Мои заказы

В уездный город Повенец - из Петрозаводска

Узнать о судьбе небольшого города с большой историей - и посмотреть на Карелию по пути
Повенец — один из самых необычных городков Карелии.

Его история связана с освоением Русского Севера, строительством Беломорско-Балтийского канала и событиями Великой Отечественной войны.

По дороге мы посетим водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, заглянем в Медвежьегорск, где снимали фильм «Любовь и голуби», осмотрим финские укрепления. А в Повенце поднимемся на водонапорную башню и поговорим об истории этих мест.
В уездный город Повенец - из Петрозаводска
В уездный город Повенец - из Петрозаводска
В уездный город Повенец - из Петрозаводска

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Петрозаводска

10:00 — водопад Кивач. Поговорим о его истории и природных особенностях

11:00 — палеовулкан Гирвас. Прогуляемся по древнему вулканическому плато возрастом около двух миллиардов лет и обсудим, как менялся этот ландшафт после строительства ГЭС

12:30 — место съёмок фильма «Любовь и голуби». Заглянем в Медвежьегорск, где снималась знаменитая советская кинолента, и увидим восстановленные декорации

13:30 — обед

14:30 — финские укрепления на горе Лысуха. Осмотрим сохранившиеся оборонительные сооружения времён Великой Отечественной войны и полюбуемся видами на Повенецкую губу Онежского озера

16:00 — Беломорско-Балтийский канал. Познакомимся с историей одного из самых масштабных инженерных проектов 20 века, осмотрим шлюзы и разберёмся, какую роль канал играет сегодня

16:30 — смотровая площадка в водонапорной башне Повенца. Поднимемся на башню, чтобы увидеть панораму посёлка, Беломорканала и окрестностей

На протяжении всей поездки будем говорить об истории Повенца и Медвежьегорска, строительстве Беломорско-Балтийского канала, событиях Великой Отечественной войны и природных особенностях Карелии.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: на водопад Кивач — 320 ₽ за чел., на место съёмок фильма «Любовь и голуби» — 300 ₽ за чел., к финским укреплениям — 500 ₽ за чел., на башню в Повенце — 300 ₽ за чел.
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 507 туристов
Родился и всю жизнь живу в Петрозаводске. Историк по образованию. Победитель международного проекта «Проводники смыслов» 2026 года. Люблю наш край, его уникальную природу, историю и людей. На экскурсиях стараюсь привить эту любовь гостям Карелии.

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии на «В уездный город Повенец - из Петрозаводска»

Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
На машине
На автобусе
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
Посетить Долину зайцев, познакомиться с карело-финским эпосом, вспомнить Романовых и увидеть водопад
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
На автобусе
2 часа
528 отзывов
Групповая
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1490 ₽ за человека
Сказочная Карелия: из Петрозаводска - в Рускеалу
На машине
На автобусе
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочная Карелия: из Петрозаводска - в Рускеалу
Горы, водопады и мраморный каньон - самые красивые природные достопримечательности за 1 день
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
На автобусе
2 часа
119 отзывов
Групповая
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Получить объёмное представление о городе на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 17:00, в среду, четверг и пятницу в 08:45 и 17:00
Завтра в 08:45
20 авг в 08:45
1490 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске
от 18 900 ₽ за экскурсию