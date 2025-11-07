Мои заказы

Озеро Логмозеро – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Озеро Логмозеро» в Петрозаводске, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
На машине
4 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Петрозаводску и Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 800 ₽ за всё до 10 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
На машине
7 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Прекрасная экскурсия! У Светланы очень приятный тембр, ее интересно слушать + прекрасное чувство юмора)
    Советую)
  • М
    Мария
    1 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Очень красивая природа
    Очень красивая природаОчень красивая природаОчень красивая природаОчень красивая природаОчень красивая природа
  • Е
    Елена
    1 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Интересный исторический рассказ, который был преподнесен легко и ярко. Прогулка была несложной, виды красивые. Очень рекомендую Светлану.
  • И
    Ирина
    30 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Огромное спасибо Светлане за замечательный день,проведенный в Петрозаводске и его окрестностях!
  • О
    Оксана
    27 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Спасибо Светлане за проведение экскурсии! Очень понравилось!
  • М
    Морозова
    23 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Экскурсию проводила Дарья. Она очень знающий и эрудированный человек. Чувствуется, что любит и Карелию, и Петрозаводск, увлеченный своим делом человек.
    читать дальше

    Мы провели очень интересные и насыщенные 4 часа. Экскурсия проходила в формате пешеходно-автомобильная и поэтому при возрасте 60+ экскурсантов, мы совсем не устали. Рекомендую эту экскурсию всем, кто первый раз приезжает в Петрозаводск.

  • А
    Алексей
    19 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Светлана очень интересный рассказчик, великолепно знает историю, и очень любит свою работу. Веселая и энергичная. Необычная подача материала!
  • Ю
    Юлия
    15 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Спасибо большое, Светлане. Была группа из 6 взрослых. По просьбе, Светлана продумала так маршрут, (так как группа в 16.00 вылетала из Петрозаводска) чтобы успели и пообедать и доехать до аэропорта.
    Экскурсия очень интересная. Советую
  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Все основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большое
    Все основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большоеВсе основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большоеВсе основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большоеВсе основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большоеВсе основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большоеВсе основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большоеВсе основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большоеВсе основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большое
  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Светлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатый образный язык, прекрасное чувство
    читать дальше

    юмора. Я не только получила впечатления от увиденного и обогатила свои знания, но и просто прекрасно провела время в общении с умным человеком. От души рекомендую!

    Светлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатыйСветлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатыйСветлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатыйСветлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатыйСветлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатыйСветлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатыйСветлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатыйСветлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатый
  • Д
    Дмитрий
    1 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Прекрасная экскурсия. Гид замечательный рассказчик. Масса положительных эмоций.
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Прекрасная экскурсия замечательная Светлана
  • А
    Анна
    23 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Экскурсия интересная. Рекомендую.
  • А
    Алесей
    22 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Отлично)
  • С
    Светлана
    21 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Были на экскурсии 19 августа в день отъезда из Петрозаводска. Очень пожалели, что не смогли попасть на эту экскурсию в
    читать дальше

    свой первый день в городе. Светлана - милейший человек и отличный гид и рассказчик. Она показала нам все знаковые места в городе, рассказала много об истории города и края, о традициях карелов, об эпосе "Калевала". Мы съездили в урочище Чёртов стул, погуляли по чудесному карельскому лесу. Всё было очень органично, интересно, весело. Однозначно советую брать эту экскурсию сразу по приезду, чтобы потом пройтись по городу, неторопливо рассматривая его в деталях. А Светлане огромная благодарность и побольше позитивных туристов:)))

  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Светлана, прекрасный организатор и рассказчик, все с юмором и доступно. Ответит на любые ваши вопросы, много дополнительной информации. Получилась прям захватывающая экскурсия, много эмоций и впечатлений. Спасибо.
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Побывали на экскурсии с семьёй 7 августа.
    Экскурсия начинается на набережной, сначала пешая часть, затем продолжение на машине.
    Во время прогулки гид
    читать дальше

    Светлана рассказывала об истории Петрозаводска, приводила интересные факты о жизни города, и устроила нам мини квест. Было довольно интересно.
    После экскурсии по городу мы отправились на урочище Чертов стул. Красивое место, можно посмотреть на город с высоты. Здесь мы сделали прекрасные фотографии и пили вкусный карельский чай. На обратной дороге Светлана рассказала об эпосе Калевала. По окончанию экскурсии по нашей просьбе доставили к ресторану, где у нас был забронирован столик.
    Очень приятный гид! Помогла нам организовать экскурсию в Кижи. Рассказала, где купить самые вкусные калитки. Спасибо ей большое!

  • Н
    Наталья
    13 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Огромная благодарность Светлане! Интересная экскурсия, даже маленькие дети были в восторге. И купались и ягоды собирали. А за очень вкусный чай, отдельное спасибо…
  • И
    Ирина
    30 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Благодарим экскурсовода Дарью за знакомство с историей и жизнью города Петрозаводска, чудесную прогулку на Чёртов стул и вкуснейший чай с печеньем. Петрозаводск произвёл неизгладимое впечатление и пробудил желание обязательно вернуться вновь. Безусловно рекомендуем прогуляться по городу в сопровождении Дарьи.
  • О
    Оксана
    23 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    На вечер 21.06.2025 заказали экскурсию по Петрозаводску. Светлана оказалась очень комфортным для нас гидом. Всё интересно рассказала и показала, не
    читать дальше

    бегали, а релаксировали. Узнав, что нажарились в Кижах, предложила заехать забрать купальники. По дороге на урочище искупались, попили чаю с вкусными печеньками и наелись в лесу черники. Водит комфортно. Благодарим за вайб ❤

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Озеро Логмозеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
  2. Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
  3. Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
  4. Петрозаводск с необычного ракурса
  5. Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Губернаторский парк
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Гора Воттоваара
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Озеро Логмозеро" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5400 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Петрозаводске на 2025 год по теме «Озеро Логмозеро», 186 ⭐ отзывов, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль