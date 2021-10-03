Национальный заповедник Кивач

Заповедник раскинулся почти на 11 тысяч гектаров. Он наполнен запахом тайги, яркими красками, причудливыми и неповторимыми природными формами. Больше нигде в Карелии вы не увидите такое богатое разнообразие флоры и фауны.

Главным же украшением заповедника является водопад Кивач. Его сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой, а суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, очень железистая вода, создают поистине впечатляющую картину.

Органный концерт

В городке Кондопога мы посетим новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств. Здесь нас ждет четвертый по величине в России орган. Звук этого инструмента ни с чем не сравним. Он настраивает на позитивное мышление, успокаивает и заставляет слушающих его музыку найти согласие с самим собой.

Для нас будет проведена экскурсия, а после органный концерт. На концерте специально для Вас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков — это будет отличным завершением Вашего чудесного путешествия в Карелии!