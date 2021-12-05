Этот тур идеально подойдет для тех, кто, прилетая на Камчатку, не хочет жить в палатках и совершать долгие, утомительные переезды по 500-700км, но посмотреть желают по максимуму. Этот тур как раз для таких! Мы собрали в нем почти все объекты вокруг города, которые можно посетить в рамках одного дня и вечером вернуться в гостиницу.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Краткая экскурсия по городу

Мы встречаемся в аэропорту, едем в гостиницу, регистрируемся, улаживаем оставшиеся формальности и немного отдохнув, выезжаем на краткую экскурсию по историческому центру Петропавловска-Камчатского. Экскурсия этого дня сознательно непродолжительная, чтобы у нас было время для отдыха после перелёта. Обед и ужин в этот день в кафе или ресторане города (в стоимость тура не входит). Ночуем в гостинице.

2 день Свободный день или дополнительные экскурсии

После завтрака в гостинице мы можем использовать этот день для полета в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон, либо взять вертолётную экскурсию на Курильское озеро или посетить Корякское этническое стойбище и питомник ездовых собак. Все экскурсии в этот день опциональны и оплачиваются дополнительно. Либо можно использовать этот день по своему усмотрению. ВАЖНО! Сообщите заранее нам (ещё на стадии переписки) о намерениях в этот день, чтобы мы смогли забронировать нужные экскурсии.

Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт. Ночуем в гостинице.

3 день Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан

Завтракаем в гостинице и затем едем в морской порт Петропавловска-Камчатского. В этот день нас ждет незабываемая морская прогулка (5-6 часов) по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков. Во время экскурсии мы часто видим тюленей, каланов, китов, касаток, а также удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами. Горячий обед на борту судна, с камчатскими деликатесами. После экскурсии нам будет предоставлен трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского/Елизова. *Опционально, в этот день, можно заказать более продолжительную (около 10часов) морскую экскурсию в бухту Русскую. В этом районе наиболее часто мы видим касаток, китов и гарантировано наблюдаем сивучей (это северный морской лев). О бронировании этой экскурсии нужно сообщить заблаговременно. Ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночуем в гостинице.

4 день Авачинский вулкан (подножие), гора Верблюд

После завтрака в гостинице, усаживаемся в машину повышенной проходимости и выдвигаемся к подножию Авачинского и Корякского вулканов. Наш путь на перевал проходит по вулканической "Сухой речке" (17 км). По пути делаем остановки для фото. Прибываем на горную базу, короткая передышка, знакомство c любопытными камчатскими сусликами - евражками (им для угощения нужно припасти немного семечек или орешек). Далее, наслаждаясь альпийскими цветами, пешком 3 км в сторону перевала. Затем несложный подъем на гору «Верблюд», и перед нами открываются удивительные возможности для фото. При хорошей видимости с "Верблюда" можно наблюдать 7 вулканов. Вдоволь насладившись непередаваемыми камчатскими пейзажами, начинаем спуск в сторону нашего приюта, где в теплой столовой нас ждёт самый незабываемый ланч. После ланча возвращаемся в гостиницу. Ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночуем в гостинице.

5 день Малкинские термальные источники. Сплав с рыбалкой по реке Быстрой

Завтракаем в гостинице. В этот день мы едем на дикие Малкинские горячие источники (130км от Петропавловска-Камчатского). Здесь горячая вода, нагретая глубоко в недрах Земли, свободно изливается на поверхность образуя разные по температуре купели. Уникальность этого места в том, что они находятся на левом берегу холодной реки Ключёвка и любители банных процедур, после нагрева в горячей воде, могут занырнуть в холодную речку. По пути (90 км Петропавловска-Камчатского) мы сделаем остановку в посёлке Сокоч и попадём в "Пирожковый рай". Здесь королевского размера пирожки с разнообразной начинкой завоёвывают желудки и сердца путешественников со всего Мира (пирожки оплачиваются самостоятельно). Но всё таки главная цель сегодняшнего дня, это сплав по одной из самых красивых и богатой рыбой реке. Проехав, после купания в источниках, ещё 20 км, мы прибудем в стационарный палаточный лагерь, на берегу р. Быстрая. Здесь мы пообедаем ухой из красной рыбы. После обеда инструктаж, желающие порыбачить подбирают спиннинги (покупают лицензии самостоятельно), и затем по 4–6 человек размещаемся в больших 5–6-ти метровых надувных лодках – рафтах. *В программе тура на дату заезда 20.09 сплав по р. Быстрой не проводится и заменяется на экскурсию с купанием в Малкинских термальных источниках, в связи с неблагоприятной погодой (межсезонье). Во время сплава очень часто мы наблюдаем, как медведи ходят по берегу и высматривают свою главную добычу – лосося. Сплав проходит по спокойному участку реки и поэтому хоккейные каски одевать не обязательно, ограничимся лишь спасательными жилетами. Главная суть нашего сплава это релакс и единение с неповторимой камчатской природой, хотя те, кто взял в руки спининг, наверняка будут думать о другом. В зависимости от сезона, на спиннинг можно поймать нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, хариуса, микижу. На реке мы пробудем около 3-х часов. По окончанию сплава нас будет ждать машина на которой мы вернёмся в свою гостиницу в Петропавловске-Камчатском. Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночуем в гостинице. Следующие три дня наши экскурсии будут проходить в отдаленном от города районе, поэтому мы переселяемся на базу отдыха, поближе к нашим экскурсионным объектам.

6 день Мутновский вулкан, восхождение в кратер

Освобождаем номер в этой гостинице, вещи, которые нам не пригодятся в эти 3 дня, можно оставить в камере хранения. Очень ранний завтрак. Сегодня у нас будет насыщенный и длинный день. Мы едем в кратер Мутновского вулкана (около 130км). В случае, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт, экскурсия будет заменена на альтернативную. Эта экскурсия по своей зрелищности по праву конкурирует с легендарной Долиной Гейзеров, а может и превосходит её. Даже не говоря о том, что мы увидим внутри кратера, дорога, а точнее отсутствие таковой крайние 15 км, останутся у нас в памяти навсегда. Примерно после 2 часов в дороге, мы делаем остановку на Вилючинском перевале (900 м. над уровнем моря). Отсюда открываются шикарные виды на окружающие вулканы и горные долины. После перевала наш путь пролегает по высокогорному плато и далее ныряет в кальдеру вулкана Горелый с его фантастическими неземными красотами. Вначале сезона крайний отрезок перед вулканом мы преодолеваем на снегоходах с комфортабельными пассажирскими санями (нартами). Снегоход лавирует между застывшей лавой, между снеговыми озерам с ярко-голубой водой, где то даже по воде. На освободившихся от снега полянках уже вовсю зацветают рододендроны и другие альпийские цветы. По пути непередаваемые словами панорамы Вилючинского вулкана, вулкана Горелого, сопок Скалистой и Двугорбой. В это время, пеший отрезок пути к вулкану сокращается до минимума и составляет около 30 минут в одну сторону. Примерно во второй половине июля снег безвозвратно тает и мы плавно пересаживаемся на специально подготовленные внедорожники. Это настоящее сафари между вулканами, по летнему снегу, воде, камням, застывшей лаве. Но в этом формате пеший отрезок увеличивается от 1 до 2,5 часов в одну сторону. Поднявшись в кратер мы наблюдаем непередаваемую борьбу стихий. Мощный ледник наползает на высокотемпературные фумаролы, пытаясь остудить пыл строптивого вулкана. Повсюду всё кипит, шипит, булькает, клокочет и очень пахнет серой. Но нас это не остановит. Мы продолжаем исследовать неизведанное. Экскурсия в кратере длится около 1,5 часов. Затем возвращаемся к автомобилю или снегоходу и делаем ланч в окружении вулканов. После ланча нас ждет еще один достойный объект в этом районе. Это 80-ти метровый водопад в каньоне Опасный. Этот каньон настолько глубокий, что почти у каждого, кто посмотрит вниз, кружится голова. На обратном пути мы заезжаем на базу отдыха с термальным бассейном, недалеко от Вилючинского вулкана, где мы остановимся на 2 ночи. По приезду на базу нас ждет горячий и вкусный ужин в местном ресторане, а после ужина мы купаемся и расслабляемся в открытом термальном бассейне с видом на окружающие сопки. Очередной день подходит к завершению, а завтра нас ждет ещё один природный шедевр. Ночуем на базе отдыха.

