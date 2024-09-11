Осеннее очарование Карелии

Приглашаем вас в осеннюю живописную Карелию. Осенью природа Карелии поражает своим разнообразием красок. В это время года леса становятся тихими и спокойными, а озёра — чистыми и прозрачными.

Вас ждет экскурсия на первый российский курорт Марциальные Воды, заповедник и водопад Кивач, мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки, а также уютный и комфортный отдых на базе отдыха.
5
3 отзыва
Осеннее очарование Карелии
Осеннее очарование Карелии
Осеннее очарование Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды. Заповедник Кивач

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №018).

Завтрак шведский стол в ресторане.

Отъезд на загородную экскурсию.

Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».

Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?

Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев. Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.

Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х железистых источников, посещение церкви Апостола Петра, которая построена по проекту самого Петра 1.

Выезд на экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.

Трансфер на базу «Шишки».

Обед в ресторане базы отдыха.

Размещение после 14:00.

Приезд. Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды. Заповедник КивачПриезд. Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды. Заповедник КивачПриезд. Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды. Заповедник КивачПриезд. Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды. Заповедник КивачПриезд. Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды. Заповедник Кивач
2 день

Отдых на базе

Завтрак, обед в ресторане.

Отдых на базе.

К вашим услугам (доп. плата) – уютная русская баня,рассчитанная на одновременное пребывание шести–восьми гостей.

Банный комплекс включает в себя настоящую русскую парную на дровах, комфортную зону отдыха, стол на шесть–восемь человек и веранду, с которой можно любоваться местными природными красотами.

Набраться сил или расслабиться в уютной обстановке поможет настоящая русская баня. Баня срублена из соснового бревна.

Это прекрасный природный материал, он оказывает целебное действие на организм, оздоравливает и наполняет силами.

Банный ритуал – одна из древнейших традиций северных народов, и мы рады организовать его для вас.

Аренда квадроциклов и багги.

Прокат велосипедов.

Мангальная площадка.

Отдых на базеОтдых на базеОтдых на базе
3 день

Экскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тура

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в Петрозаводск.

Переезд на территорию загородного центра.

Экскурсия по питомнику собак породы хаски.

Сибирские собаки хаски считаются одной из самых красивых пород. Эти жизнерадостные животные были в свое время выведены племенами чукчей, как незаменимые ездовые помощники и верные друзья.

Питомник хаски представляет по-настоящему красивых и мощных собак, поскольку они регулярно ходят в треккинг в летний период и бегают в упряжке в зимний период с гостями.

В питомнике вы сможете поближе познакомиться и даже подружиться с энергичными животными

Обед в чуме у очага.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки – «Калитки».

На кулинарном мастер-классе Вы сможете приготовить жемчужину карельской кухни – калитки, под руководством шеф-повара.

Вот уже сотни лет эти маленькие карельские пирожки выпекают из ржаного пресного теста с начинками из пшена и картофельного пюре.

Отправка на экскурсионную-интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.

В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Приехав туда, вы попадете в сказку! Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!

Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Возвращение в Петрозаводск.

Ориентировочное время возвращения в Петрозаводск 16:00-16:30.

Трансфер на ж/д вокзал.

Обратные билеты рекомендуем брать после 17:00, например «Ласточка» в СПб в 18:00.

Экскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тураЭкскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тураЭкскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тураЭкскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тураЭкскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • для взрослого при размещении в 2-местном стандартном номере: 39 300 руб. /чел.;
  • для детей до 17 лет при размещении в 2-местном стандартном номере: 38 600 руб. /чел.;
  • для детей до 17 лет при размещении в 2-местном стандартном номере на дополнительном месте: 36 100 руб. /чел.

Варианты проживания

База отдыха «Шишки»

2 ночи

База отдыха «Шишки» находится в удалении от крупных населенных пунктов, среди соснового леса, который был бережно сохранен нами при строительстве, на берегу озера Сундозеро, входящего в систему реки Суна.

Столица Карелии — Петрозаводск находится на расстоянии 70 километров. Гостиница на базе отдыха введена в эксплуатацию в 2011 году и состоит из 10-ти комфортабельных номеров со всеми удобствами. Каждый номер имеет отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур с тёплыми полами для верхней одежды и уличной обуви, прихожую, оборудованный душевой кабиной санузел, просторную гостиную, миникухню и спальню-лофт. Гостиная оборудована ЖК телевизором, DVD проигрывателем, журнальным столиком и раскладывающимся диваном, который с комфортом можно использовать, как дополнительные места ещё для двух человек. Из окна гостиной открывается панорамный вид на озеро Сундозеро.

Мини-кухня в номере оборудована полноценным холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайником и обеденным столом с четырьмя посадочными местами.

В спальне имеется либо двуспальная кровать (5 номеров), либо две односпальных кровати (5 номеров), прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Учитывая, что половина номеров оборудована двуспальными кроватями, а половина двумя односпальными, убедительно просим Вас при бронировании обращать на это внимание и бронировать те номера, в которых Вам будет наиболее комфортно.

На базе имеется ресторан, банный комплекс, беседки, прокат спортивного инвентаря.

База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе
  • Питание по программе тура
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Работа гида по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Личные расходы
  • Услуги на базе отдыха
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Удобная одежда и обувь по сезону.
  2. Фотоаппарат.
  3. Зонт.
  4. Дождевик для теплого времени года, на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли меняться программа тура?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 сен 2024
Поездка " Чудеса Соловецкой природы" очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. На каждую экскурсию или поездку он приходил за туристами в отель и провожал к месту начала. Все было организовано очень хорошо. Спасибо большое. В дальнейшем планирую с " Большой Страной" и другие поездки.
Поездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. НаПоездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. НаПоездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. На
М
11 сен 2024
Такой разнообразный и познавательный тур, на таком малом пространстве! До сих пор под впечатлением, спасибо за организацию!
В
9 сен 2024
Спасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть не по программе, в дополнение. Отдельное спасибо за солнечную погоду! Незабываемо!
Спасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть не

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Осень в Карелии
3 отзыва
3 дня
Осень в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
30 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 25 600 за человека
Выходные в Карелии осенью
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Выходные в Карелии осенью
Начало: Г. Петрозаводск
19 сен в 10:00
3 окт в 10:00
30 500 за человека
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 52 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
ХорошоТам