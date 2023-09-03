Групповой тур на снегоходах в Карелии: подледная рыбалка на трех озерах
Тур уже полностью продуман, Вам не придется ни о чем беспокоится: все перемещения, питание и проживание уже включены в тур! Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 6 человек с февраля по апрель.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, подледный лов на Онежском озере, баня
Прибытие в Карелию.
Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.
Завтрак.
Выезд на подледный лов на Онежское озеро.
Обед на озере (уха +перекус).
Транспорт: судно на воздушной подушке, вместимость: 3-6 человек.
Выезд: Яхтенный порт "Пески" (ул. Онежской флотилии, 43а, судоверфь).
На территории есть охраняемая стоянка для автомобилей.
Мы рады предложить Вам уникальную возможность зимней рыбалки на Онежском озере!
Мы расскажем о своем озере, посоветуем, где и на что ловить, покажем прикормленные лунки.
Утром отвезем к судну на воздушной подушке.
Управляет которым опытный фиш-гид с большим стажем зимних рыбалок, путешествий на Онеге, регулярно привлекаемый МЧС для спасательных операций на нем.
Наш гид прекрасно знает озеро и доставит Вас в тепле и комфорте к самым перспективным местам, покажет и научит местным способам лова, покажет мастер-класс обработки трофеев.
Одним словом, мы сделаем Вашу рыбалку комфортной, увлекательной и незабываемой!
От Вас требуется только желание поймать и единодушие команды в выборе желаемых трофеев.
Ведь у каждой рыбы свои места обитания, поэтому нужно с вечера определиться что хочется поймать: трофейного окуня, леща, щуку, налима, хариуса.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в Гостевой дом «Сандал».
Размещение по двухместным номерам.
Ужин в кафе.
Баня с самоваром на карельских травах.
Подледная рыбалка на лесных озерах, баня
Завтрак.
Общий сбор, подбор экипировки.
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности (15-20 минут).
Сбор снаряжения к рыбалке.
Обучение навыкам управления снегоходом (15-20 минут).
Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера.
Прибытие, инструктаж по рыбной ловле
Рыбалка.
Обед-перекус на озере.
Возвращение в гостевой дом.
Сдача экипировки.
Дополнительная опция: приготовление ухи по-карельски из пойманной рыбы.
Возвращение на базу.
Ужин.
Баня.
Поездка на снегоходах к острову Лычный, рыбалка, баня
Завтрак.
Подбор экипировки.
Инструктаж.
Выезд на сафари тур «К Лычному острову».
Мы держим курс на остров Лычный! Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова.
Деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.
После посещения о. Лычный и деревни Ерши – выбор локации для подледной ловли.
Обед-перекус на озере.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин.
Баня.
Услуги за доп. плату, отъезд
Завтрак.
Свободное время.
К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп. плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.
Также возможен выезд на водопад Кивач, посещение питомника хаски, катание на упряжке на треке протяженностью 2,5 км (доп. плата).
Обед.
Сбор вещей, освобождение номеров.
Выезд на ж/д вокзал / аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
- при группе 4-6 человек — 55 500 рублей/человек;
- при группе 2-3 человека — 66 100 рублей/человек.
Варианты проживания
Гостевой дом «Сандал»
Гостевой дом имеет большую площадь (420 кв. м.), состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха. В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, т. к. большинство из них находятся недалеко от базы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостевом доме «Сандал»
- Питание, указанное в программе
- 3 посещения бани
- Сафари-тур к острову Лычный
- Подледная рыбалка на снегоходах (2 дня)
- Подледная рыбалка на СВП на Онежском озере
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Аренда лыж, коньков, ватрушек
- Приготовление ухи из улова
- Посещение водопада Кивач
- Поездка в питомник ездовых собак
- Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.