Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
59 900 ₽ за человека
От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
Прокатиться на ретропоезде, посетить дом из фильма «Любовь и голуби» и увидеть древние петроглифы
Начало: Петрозаводск, 9:00 или по договорённости
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
117 645 ₽ за всё до 4 чел.
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
93 900 ₽ за человека
