нас ждет еще одно грандиозное зрелище – водопад в каньоне Опасный.
Это потрясающий водопад!
Высота его около 80 метров.
Взору открывается метров 50-60.
Остальная мощь воды ныряет в нетающий годами ледник.
Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд Каньоне. Невероятно!
После этого отправляемся на базу отдыха в поселке Термальный, где мы будем ночевать.
Здесь мы сможем искупаться в бассейне с горячей водой.
Переезд 75 км (примерно 3-4 часа).
Утром ещё немного расслабимся: поспим подольше, поплаваем в бассейне, а ближе к обеду собираемся и переезжаем к подножью Авачинского вулкана.
В лагере обитают милые зверьки, похожие на земляных белок, – камчатские суслики.
Местные, а вслед за ними и туристы, называют их евражки (их можно покормить).
Эти штуковины – очаровательные попрошайки, и едят вкусности с рук.
Но нужно помнить об их прожорливости и наглости, иначе они легко залезут вам в тарелку.
Ночевка в домиках по 10 человек, душ за отдельную плату.
Восхождение на Авачинский вулкан (радиально 15 км).
Перепад высоты от места старта до вершины больше, чем при восхождении на Эльбрус: 1900 м.
Это как будто вы подниметесь на 633 этаж.
Восхождение не простое, но оно того стоит: в случае хорошей погоды мы будем любоваться потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан, а так же у нас есть все шансы попасть на вершину.
Здесь, как и положено, все горячее, все дымится и кипит.
Многообразие красок и пород восхищает.
Перекусываем и начинаем спуск вниз.
Для тех, кто на восхождение не пойдет, можно будет прогуляться на гору Верблюд.
Впечатлений будет не меньше.
После того, как все вернутся в лагерь, собираемся и переезжаем в гостиницу в населенном пункте Начики.
Первая часть нашего путешествия позади.
Сегодня еще один активный день нашего путешествия.
Мы встаем пораньше, завтракаем и едем к горному массиву Вачкажец.
Ехать примерно 2 часа (35 км) и мы на месте.
Когда-то Вачкажец отличался взрывным характером и нередко выбрасывал в воздух клубы дыма, пепла и лаву, но это давно в прошлом, Вачкажец уже "дедушка" вулкан и сейчас он считается потухшим.
Далекие извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались большие цирки.
Их появлению во многом способствовали ледники.
В результате пейзаж обрел поразительную красоту и живописность.
У подножия находится озеро Тохколоч, как раз ледникового происхождения.
Растительный мир вулкана очень разнообразен: лес сменяется на пояс кустарников, а тот превращается в тундровый ландшафт, для которого характерны разнотравье и луга из стлаников.
На склонах вулкана можно встретить множество растений, занесенных в Красную книгу.
Здесь и фиолетово-синие орхидеи,и Венерины башмачки, и лилии, и фиалки.
Животных, обитающих в этих местах, тоже много.
В первую очередь это, конечно, медведи.
Поэтому ходим группой, шумим, поем песни.
Среди крупных животных тут обитают олени.
Среди мелких – зайцы, суслики, лемминги.
Здесь мы посетим водопад, кратер вулкана, пообедаем и отправимся обратно в Петропавловск-Камчатский.
Ночевка в хостеле.
Сегодня у нас морская прогулка.
Путешествие будет на полдня: отправляемся утром и вернёмся к обеду.
Мы увидим скалы Три брата и остров Старичков.
В программе нас ждёт рыбалка, весь улов приготовят на обед.
Возвращаемся в Петропавловск-Камчатский и отправляемся в вулканариум.
На экскурсии мы обобщим все знания о вулканах, узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира.
В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.
Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.
А так же сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.
Ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в хостеле.
В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.
Завтракаем. Теплые объятия и прощание.
Наше путешествие завершилось.
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и кофморта на маршруте.
Погода на Камчатке плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно как "плавиться" от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду - затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Если у вас нет рюкзака, то вы можете перевозить вещи в спортивной сумке или чемодане,.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить платье.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость 79 050 руб – детям от 0 до 12 лет.