Мировой финансово-экономический кризис вынуждает людей покидать родные страны и искать счастья на чужбине. Гражданам России, которые решили эмигрировать, рекомендуется заранее узнать, какое гражданство и каким способом получить легче всего.
Приобретение недвижимости в частную собственность
Многие государства предоставляют возможность получить гражданство иностранцам, купившим квартиру или дом, но в каждой стране свои условия.
Европа
В Румынии были введены миграционные послабления для иностранцев, владеющих недвижимостью на территории страны. В отзывах о миграционной компании EU.RO Group клиенты советую оформить гражданство Румынии по репатриации или получить разрешение на временное проживание, которое можно продлевать через 2-5 лет. Через 5 лет можно рассчитывать на предоставление разрешения на постоянное проживание.
В Испании, чтобы получить ВНЖ, стоимость сделки купли-продажи объекта недвижимости должна составлять полмиллиона евро. Разрешение на постоянное проживание в этом королевстве можно получить при вложении 1 млн евро в местные коммерческие структуры или при покупке гособлигаций на сумму 2 млн евро.
В Латвии нужно купить объект недвижимости в Риге на сумму в 143 тыс. евро, либо приобрести свое жилье на сумму в 71,5 тыс. в любом другом городе. ВНЖ выдается на 5 лет. Если в течение этого срока иностранец не потеряет право собственности, он может рассчитывать на предоставление разрешения на ПМЖ.
В Болгарии разрешение на проживание сроком на 12 месяцев могут получить иностранцы при покупке недвижимости на сумму в 300 тыс. евро. Через 5 лет можно получить ВНЖ на следующие 5 лет.
Также разрешение на постоянное или временное проживание при покупке недвижимости предоставляют Греция, Португалия, Турция.
Страны Карибского бассейна
В этой части света некоторые страны тоже предоставляют возможность остаться надолго или навсегда иностранцам при покупке недвижимости. В частности, власти государства Сент-Китс и Невис выдают местный паспорт каждому, кто купил недвижимость на сумму в 400 тыс. долларов. Гражданам этой страны открыт безвизовый въезд в:
- Канаду;
- Ирландию;
- Великобританию;
- Японию;
- страны Шенгенской зоны.
Также гражданство при покупке недвижимости предоставляют Коста-Рика и Доминика.
Инвестиции
Многие страны предоставляют гражданство при крупных вложениях в экономику. Власти Кипра пообещали, что будут выдавать паспорта всем, кто вложит не менее 3 млн евро, из которых не менее 500 тыс. должно быть направлено на приобретение жилья для себя.
В Болгарии нужно вложить 500 тыс. евро. Либо нужно открыть бизнес, который обеспечит рабочими местами не менее 10 человек в одном из депрессивных регионов. Примерно такие же условия действуют в Австрии, только тут нужно вложить не менее 6 млн евро.
Другие государства Европы, предоставляющие гражданство за инвестиции:
- Венгрия предоставляет ВНЖ на 5 лет при вложении 250 тыс. евро;
- Ирландия и Греция – при вложении 300 тыс.;
- Эстония – при вложении 64 тыс.
Из общего числа стран ЕС выпадает Польша, в которой не предусмотрена «продажа» гражданства за инвестиции.
Другие способы получения гражданства или ВНЖ
В некоторых государствах действуют либеральные правила получения гражданства. В Доминиканской Республике любой иностранный гражданин может подать заявление на предоставление ВНЖ сроком на 1 год, если представит все необходимые документы, в том числе справки о состоянии здоровья и справку о том, что он не находится в международном розыске.
В Израиле действует «право крови» и положение о репатриации. Там требуется доказать, что кто-то из родителей или бабушек с дедушками имеют еврейское происхождение.
Примерно такие же условия для иностранцев предоставляются в Польше и Венгрии.
В Великобритании вид на жительство предоставляется выпускникам местных вузов, студентам и трудовым мигрантам, прожившим в стране 4 года.
Обучение в университете может стать основанием для предоставления ВНЖ в Чехии. В эту страны приезжают многие граждане стран бывшего СССР, т.к. чешский язык носителям русского выучить несложно.
В Канаде гражданство могут получить те, кто прожил в стране по рабочей визе не менее 4 лет, имеет высшее образование, знает французский и английский языки.
В Австралии шансы получить местное гражданство существенно увеличиваются у всех, кто младше 40 лет, имеет востребованную в стране профессию, владеет английским, не имеет хронических заболеваний.
В большинстве стран для комфортного постоянного проживания совсем не обязательно получать гражданство, т.к. ВНЖ и другие формы разрешений дают почти те же права, что и гражданам, кроме права голосовать и быть избранным.