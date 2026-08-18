Повенец — один из самых необычных городков Карелии. Его история связана с освоением Русского Севера, строительством Беломорско-Балтийского канала и событиями Великой Отечественной войны. По дороге мы посетим водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, заглянем в Медвежьегорск, где снимали фильм «Любовь и голуби», осмотрим финские укрепления. А в Повенце поднимемся на водонапорную башню и поговорим об истории этих мест.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от 18 900 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Петрозаводска

10:00 — водопад Кивач. Поговорим о его истории и природных особенностях

11:00 — палеовулкан Гирвас. Прогуляемся по древнему вулканическому плато возрастом около двух миллиардов лет и обсудим, как менялся этот ландшафт после строительства ГЭС

12:30 — место съёмок фильма «Любовь и голуби». Заглянем в Медвежьегорск, где снималась знаменитая советская кинолента, и увидим восстановленные декорации

13:30 — обед

14:30 — финские укрепления на горе Лысуха. Осмотрим сохранившиеся оборонительные сооружения времён Великой Отечественной войны и полюбуемся видами на Повенецкую губу Онежского озера

16:00 — Беломорско-Балтийский канал. Познакомимся с историей одного из самых масштабных инженерных проектов 20 века, осмотрим шлюзы и разберёмся, какую роль канал играет сегодня

16:30 — смотровая площадка в водонапорной башне Повенца. Поднимемся на башню, чтобы увидеть панораму посёлка, Беломорканала и окрестностей

На протяжении всей поездки будем говорить об истории Повенца и Медвежьегорска, строительстве Беломорско-Балтийского канала, событиях Великой Отечественной войны и природных особенностях Карелии.

Организационные детали