За пределами России заповедник часто включают в топ-10 лучших направлений страны, и в поездке вы поймете, что эту оценку дали не зря! Я покажу сокровища горного парка, отвезу к самому высокому водопаду республики, открою фантастический ракурс на шхеры с горы Хийденвуори и секретные нетуристические места. Я также расскажу о Ладожской Карелии в 19-20 века и знаменитых людях, ее любивших.

Описание экскурсии

Притягательная сила Северного Приладожья

В путешествии вы поймете, чем издавна так привлекали красоты местной природы. Я расскажу об известных личностях, отдыхавших здесь в дореволюционные времена — среди них была и семья Рерих. Об эпохе после развала империи, когда земли стали частью Финляндии, и до Зимней войны здесь обосновались знаменитые врачи и архитекторы. А также об основанном позже советском доме композиторов, создании легендарной песни «Долго будет Карелия сниться» и других интересных фактах об окрестностях Ладоги.

Мраморное чудо, водопады и шхеры

На реке Тохмайоки вы осмотрите живописный каскад водопадов Ахинкоски, а чуть позже — самый высокий водопад в Карелии Белые мосты. Откроете прекрасный вид на Ладожские шхеры с вершины горы Хийденвуори и локации, которые не входят в маршруты больших туристических групп, но раскрывают настоящую Карелию. А на территории горного парка Рускеала вы узнаете о добыче мрамора для Зимнего дворца и Исаакиевского собора, изучите впечатляющие фасады каньонов, сможете проплыть на лодочке по водоему, образованному в мраморном карьере, и исследовать подземные пейзажи заповедника.

Организационные детали