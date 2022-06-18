Выходные в Карелии с хаски

За два насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой

5
3 отзыва
За два насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой и основным навыкам каюра и проведем заснеженными тропами по лесам Карелии.

Вы насладитесь карельской природой и тишиной, получите удовольствие от путешествия по живописным местам, отведаете карельской кухни и пикник «с дымком», приготовленный на живом огне костра и узнаете легенды севера.
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Ближайшие даты:
03
янв
05
янв
07
янв
09
янв
11
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • новые впечатления – посетим Дом полярника и познакомимся с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику;
  • увлекательная поездка – изучим навыки каюра и отправимся на одной из упряжек в путешествие по диким лесам Карелии в сопровождении профессионального инструктора;
  • гастрономические изыски – попробуем блюда северной кухни, а также разные карельские настойки на северных травах и ягодах (18+): «Тайны Воттоваары», «Онежская», «Arctic Heroes Drinks» и «Карельский Егермейстер» с соленьями, «деревенской тарелкой»;
  • экстремальные ощущения – для самых отважных и готовых испытать новый опыт возможен ночлег в арктических палатках (по запросу).

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с ездовыми собаками, путешествие на собачьих упряжках

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак по-карельски.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.

Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Знакомство с ездовыми собаками.

Сбор упряжки.

Обучение управлению упряжкой.

Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Размещение в гостевом доме на ночлег.

Подведение итогов дня.

Горячий ужин.

Знакомство с ездовыми собаками, путешествие на собачьих упряжкахЗнакомство с ездовыми собаками, путешествие на собачьих упряжкахЗнакомство с ездовыми собаками, путешествие на собачьих упряжках
2 день
Движение по маршруту на собачьих упряжках

Завтрак арктический.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Баня.

Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах: «Тайны Воттоваары», «Онежская», «Arctic Heroes Drinks» и «Карельский Егермейстер» с соленьями, «деревенской тарелкой».

Подведение итогов дня и вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозавосдк.

Движение по маршруту на собачьих упряжкахДвижение по маршруту на собачьих упряжкахДвижение по маршруту на собачьих упряжках

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Матросы в гостевом доме Дом Хаски или Дом Полярника

При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб./день.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Сопровождение профессионального инструктора и заброска вещей по маршруту
  • Прохождение по маршрутам по 2 человека в 1 упряжке
  • Проживание в гостевых домах или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники
  • 3х-разовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото- и видеосъемка на свою технику
  • Баня на дровах на финише маршрута
  • Страховка групповая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Массаж классический – от 2 000 руб. /час.
  • Катание на снегоходах – 2 500 руб. /час или 6 500 руб. /день в сопровождении инструктора
  • Ведение фотодневника путешествия фотографом – от 7 000 руб.
  • Возможно увеличить кол-во дней путешествия на собачьих упряжках. Стоимость дополнительного дня путешествия – 11 000 руб. /день, включая проживание в гостевом доме, 3х-разовое питание, сопровождение инструктора и др
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июня 2022
Организация тура отличная.
М
28 фев 2022
Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.
Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.
СПАСИБО за Ваш труд.
Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.
И
30 янв 2022
Организацией мы остались довольны. Все четко как и было заявлено в регламенте тура. Нареканий нет.

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