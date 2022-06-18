Преимущества этого путешествия:
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак по-карельски.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.
Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Знакомство с ездовыми собаками.
Сбор упряжки.
Обучение управлению упряжкой.
Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Размещение в гостевом доме на ночлег.
Подведение итогов дня.
Горячий ужин.
Завтрак арктический.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Баня.
Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах: «Тайны Воттоваары», «Онежская», «Arctic Heroes Drinks» и «Карельский Егермейстер» с соленьями, «деревенской тарелкой».
Подведение итогов дня и вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозавосдк.
Тур предусматривает проживание в пос. Матросы в гостевом доме Дом Хаски или Дом Полярника
При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб./день.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.