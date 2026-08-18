Узнать о судьбе небольшого города с большой историей - и посмотреть на Карелию по пути
Повенец — один из самых необычных городков Карелии.
Его история связана с освоением Русского Севера, строительством Беломорско-Балтийского канала и событиями Великой Отечественной войны.
По дороге мы посетим водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, заглянем в Медвежьегорск, где снимали фильм «Любовь и голуби», осмотрим финские укрепления. А в Повенце поднимемся на водонапорную башню и поговорим об истории этих мест.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Петрозаводска
10:00 — водопад Кивач. Поговорим о его истории и природных особенностях
11:00 — палеовулкан Гирвас. Прогуляемся по древнему вулканическому плато возрастом около двух миллиардов лет и обсудим, как менялся этот ландшафт после строительства ГЭС
12:30 — место съёмок фильма «Любовь и голуби». Заглянем в Медвежьегорск, где снималась знаменитая советская кинолента, и увидим восстановленные декорации
13:30 — обед
14:30 — финские укрепления на горе Лысуха. Осмотрим сохранившиеся оборонительные сооружения времён Великой Отечественной войны и полюбуемся видами на Повенецкую губу Онежского озера
16:00 — Беломорско-Балтийский канал. Познакомимся с историей одного из самых масштабных инженерных проектов 20 века, осмотрим шлюзы и разберёмся, какую роль канал играет сегодня
16:30 — смотровая площадка в водонапорной башне Повенца. Поднимемся на башню, чтобы увидеть панораму посёлка, Беломорканала и окрестностей
На протяжении всей поездки будем говорить об истории Повенца и Медвежьегорска, строительстве Беломорско-Балтийского канала, событиях Великой Отечественной войны и природных особенностях Карелии.
Организационные детали
Едем на комфортабельном легковом автомобиле
Отдельно оплачиваются входные билеты: на водопад Кивач — 320 ₽ за чел., на место съёмок фильма «Любовь и голуби» — 300 ₽ за чел., к финским укреплениям — 500 ₽ за чел., на башню в Повенце — 300 ₽ за чел.
Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 507 туристов
Родился и всю жизнь живу в Петрозаводске. Историк по образованию. Победитель международного проекта «Проводники смыслов» 2026 года.
Люблю наш край, его уникальную природу, историю и людей. На экскурсиях стараюсь привить эту любовь гостям Карелии.
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