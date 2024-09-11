1 день

Приезд. Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды. Заповедник Кивач

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №018).

Завтрак шведский стол в ресторане.

Отъезд на загородную экскурсию.

Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».

Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?

Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев. Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.

Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х железистых источников, посещение церкви Апостола Петра, которая построена по проекту самого Петра 1.

Выезд на экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.

Трансфер на базу «Шишки».

Обед в ресторане базы отдыха.

Размещение после 14:00.