7 день Вулкан Горелый

Завтракаем на базе отдыха. На автомобиле повышенной проходимости мы едем в знакомый район, к вулкану Горелый (40км). Затем несложный подъем (2,5 - 3 часа) по тропе пешком, и вдруг, со словами "Вау!" неожиданно перед нами открывается один из кратеров вулкана с живописным озером внутри. Насладившись видами, мы переходим на кромку следующего кратера. До 2010 года здесь так же было озеро фантастического бирюзового цвета, но после начала газового извержения, оно исчезло. В последнее время, этот кратер опять начал заполняться водой и возможно, уже через несколько лет, здесь вновь появится озеро. Затем, желающие смогут подняться на вершину вулкана 1829 метров над уровнем моря. Здесь открываются прекрасные виды на соседние вулканы, Вилючинский, Мутновский, Асачу, Опалу, на озеро Толмачева , на кальдеру вокруг вулкана, а при очень хорошей видимости мы можем наблюдать Тихий океан с одной стороны и Охотское море с другой. Походив немного по вулкану, мы начинаем спуск к автомобилю (около 2 часов). После спуска, у подножия вулкана делаем ланч. После ланча возвращаемся на нашу базу отдыха, где нас ждет отдых, купание в термальном бассейне, общение с друзьями и коллегами за чашкой чая. Ужинаем и ночуем на базе. Вначале сезона, до середины Июля, при подъёме на вулкан, мы используем снегоход с комфортабельными санями (нартами). Время подъёма на вулкан составляет всего 10 минут!

8 день Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники). Переезд в Петропавловск-Камчатский

Завтракаем на базе. Освобождаем номера. Большие чемоданы можно оставить в камере хранения, мы их заберём на обратном пути в город. За нами заезжает автомобиль повышенной проходимости, и мы отправляемся на Дачные горячие источники (40 км от нашей базы). В последнее время, их модно называют "Мини Долина Гейзеров". Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией. Прибываем на стоянку перед электростанцией, затем пеший переход, около 40 минут, и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума. Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики. Местные жители называют это место Долиной пара. Только в отличии от кратера Мутновского вулкана, здесь больше земной жизни. Между источниками и остатками снега, на полянках растет ярко-зеленая растительность и многочисленные альпийские цветы. На территории электростанции есть небольшой бассейн с термальной водой. Желающие могут искупаться. Возвращаемся к автомобилю. Обед ланч-боксы. На обратном пути забираем чемоданы и возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского (100 км). Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночуем в гостинице.

9 день Водопады горного массива Вачкажец

После завтрака в гостинице выезжаем в район горного массива Вачкажец. 73 км по асфальту, 12 км по грунтовой дороге, затем 3 км по лесу пешком и мы достигаем горного озера Тахколоч, которое уютно расположилось в небольшой долине между двух хребтов. Полюбовавшись прекрасными видами, идем дальше вдоль ручья с каскадами водопадов из чистейшей родниковой воды. Продолжаем движение вверх – и вот мы уже в горном цирке, в окружении красивейших скал-останцев. Немного погуляв по горному цирку, ловишь себя на мысли, что это завершающая экскурсия в этом туре. Как быстро пролетело время, где все эти дни мы куда-то ехали на джипах, карабкались по горам, выходили в открытый океан и каждый раз восторгались увиденным. Уже зреет план о том, как мы расскажем об этом путешествии своим близким, друзьям, коллегам. Но это всё потом, а сейчас нас поторапливает гид и мы идем смотреть очередной водопад. Спускаемся вниз, по пути поприветствовав уже знакомых нам сусликов евражек. Переходим по камням речку и подходим к водопаду. Понаблюдав, как с каменного обрыва вода с грохотом обрушивается вниз, при падении делясь на отдельные струи и множество кристальных капель, ощутив прохладу и умывшись брызгами чистейшей воды, возвращаемся к автомобилю. Обедаем ланч-боксами. Возвращаемся в гостиницу. Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночуем в гостинице.

10 день Возвращение домой