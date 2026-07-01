По Карелии на джипах в своей компании: «Марциальные воды», Гирвас и мистическая гора Воттоваара
Увидеть древний вулкан, насладиться пикником на озере и разгадать тайны «карельского стоунхенджа»
Начало: Петрозаводск, 9:00, заберём из любой точки
10 июл в 09:00
17 июл в 09:00
от 81 500 ₽ за человека
Карельские выходные в своей компании: "Марциальные Воды", "Кивач" и дополнительные активности
Подняться на гору Сампо, пройти по застывшей лаве и погрузиться в культуру карел-ливвиков
Начало: Петрозаводск, 10:00, точное место обсуждается инди...
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 25 000 ₽ за человека
Карелии зимний узор. Индивидуальный тур «всё включено»
Увидеть главные места и побывать в старинной деревне, познакомиться с культурой и погреться в сауне
Начало: Петрозаводск, 8:00 (возможна встреча в любое удобн...
21 дек в 09:00
26 дек в 09:00
70 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории ««Долина зайцев»»
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