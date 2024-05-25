Приглашаем вас отправиться в трехдневный тур по Карелии — это будут идеальные выходные! 5 топовых мест Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопад Кивач, набережная Онежского озера, музей-заповедник «Кижи», самая веселая деревня Карелии Киндасово Погуляете по жерлу древнего карельского вулкана Гирвас Мы включаем все необходимые билеты в стоимость тура. Вы не будете тратить свой отдых на очереди В туре предусмотрено свободное время. Прогуляйся по ночному Петрозаводску, посетите театр или отдохните в номере – вам решать, как пройдет вечер Специализированные для продолжительных экскурсий туристические автобусы.

Описание