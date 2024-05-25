Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач

Групповой тур в Петрозаводске
Приглашаем вас отправиться в трехдневный тур по Карелии — это будут идеальные выходные! 5 топовых мест Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопад Кивач, набережная Онежского озера, музей-заповедник «Кижи», самая веселая деревня Карелии Киндасово Погуляете по жерлу древнего карельского вулкана Гирвас Мы включаем все необходимые билеты в стоимость тура. Вы не будете тратить свой отдых на очереди В туре предусмотрено свободное время.

Прогуляйся по ночному Петрозаводску, посетите театр или отдохните в номере – вам решать, как пройдет вечер Специализированные для продолжительных экскурсий туристические автобусы.
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Ближайшие даты:
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере14 450 ₽
Отель «Бюджет». Одноместный номер18 150 ₽
Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере16 350 ₽
Отель «Оптима». Одноместный номер21 750 ₽
Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере19 750 ₽
Отель «Хит». Одноместный номер28 150 ₽

Что вас ожидает:

  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Город Сортавала: трассовая экскурсия
  • Петрозаводск
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Бальнеологические источники «Марциальные воды»
  • Вулкан Гирвас
  • Гора Сампо
  • Остров Кижи

Описание

Что вас ждет

Карелия роскошна в любое время года, и за время тура вы убедитесь в этом сами! Выберите свои идеальные выходные, оторвавшись от городской суеты и нырнув в объятья роскошной природы. Трехдневный тур по Карелии из Петрозаводска – отличный повод устроить себе длинные выходные. Пять удивительных мест, много ярких эмоций и отдых уже ждут вас. Каждый день тура проверен десятками путешественников и собрал сотни положительных отзывов. Иногда для полного счастья нужен всего один дополнительный день подальше от городской суеты. ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: - Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Тур начинается в Петрозаводске, недалеко от ж/д вокзала, и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Город Сортавала: трассовая экскурсия
  • Петрозаводск
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Бальнеологические источники «Марциальные воды»
  • Вулкан Гирвас
  • Гора Сампо
  • Остров Кижи
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
  • Входной билет и экскурсия на экотропу «Гора Сампо»
  • Посещение бальнеологических источников Марциальные воды
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
Что не входит в цену
  • "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", "Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 5900 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 5400 руб./чел. 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации) ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк, троллей и другое): по ценам парка", "Комплексные обеды: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел
  • Студенты (очн.) - 300 руб. /чел
  • Пенсионеры - 300 руб. /чел
  • , "ж/д билеты
Место начала и завершения?
площадь Гагарина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ГрупповыеНа автобусеПрирода и пейзажиСемейныеКарелияВыездныеРускеалаПопулярные местаВсе турыКивачМарциальные водыВодопады

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