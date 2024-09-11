Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия на курорт Марциальные Воды. Заповедник Кивач
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №018).
Завтрак шведский-стол в ресторане.
Отъезд на загородную экскурсию.
Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».
Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?
Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев. Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.
Экскурсия на первом российском курорте Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х железистых источников, посещение церкви Апостола Петра, которая построена по проекту самого Петра 1.
Выезд на экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.
Обед.
Трансфер в гостиницу.
Размещение, отдых.
Свободный день или экскурсии за доп. плату на выбор
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день.
Возможность за дополнительную плату отправиться на экскурсию в Горный парк «Рускеала» или на о. Кижи.
Возможность и стоимость уточняется при бронировании тура.
Экскурсия в «Горный парк» Рускеала.
Трансфер в Горный парк «Рускеала».
По дороге остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
Свободное время. Возможность самостоятельного обеда на территории горного парка, так же воспользоваться дополнительными услугами Горного парка: прокат вёсельных лодок, катание по тролле, посещение экскурсии Подземная Рускеала,», посещения экспозиции истории горной добычи.
Возвращение в Петрозаводск
Экскурсия на о. Кижи из Петрозаводска на судне «Комета». Продолжительность 6 часов.
В программе: Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.), обзорная экскурсия по музею – заповеднику Кижи, осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в Петрозаводск.
Экскурсия по питомнику собак породы Хаски. Кулинарный мастер-класс. Завершение тура
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
Переезд на территорию загородного центра.
Экскурсия по питомнику собак породы Хаски.
Сибирские собаки Хаски считаются одной из самых красивых пород. Эти жизнерадостные животные были в свое время выведены племенами чукчей, как незаменимые ездовые помощники и верные друзья.
Питомник хаски представляет по-настоящему красивых и мощных собак, поскольку они регулярно ходят в трекинг в летний период и бегают в упряжке в зимний период с гостями.
В питомнике вы сможете поближе познакомиться и даже подружиться с энергичными животными
Обед в чуме у очага.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки – «Калитки».
На кулинарном мастер-классе Вы сможете приготовить жемчужину карельской кухни - калитки, под руководством шеф-повара.
Вот уже сотни лет эти маленькие карельские пирожки выпекают из ржаного пресного теста с начинками из пшена и картофельного пюре.
Отправка на экскурсионную-интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.
В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Приехав туда, вы попадете в сказку! Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!
Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Возвращение в Петрозаводск.
Ориентировочное время возвращения в Петрозаводск 16:00-16:30.
Обратные билеты рекомендуем брать после 17:00, например «Ласточка» в СПб в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Питер инн» 4*:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- для взрослого при размещении в 2-местном стандартном номере: 38 500 руб. /чел.
- для детей до 17 лет при размещении в 2-местном стандартном номере: 37 800 руб. /чел.
- для детей до 17 лет при размещении в 2-местном стандартном номере на дополнительном месте: 36 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Работа гида по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная одежда и обувь по сезону.
- Фотоаппарат.
- Зонт.
- Дождевик для теплого времени года, на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли меняться программа тура?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.