Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.

Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.

СПАСИБО за Ваш труд.

Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.