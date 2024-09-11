Вас ждет экскурсия на первый российский курорт Марциальные Воды, заповедник и водопад Кивач, мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки, а также уютный и комфортный отдых на базе отдыха.
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды. Заповедник Кивач
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №018).
Завтрак шведский стол в ресторане.
Отъезд на загородную экскурсию.
Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».
Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?
Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев. Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.
Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х железистых источников, посещение церкви Апостола Петра, которая построена по проекту самого Петра 1.
Выезд на экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.
Трансфер на базу «Шишки».
Обед в ресторане базы отдыха.
Размещение после 14:00.
Отдых на базе
Завтрак, обед в ресторане.
Отдых на базе.
К вашим услугам (доп. плата) – уютная русская баня,рассчитанная на одновременное пребывание шести–восьми гостей.
Банный комплекс включает в себя настоящую русскую парную на дровах, комфортную зону отдыха, стол на шесть–восемь человек и веранду, с которой можно любоваться местными природными красотами.
Набраться сил или расслабиться в уютной обстановке поможет настоящая русская баня. Баня срублена из соснового бревна.
Это прекрасный природный материал, он оказывает целебное действие на организм, оздоравливает и наполняет силами.
Банный ритуал – одна из древнейших традиций северных народов, и мы рады организовать его для вас.
Аренда квадроциклов и багги.
Прокат велосипедов.
Мангальная площадка.
Экскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тура
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
Переезд на территорию загородного центра.
Экскурсия по питомнику собак породы хаски.
Сибирские собаки хаски считаются одной из самых красивых пород. Эти жизнерадостные животные были в свое время выведены племенами чукчей, как незаменимые ездовые помощники и верные друзья.
Питомник хаски представляет по-настоящему красивых и мощных собак, поскольку они регулярно ходят в треккинг в летний период и бегают в упряжке в зимний период с гостями.
В питомнике вы сможете поближе познакомиться и даже подружиться с энергичными животными
Обед в чуме у очага.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки – «Калитки».
На кулинарном мастер-классе Вы сможете приготовить жемчужину карельской кухни – калитки, под руководством шеф-повара.
Вот уже сотни лет эти маленькие карельские пирожки выпекают из ржаного пресного теста с начинками из пшена и картофельного пюре.
Отправка на экскурсионную-интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.
В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Приехав туда, вы попадете в сказку! Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!
Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Возвращение в Петрозаводск.
Ориентировочное время возвращения в Петрозаводск 16:00-16:30.
Трансфер на ж/д вокзал.
Обратные билеты рекомендуем брать после 17:00, например «Ласточка» в СПб в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- для взрослого при размещении в 2-местном стандартном номере: 39 300 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет при размещении в 2-местном стандартном номере: 38 600 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет при размещении в 2-местном стандартном номере на дополнительном месте: 36 100 руб. /чел.
Варианты проживания
База отдыха «Шишки»
База отдыха «Шишки» находится в удалении от крупных населенных пунктов, среди соснового леса, который был бережно сохранен нами при строительстве, на берегу озера Сундозеро, входящего в систему реки Суна.
Столица Карелии — Петрозаводск находится на расстоянии 70 километров. Гостиница на базе отдыха введена в эксплуатацию в 2011 году и состоит из 10-ти комфортабельных номеров со всеми удобствами. Каждый номер имеет отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур с тёплыми полами для верхней одежды и уличной обуви, прихожую, оборудованный душевой кабиной санузел, просторную гостиную, миникухню и спальню-лофт. Гостиная оборудована ЖК телевизором, DVD проигрывателем, журнальным столиком и раскладывающимся диваном, который с комфортом можно использовать, как дополнительные места ещё для двух человек. Из окна гостиной открывается панорамный вид на озеро Сундозеро.
Мини-кухня в номере оборудована полноценным холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайником и обеденным столом с четырьмя посадочными местами.
В спальне имеется либо двуспальная кровать (5 номеров), либо две односпальных кровати (5 номеров), прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Учитывая, что половина номеров оборудована двуспальными кроватями, а половина двумя односпальными, убедительно просим Вас при бронировании обращать на это внимание и бронировать те номера, в которых Вам будет наиболее комфортно.
На базе имеется ресторан, банный комплекс, беседки, прокат спортивного инвентаря.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе
- Питание по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Работа гида по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Личные расходы
- Услуги на базе отдыха
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная одежда и обувь по сезону.
- Фотоаппарат.
- Зонт.
- Дождевик для теплого времени года, на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли меняться программа тура?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.