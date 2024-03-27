Под Новый год окунёмся в праздничные деревенские забавы и отведаем местных лакомств с горячими напитками.
А после праздника у нас будет свободное время, чтобы провести его, как больше нравится — в знакомстве с Петрозаводском и отдыхом в уютном отеле или забронировав одно из новогодних приключений.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодний Петрозаводск
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска (поезд №018).
Если вы приезжаете раньше: Ожидание прибытия основной группы.
Если вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Издавна наш край славится волшебным инструментом «кантеле». Его хрустальный звук — это музыка героев эпоса «Калевала».
Приглашаем вас в «Дом Кантеле», где вы не только познакомитесь с инструментом, но и услышите его вживую. Гостей ждет танцевальная программа и интерактив со зрителями, посвященный традициям проведения самого любимого праздника.
Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00.
Свободное время.
Деревня Киндасово
Завтрак в ресторане отеля.
Выезд на загородную экскурсию.
Мы приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово. Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов — людиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
В программе:
- путешествие по карельской деревне;
- знакомство с музыкальной культурой Карелии;
- карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогоном;
- новогодняя деревенская вечеринка (игры, новогодний киндасовский салют, зажжение не кремлевской елки, речь киндасовского президента и другие забавы).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Предлагаем за доп. плату новогодний банкет в ресторане (бронировать необходимо заранее).
Праздничный ужин с развлекательной программой. Вас ждут многочисленные конкурсы, розыгрыши и, конечно, новогодние сюрпризы.
Свободный день или катание на снегоходах в резиденции Талвиукко
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
В свободное время вы можете посетить катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).
*Заказывать при бронировании тура.
Свободный день или экскурсии в горный парк Рускеала и остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсии на выбор.
В свободное время вы можете посетить дополнительные экскурсии.
Экскурсия в горный парк «Рускеала»с обедом.
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.
Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12часов).
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа. Познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах, на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
В свободное время вы можете посетить катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе).
Дети до 12 лет: 3000 руб/чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км от г. Петрозаводска).
*Заказывать при бронировании тура.
Водопад Кивач
Завтрак в кафе гостиницы
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.
По окончании программы — согреваемся чаем в беседке «кота — гриль» у живого огня.
Продолжительность программы ~2 часа.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!
Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/номер
|«Фрегат»
|Спа-отель «Карелия»
|2-местный стандарт
43700 руб. /чел.
36200 руб. /чел.
|1-местный стандарт
56200 руб. /чел.
43200 руб. /чел.
|Дополнительное место
33200 руб. /чел.
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Скидка детям до 12 лет – 1800 рублей.
При отсутствии мест в отелях «Фрегат» и «Карелия» могут быть предложены альтернативные варианты размещения.
Варианты проживания
Спа-отель «Карелия»
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа– салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Фрегат»
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
Все номера оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе: (5 завтраков, 1 чаепитие, 1 ужин)
- Входные билеты на объекты
- Катание на собачьей упряжке 2,5 км
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Проезд до г. Петрозаводска (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Новогодний банкет в ресторане спа-отеля «Карелия»:взрослый - 10 500 руб. /чел. ребенок от 3 до 12 лет - 4 000 руб. /чел
- Взрослый - 10 500 руб. /чел
- Ребенок от 3 до 12 лет - 4 000 руб. /чел
- Новогодний банкет в ресторане отеля «Фрегат»:взрослый - 9 800 руб. /чел. подросток от 13 до 17 лет - 9 600 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 7 600 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 1 700 руб. /чел
- Взрослый - 9 800 руб. /чел
- Подросток от 13 до 17 лет - 9 600 руб. /чел
- Ребенок от 5 до 12 лет - 7 600 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет - 1 700 руб. /чел
- Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска):двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел. один на снегоходе - 5 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет (при посадке с родителями) - 3 000 руб. /чел
- Двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел
- Один на снегоходе - 5 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет (при посадке с родителями) - 3 000 руб. /чел
- Экскурсия на остров Кижи через Заонежье: взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 6 200 руб. /чел
- Взрослый - 6 500 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 6 200 руб. /чел
- Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом: взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 3 600 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 3 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Скидка детям до 12 лет – 1800 рублей.
Входит ли страховка в стоимость?
На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!