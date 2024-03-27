1 день

Новогодний Петрозаводск

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска (поезд №018).

Если вы приезжаете раньше: Ожидание прибытия основной группы.

Если вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Издавна наш край славится волшебным инструментом «кантеле». Его хрустальный звук — это музыка героев эпоса «Калевала».

Приглашаем вас в «Дом Кантеле», где вы не только познакомитесь с инструментом, но и услышите его вживую. Гостей ждет танцевальная программа и интерактив со зрителями, посвященный традициям проведения самого любимого праздника.

Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00.

Свободное время.