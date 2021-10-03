Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт

Вас ждет удивительное новогоднее приключение

Вас ждет удивительное новогоднее приключение.

Мы посетим одну из красивейших достопримечательностей Карелии — водопад Кивач, мощь которого завораживает.

А после отправимся в знаменитый органный зал в Кондопоге, где для нас будет проведена экскурсия и органный концерт.

В этой экскурсии музыка природы уникальным образом преобразуется в музыку Органа.
Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт
Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт
Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт
Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт
Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт
Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт

Что вы увидите 🤩

  • Заповедник и водопад Кивач
  • Органный концерт

Национальный заповедник Кивач

Заповедник раскинулся почти на 11 тысяч гектаров. Он наполнен запахом тайги, яркими красками, причудливыми и неповторимыми природными формами. Больше нигде в Карелии вы не увидите такое богатое разнообразие флоры и фауны.
Главным же украшением заповедника является водопад Кивач. Его сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой, а суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, очень железистая вода, создают поистине впечатляющую картину.

Органный концерт

В городке Кондопога мы посетим новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств. Здесь нас ждет четвертый по величине в России орган. Звук этого инструмента ни с чем не сравним. Он настраивает на позитивное мышление, успокаивает и заставляет слушающих его музыку найти согласие с самим собой.
Для нас будет проведена экскурсия, а после органный концерт. На концерте специально для Вас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков — это будет отличным завершением Вашего чудесного путешествия в Карелии!

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
2 300 ₽
Пенсионер
2 200 ₽
Детский (до 12 лет)
2 100 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Работа гида по маршруту
  • Входные билеты по маршруту
  • Посещение органного концерта
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Еремеева, 1, Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
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