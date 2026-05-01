Индивидуальные выходные в Карелии: природа, места Петра I, вепсы

Изучить Марциальные воды и Петрозаводск, увидеть Кивач и узнать, как живёт народ Шёлтозера
Этот не совсем стандартный тур включает как классические, так и малопосещаемые достопримечательности, а также погрузит вас в быт и культуру местных жителей.

Вы исследуете первый в России курорт Марциальные воды, где
читать дальше

император Пётр Великий неоднократно поправлял здоровье.

Побываете в селе Шёлтозеро и зайдёте в старинные дома, чтобы прикоснуться к самобытным традициям, ремёслам, поверьям вепсов.

И, конечно, полюбуетесь нетронутой природой — нерукотворным символом региона: доберётесь к горе Сампо и водопаду Кивач — эти просторы способны влюблять навсегда! За доплату вы можете посетить мастер-классы по керамике или по приготовлению калиток (традиционной выпечки).

Описание тура

Организационные детали

С собой рекомендуем брать воду и одеваться по погоде.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Renault Kaptur, Renault Logan II или Kia Rio.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Марциальные воды, скала Сампо, вулкан Гирвас, водопад Кивач

Утром встретимся в Петрозаводске и отправимся на самый первый в России курорт — Марциальные воды. По пути заедем к скале Сампо, где вы узнаете о героях карело-финского эпоса «Калевала». По прибытии поговорим, как Пётр I четырежды лечился на источниках, попробуем целебной водицы, зайдём в домик смотрителя.

Следующий пункт — один из древнейших на планете вулканов Гирвас. Полюбуемся застывшей лавой гиганта, бушевавшего на территории современной Карелии миллиарды лет назад, и проследуем к очередному шедевру природы — водопаду Кивач. С давних времён эти заповедные земли очаровывали как местных, так и гостей, включая царей и князей династии Романовых.

2 день

Прогулка по Шёлтозеру и погружение в культуру вепсов

Сегодня вас ожидает путешествие в удивительный мир вепсов, ведь мы направимся в Шёлтозеро — одно из старейших сёл Карелии и столицу вепсской культуры. Это один из малочисленных коренных народов Карелии, произошедший от племени Весь, проживавшего тут ещё в дохристианские времена.

Нашей целью будет этнографический музей, занимающий старинный деревенский дом — памятник деревянного зодчества, который построили в 19 веке для зажиточной купеческой семьи Мелькиных. Здесь можно узнать о быте, ремёслах, поверьях и традициях местных. Если будет желание, пройдёмся мы и по самому селу, рассматривая самобытную архитектуру. Также предложим вам посетить любопытный вепсский дом со скрипучими половицами и глубоким подполом, в котором сейчас проводят мастер-классы. Раньше в нём жила зажиточная семья, затем была аптека (её помнят старожилы деревни).

По возвращении в Петрозаводск мы попрощаемся. Надеемся на новые встречи, приезжайте в Карелию!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Чаепитие с калитками
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Посещение Долины зайцев
Что не входит в цену
  • Билеты в Петрозаводск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Скала Сампо - 400 ₽ за чел., есть льготы
  • Марциальные воды - 150 ₽ за чел., есть льготы
  • Вулкан Гирвас - 250 ₽ за чел., есть льготы
  • Водопад Кивач - 320 ₽ за чел., есть льготы
  • Дом купца Мелькина - 450 ₽ за чел., есть льготы
  • Экскурсия по дому купца Мелькина - 1400 ₽ с группы
  • Экскурсия по деревне - 1200 ₽ с группы
  • Мастер-класс по керамике - 600 ₽ за чел
  • Мастер-класс по калиткам - 800 ₽ за чел
  • Автор фото Денис Хямяляйнен
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, точное место по договорённости, 9:00
Завершение: Удобная вам локация Петрозаводска, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария и Руслан
Мария и Руслан — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 219 туристов
Мы — семейная пара:) 10 лет проработали на Камчатке, где проводили многодневные походы на лошадях для немцев. Но наш дом — это Карелия, и с 2019 года мы работаем в
читать дальше

нашем любимом краю тысячи озёр и рек! Благодаря работе с немцами мы привыкли обеспечивать сервис даже там, где его нет, и можем предложить своим гостям окунуться вглубь Карелии, познакомиться как с южными, так и с северными районами! Ведь Карелия — это не только Кижи и Рускеала: это и старинная карельская игра кююккя, и послания из далёкого прошлого на берегах озёр, и национальный эпос «Калевала», и старинные карельские деревни, и древние монастыри, и звенящая тишина леса, и шёпот трав под ногами… Конечно же, мы разрабатываем экскурсии и по индивидуальным заказам, а также организуем паломнические поездки по святым местам Карелии (кстати, Мария является звонарём в одном из старейших соборов Петрозаводска!). Рады каждому гостю! До встречи!

