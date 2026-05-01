Сегодня вас ожидает путешествие в удивительный мир вепсов, ведь мы направимся в Шёлтозеро — одно из старейших сёл Карелии и столицу вепсской культуры. Это один из малочисленных коренных народов Карелии, произошедший от племени Весь, проживавшего тут ещё в дохристианские времена.

Нашей целью будет этнографический музей, занимающий старинный деревенский дом — памятник деревянного зодчества, который построили в 19 веке для зажиточной купеческой семьи Мелькиных. Здесь можно узнать о быте, ремёслах, поверьях и традициях местных. Если будет желание, пройдёмся мы и по самому селу, рассматривая самобытную архитектуру. Также предложим вам посетить любопытный вепсский дом со скрипучими половицами и глубоким подполом, в котором сейчас проводят мастер-классы. Раньше в нём жила зажиточная семья, затем была аптека (её помнят старожилы деревни).

По возвращении в Петрозаводск мы попрощаемся. Надеемся на новые встречи, приезжайте в Карелию!