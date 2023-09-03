Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Групповой тур в Петрозаводске

Групповой тур на снегоходах в Карелии: подледная рыбалка на трех озерах

5
3 отзыва
Мы приглашаем в тур, где у Вас будет уникальная возможность поучаствовать в подледной ловле на трех разных озерах! Онежское озеро, озеро Сандал и лесные ламбы ждут Вас. Вы можете взять свое снаряжение для рыбалки или воспользоваться нашим.

Тур уже полностью продуман, Вам не придется ни о чем беспокоится: все перемещения, питание и проживание уже включены в тур! Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 6 человек с февраля по апрель.
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Ближайшие даты:
2
фев
4
фев
9
фев
19
фев
2
мар
8
мар
23
мар
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даты

Что вас ожидает:

Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Испытаем удачу в увлекательной зимней ловле рыбки на трех разных озерах
Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
Совершим снегоходное сафари на остров Лычный
Банька
Банька
Попаримся в баньке, а после выпьем чай из самовара на карельских травах

Программа тура по дням

1 день

Встреча, подледный лов на Онежском озере, баня

Прибытие в Карелию.

Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.

Завтрак.

Выезд на подледный лов на Онежское озеро.

Обед на озере (уха +перекус).

Транспорт: судно на воздушной подушке, вместимость: 3-6 человек.

Выезд: Яхтенный порт "Пески" (ул. Онежской флотилии, 43а, судоверфь).

На территории есть охраняемая стоянка для автомобилей.

Мы рады предложить Вам уникальную возможность зимней рыбалки на Онежском озере!

Мы расскажем о своем озере, посоветуем, где и на что ловить, покажем прикормленные лунки.

Утром отвезем к судну на воздушной подушке.

Управляет которым опытный фиш-гид с большим стажем зимних рыбалок, путешествий на Онеге, регулярно привлекаемый МЧС для спасательных операций на нем.

Наш гид прекрасно знает озеро и доставит Вас в тепле и комфорте к самым перспективным местам, покажет и научит местным способам лова, покажет мастер-класс обработки трофеев.

Одним словом, мы сделаем Вашу рыбалку комфортной, увлекательной и незабываемой!

От Вас требуется только желание поймать и единодушие команды в выборе желаемых трофеев.

Ведь у каждой рыбы свои места обитания, поэтому нужно с вечера определиться что хочется поймать: трофейного окуня, леща, щуку, налима, хариуса.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в Гостевой дом «Сандал».

Размещение по двухместным номерам.

Ужин в кафе.

Баня с самоваром на карельских травах.

Встреча, подледный лов на Онежском озере, баняВстреча, подледный лов на Онежском озере, баняВстреча, подледный лов на Онежском озере, баняВстреча, подледный лов на Онежском озере, баня
2 день

Подледная рыбалка на лесных озерах, баня

Завтрак.

Общий сбор, подбор экипировки.

Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности (15-20 минут).

Сбор снаряжения к рыбалке.

Обучение навыкам управления снегоходом (15-20 минут).

Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера.

Прибытие, инструктаж по рыбной ловле

Рыбалка.

Обед-перекус на озере.

Возвращение в гостевой дом.

Сдача экипировки.

Дополнительная опция: приготовление ухи по-карельски из пойманной рыбы.

Возвращение на базу.

Ужин.

Баня.

Подледная рыбалка на лесных озерах, баняПодледная рыбалка на лесных озерах, баняПодледная рыбалка на лесных озерах, баня
3 день

Поездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баня

Завтрак.

Подбор экипировки.

Инструктаж.

Выезд на сафари тур «К Лычному острову».

Мы держим курс на остров Лычный! Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова.

Деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.

После посещения о. Лычный и деревни Ерши – выбор локации для подледной ловли.

Обед-перекус на озере.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин.

Баня.

Поездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баняПоездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баняПоездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баня
4 день

Услуги за доп. плату, отъезд

Завтрак.

Свободное время.

К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп. плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.

Также возможен выезд на водопад Кивач, посещение питомника хаски, катание на упряжке на треке протяженностью 2,5 км (доп. плата).

Обед.

Сбор вещей, освобождение номеров.

Выезд на ж/д вокзал / аэропорт.

Услуги за доп. плату, отъездУслуги за доп. плату, отъездУслуги за доп. плату, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:

  • при группе 4-6 человек — 55 500 рублей/человек;
  • при группе 2-3 человека — 66 100 рублей/человек.

Варианты проживания

Гостевой дом «Сандал»

3 ночи

Гостевой дом имеет большую площадь (420 кв. м.), состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха. В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, т. к. большинство из них находятся недалеко от базы.

Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостевом доме «Сандал»
  • Питание, указанное в программе
  • 3 посещения бани
  • Сафари-тур к острову Лычный
  • Подледная рыбалка на снегоходах (2 дня)
  • Подледная рыбалка на СВП на Онежском озере
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда лыж, коньков, ватрушек
  • Приготовление ухи из улова
  • Посещение водопада Кивач
  • Поездка в питомник ездовых собак
  • Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
Н
26 июля 2023
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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