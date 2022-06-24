Приглашаем отправиться в путешествие на Камчатку всей семьей. У нас запланирована очень насыщенная программа, во время которой вы увидите Камчатку с разных ракурсов. В туре можно встретить хозяина Камчатки бурого медведя; любопытных евражек, которых можно кормить с рук; хитрых лис; а на морской прогулке – ленивых сивучей, огромных касаток, целый остров птиц.

На прогулке увидим скалы Три брата и остров Старичков, а также испытаем удачу в рыбалке

Посетим оздоровительный центр "Зеленовские озерки", где искупаемся в радоновых ваннах и в бассейне с минеральной водой

Познакомимся с бытом коренных народов полуострова и освоим несколько движений национального танца

Программа тура по дням

1 день Сопка Мишенная

В 14.00 по местному времени встречаемся в хостеле, оставляем вещи, знакомимся с инструкторами и обедаем. Нас ждет уха и местные деликатесы. А после отправляемся гулять по городу. К вечеру поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на Авачинскую бухту. К вечеру возвращаемся в хостел, ужинаем и отправляемся спать. Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, впереди очень насыщенная программа.

2 день Мыс Маячный

Сегодня мы отправляемся на мыс Маячный. Он находится всего в 20 км от Петропавловск-Камчатского, поэтому мы встаем не рано, завтракаем и отправляемся в путь. Время в пути до мыса ~ 3 часа. Хоть едем мы недалеко, обязательно берем дождевики – ведь на Камчатке очень переменчивая погода и теплое лето в одночасье может стать промозглой осенью. По дороге, помимо природных красот, мы сможем увидеть уникальные сооружения. Например, интересный с точки зрения истории, заброшенный бункер на берегу бухты Большая Лагерная. Местный пейзаж напоминает картины постапокалипсиса. Далее мы прибываем на смотровую площадку, откуда открывается поразительный вид на Авачинскую бухту и знаменитые скалы «Три брата». Эти каменные громады стоят рядом прямо на входе в бухту, как бы охраняя ее. На другой стороне залива виднеется вулкан Вилючинский, один из красивейших на Камчатке. С левой стороны уже видно мыс Маячный, куда мы и держим путь. Через полчаса мы прибываем на мыс, откуда совершим наше первое восхождение – к Петропавловскому маяку. Ныне действующий маяк был открыт в 1897 году, с тех пор он, с учетом технического развития, многократно усовершенствовался. Полюбовавшись маяком, мы спускаемся на берег, где пообедаем и поделимся впечатлениями от увиденного на прогулке. После обеда мы возвращаемся в город и восстанавливаем силы. Впереди нас ждет еще много интересного.

3 день Этнодеревня

Продолжаем исследовать достопримечательности недалеко от Петропавловска-Камчатского. Сегодня по плану посещение этнодеревни. Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова. Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов. Мы освоим даже несколько движений национального танца. Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре. На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева. После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр "Зеленовские озерки". Здесь из 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейна с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой. А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе. Возвращаемся в хостел, собираем вещи. Завтра мы отправляемся в исследовать вулканы

4 день Вулкан Мутновский

Сегодня мы встаем пораньше, забрасываем вещи в нашу большую машину, которая будет сопровождать нас в ближайшие дни и отправляемся в путь. Дорога займет около 4-х часов и мы приедем к вулкану Мутновский. Пройдём внутри вулкана. Обойдём трещины в ледниках, проберёмся в каньоне Мутновского и окажемся в активной части вулкана. Вас встретят булькающие грязевые котлы, пышущие сероводородом фумаролы и кислотные водоросли у таящих снежников. После посещения вулкана нас ждет еще одно грандиозное зрелище – водопад в каньоне Опасный. Это потрясающий водопад! Высота его около 80 метров. Взору открывается метров 50-60. Остальная мощь воды ныряет в нетающий годами ледник. Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд Каньоне. Невероятно! После этого отправляемся на базу отдыха в поселке Термальный, где мы будем ночевать. Здесь мы сможем искупаться в бассейне с горячей водой.

5 день Переезжаем к подножью Авачинского вулкана

Переезд 75 км (примерно 3-4 часа). Утром ещё немного расслабимся: поспим подольше, поплаваем в бассейне, а ближе к обеду собираемся и переезжаем к подножью Авачинского вулкана. В лагере обитают милые зверьки, похожие на земляных белок, – камчатские суслики. Местные, а вслед за ними и туристы, называют их евражки (их можно покормить). Эти штуковины – очаровательные попрошайки, и едят вкусности с рук. Но нужно помнить об их прожорливости и наглости, иначе они легко залезут вам в тарелку. Ночевка в домиках по 10 человек, душ за отдельную плату.

6 день Восхождение на Авачинский вулкан

Восхождение на Авачинский вулкан (радиально 15 км). Перепад высоты от места старта до вершины больше, чем при восхождении на Эльбрус: 1900 м. Это как будто вы подниметесь на 633 этаж. Восхождение не простое, но оно того стоит: в случае хорошей погоды мы будем любоваться потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан, а так же у нас есть все шансы попасть на вершину. Здесь, как и положено, все горячее, все дымится и кипит. Многообразие красок и пород восхищает. Перекусываем и начинаем спуск вниз. Для тех, кто на восхождение не пойдет, можно будет прогуляться на гору Верблюд. Впечатлений будет не меньше. После того, как все вернутся в лагерь, собираемся и переезжаем в гостиницу в населенном пункте Начики. Первая часть нашего путешествия позади.

7 день Горный массив Вачкажец

Сегодня еще один активный день нашего путешествия. Мы встаем пораньше, завтракаем и едем к горному массиву Вачкажец. Ехать примерно 2 часа (35 км) и мы на месте. Когда-то Вачкажец отличался взрывным характером и нередко выбрасывал в воздух клубы дыма, пепла и лаву, но это давно в прошлом, Вачкажец уже "дедушка" вулкан и сейчас он считается потухшим. Далекие извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались большие цирки. Их появлению во многом способствовали ледники. В результате пейзаж обрел поразительную красоту и живописность. У подножия находится озеро Тохколоч, как раз ледникового происхождения. Растительный мир вулкана очень разнообразен: лес сменяется на пояс кустарников, а тот превращается в тундровый ландшафт, для которого характерны разнотравье и луга из стлаников. На склонах вулкана можно встретить множество растений, занесенных в Красную книгу. Здесь и фиолетово-синие орхидеи,и Венерины башмачки, и лилии, и фиалки. Животных, обитающих в этих местах, тоже много. В первую очередь это, конечно, медведи. Поэтому ходим группой, шумим, поем песни. Среди крупных животных тут обитают олени. Среди мелких – зайцы, суслики, лемминги. Здесь мы посетим водопад, кратер вулкана, пообедаем и отправимся обратно в Петропавловск-Камчатский. Ночевка в хостеле.

8 день Морская прогулка

Сегодня у нас морская прогулка. Путешествие будет на полдня: отправляемся утром и вернёмся к обеду. Мы увидим скалы Три брата и остров Старичков. В программе нас ждёт рыбалка, весь улов приготовят на обед. Возвращаемся в Петропавловск-Камчатский и отправляемся в вулканариум. На экскурсии мы обобщим все знания о вулканах, узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира. В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать. Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток. А так же сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов. Ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в хостеле. В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.

9 день Отъезд