Осенние каникулы в Петрозаводске

Приглашаем вас встретить золотую осень в самом живописном регионе России – республике Карелии. Осенью природа Карелии поражает своим разнообразием красок. Это хорошее время для изучения достопримечательностей края – водопадов, озёр
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и рек.

Вас ждет экскурсия на первый российский курорт Марциальные Воды, заповедник и водопад Кивач, мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки, а также возможность выбрать дополнительные экскурсии на свой вкус и насыщенно провести свободный день.

5
3 отзыва
Осенние каникулы в Петрозаводске
Осенние каникулы в Петрозаводске
Осенние каникулы в Петрозаводске
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия на курорт Марциальные Воды. Заповедник Кивач

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №018).

Завтрак шведский-стол в ресторане.

Отъезд на загородную экскурсию.

Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».

Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?

Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев. Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.

Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х железистых источников, посещение церкви Апостола Петра, которая построена по проекту самого Петра 1.

Выезд на экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.

Обед.

Трансфер в гостиницу.

Размещение, отдых.

Приезд. Экскурсия на курорт Марциальные Воды. Заповедник КивачПриезд. Экскурсия на курорт Марциальные Воды. Заповедник КивачПриезд. Экскурсия на курорт Марциальные Воды. Заповедник КивачПриезд. Экскурсия на курорт Марциальные Воды. Заповедник КивачПриезд. Экскурсия на курорт Марциальные Воды. Заповедник Кивач
2 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату на выбор

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день.

Возможность за дополнительную плату отправиться на экскурсию в Горный парк «Рускеала» или на о. Кижи.

Возможность и стоимость уточняется при бронировании тура.

Экскурсия в «Горный парк» Рускеала.

Трансфер в Горный парк «Рускеала».

По дороге остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

Свободное время. Возможность самостоятельного обеда на территории горного парка, так же воспользоваться дополнительными услугами Горного парка: прокат вёсельных лодок, катание по тролле, посещение экскурсии Подземная Рускеала,», посещения экспозиции истории горной добычи.

Возвращение в Петрозаводск

Экскурсия на о. Кижи из Петрозаводска на судне «Комета». Продолжительность 6 часов.

В программе: Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.), обзорная экскурсия по музею – заповеднику Кижи, осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободный день или экскурсии за доп. плату на выборСвободный день или экскурсии за доп. плату на выборСвободный день или экскурсии за доп. плату на выборСвободный день или экскурсии за доп. плату на выборСвободный день или экскурсии за доп. плату на выбор
3 день

Экскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тура

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в Петрозаводск.

Переезд на территорию загородного центра.

Экскурсия по питомнику собак породы Хаски.

Сибирские собаки Хаски считаются одной из самых красивых пород. Эти жизнерадостные животные были в свое время выведены племенами чукчей, как незаменимые ездовые помощники и верные друзья.

Питомник хаски представляет по-настоящему красивых и мощных собак, поскольку они регулярно ходят в трекинг в летний период и бегают в упряжке в зимний период с гостями.

В питомнике вы сможете поближе познакомиться и даже подружиться с энергичными животными

Обед в чуме у очага.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки – «Калитки».

На кулинарном мастер-классе Вы сможете приготовить жемчужину карельской кухни - калитки, под руководством шеф-повара.

Вот уже сотни лет эти маленькие карельские пирожки выпекают из ржаного пресного теста с начинками из пшена и картофельного пюре.

Отправка на экскурсионную-интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.

В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Приехав туда, вы попадете в сказку! Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!

Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Возвращение в Петрозаводск.

Ориентировочное время возвращения в Петрозаводск 16:00-16:30.

Обратные билеты рекомендуем брать после 17:00, например «Ласточка» в СПб в 18:00.

Экскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тураЭкскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тураЭкскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тураЭкскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тураЭкскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Питер инн» 4*:

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • для взрослого при размещении в 2-местном стандартном номере: 38 500 руб. /чел.
  • для детей до 17 лет при размещении в 2-местном стандартном номере: 37 800 руб. /чел.
  • для детей до 17 лет при размещении в 2-местном стандартном номере на дополнительном месте: 36 800 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Питер Инн»

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.

Отель «Питер Инн»Отель «Питер Инн»Отель «Питер Инн»Отель «Питер Инн»Отель «Питер Инн»Отель «Питер Инн»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе тура
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Работа гида по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная одежда и обувь по сезону.
  • Фотоаппарат.
  • Зонт.
  • Дождевик для теплого времени года, на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли меняться программа тура?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 сен 2024
Поездка " Чудеса Соловецкой природы" очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. На каждую экскурсию или поездку он приходил за туристами в отель и провожал к месту начала. Все было организовано очень хорошо. Спасибо большое. В дальнейшем планирую с " Большой Страной" и другие поездки.
Поездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. НаПоездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. НаПоездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. На
М
11 сен 2024
Такой разнообразный и познавательный тур, на таком малом пространстве! До сих пор под впечатлением, спасибо за организацию!
В
9 сен 2024
Спасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть не по программе, в дополнение. Отдельное спасибо за солнечную погоду! Незабываемо!
Спасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть неСпасибо большое за организацию программы! Все было проведено по плану, и даже удалось осмотреть чуть-чуть не

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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