Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
За пределами России заповедник часто включают в топ-10 лучших направлений страны, и в поездке вы поймете, что эту оценку дали не зря! Я покажу сокровища горного парка, отвезу к самому высокому водопаду республики, открою фантастический ракурс на шхеры с горы Хийденвуори и секретные нетуристические места. Я также расскажу о Ладожской Карелии в 19-20 века и знаменитых людях, ее любивших.
Описание экскурсии
Притягательная сила Северного Приладожья
В путешествии вы поймете, чем издавна так привлекали красоты местной природы. Я расскажу об известных личностях, отдыхавших здесь в дореволюционные времена — среди них была и семья Рерих. Об эпохе после развала империи, когда земли стали частью Финляндии, и до Зимней войны здесь обосновались знаменитые врачи и архитекторы. А также об основанном позже советском доме композиторов, создании легендарной песни «Долго будет Карелия сниться» и других интересных фактах об окрестностях Ладоги.
Мраморное чудо, водопады и шхеры
На реке Тохмайоки вы осмотрите живописный каскад водопадов Ахинкоски, а чуть позже — самый высокий водопад в Карелии Белые мосты. Откроете прекрасный вид на Ладожские шхеры с вершины горы Хийденвуори и локации, которые не входят в маршруты больших туристических групп, но раскрывают настоящую Карелию. А на территории горного парка Рускеала вы узнаете о добыче мрамора для Зимнего дворца и Исаакиевского собора, изучите впечатляющие фасады каньонов, сможете проплыть на лодочке по водоему, образованному в мраморном карьере, и исследовать подземные пейзажи заповедника.
Организационные детали
Входной билет в парк Рускеала оплачивается дополнительно (точную стоимость можно узнать на официальном сайте парка)
С 1 января 2022 г. оплата гиду возможна по карте через терминал
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 745 туристов
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением поможем!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Волшебная экскурсия!!! Артем прекрасный гид пунктуален, всегда на связи, вовремя отвечал на все предварительные организационные вопросы. Тактичен, ненавязчив, интеллигентен. Очень любит свой край, многое знает. Карелия прекрасна!!! Обязательно вернусь сюда в другое время года и буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и знакомым!
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Наталия
До сих пор находимся под впечатлением от экскурсии. Артем рассказал очень много интересного из истории, обычаев, рассказал о природе, он просто обволакивал нас своей любовью к краю где живет. Я читать дальшеуменьшить
как бы окунулась в жизнь народов Карелии. Экскурсия была на весь день, но усталости не было (с учетом двух восхождений на горы). Очень мечтаем еще вернуться в Карелию) Рассказала про экскурсию знакомым, просят контакты Артема. Артем, спасибо и всего самого Вам прекрасного!!!!
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Полина
Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!
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Ольга
Артем - замечательный экскурсовод, знающий историю своих мест! Время пролетело незаметно. Заезжали и перекусить и время на фото оставалось прилично. Места необычайной красоты, очень рекомендую!
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С
Светлана
Замечательная поездка на целый день, интересный грамотный рассказ о прошлом и настоящем Карелии. Отлично спланирован маршрут, везде успели и голодными не остались. Артем, спасибо, благодаря вам в Карелию хочется вернуться!
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Татьяна
Самая крутая экскурсия! Артём, спасибо вам большое! Мы очень рады были это день провести с вами! Друзья, если вы решили посмотреть Карелию, вам в этом поможет Артём! Наш день прошёл читать дальшеуменьшить
прекрасно, в пятницу мы сели в поезд из Москвы, и уже рано утром на вокзале ждал Артём. Мы посетили прекрасные места, узнали много важных исторических фактов, сама природа и погода прекрасна! Летом планируем посетить Карелию, и точно знаем, что качественно за 12-15 часов можно провести время в компании Артёме! Артём вам успехов, а всем читающим это отзыв с ответственностью хочу сказать, обратитесь к Артёму и ваш выходной будет чудесным!
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