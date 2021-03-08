В каких странах предоставляется гражданство при покупке недвижимости или крупных финансовых вложениях в местную экономику. Какие существуют другие способы получения гражданства иностранцами.

Мировой финансово-экономический кризис вынуждает людей покидать родные страны и искать счастья на чужбине. Гражданам России, которые решили эмигрировать, рекомендуется заранее узнать, какое гражданство и каким способом получить легче всего.

Приобретение недвижимости в частную собственность

Многие государства предоставляют возможность получить гражданство иностранцам, купившим квартиру или дом, но в каждой стране свои условия.

Европа

В Румынии были введены миграционные послабления для иностранцев, владеющих недвижимостью на территории страны. В отзывах о миграционной компании EU.RO Group клиенты советую оформить гражданство Румынии по репатриации или получить разрешение на временное проживание, которое можно продлевать через 2-5 лет. Через 5 лет можно рассчитывать на предоставление разрешения на постоянное проживание.

В Испании, чтобы получить ВНЖ, стоимость сделки купли-продажи объекта недвижимости должна составлять полмиллиона евро. Разрешение на постоянное проживание в этом королевстве можно получить при вложении 1 млн евро в местные коммерческие структуры или при покупке гособлигаций на сумму 2 млн евро.

В Латвии нужно купить объект недвижимости в Риге на сумму в 143 тыс. евро, либо приобрести свое жилье на сумму в 71,5 тыс. в любом другом городе. ВНЖ выдается на 5 лет. Если в течение этого срока иностранец не потеряет право собственности, он может рассчитывать на предоставление разрешения на ПМЖ.

Румыния

В Болгарии разрешение на проживание сроком на 12 месяцев могут получить иностранцы при покупке недвижимости на сумму в 300 тыс. евро. Через 5 лет можно получить ВНЖ на следующие 5 лет.

Также разрешение на постоянное или временное проживание при покупке недвижимости предоставляют Греция, Португалия, Турция.

Страны Карибского бассейна

В этой части света некоторые страны тоже предоставляют возможность остаться надолго или навсегда иностранцам при покупке недвижимости. В частности, власти государства Сент-Китс и Невис выдают местный паспорт каждому, кто купил недвижимость на сумму в 400 тыс. долларов. Гражданам этой страны открыт безвизовый въезд в:

Канаду;

Ирландию;

Великобританию;

Японию;

страны Шенгенской зоны.

Также гражданство при покупке недвижимости предоставляют Коста-Рика и Доминика.

Инвестиции

Многие страны предоставляют гражданство при крупных вложениях в экономику. Власти Кипра пообещали, что будут выдавать паспорта всем, кто вложит не менее 3 млн евро, из которых не менее 500 тыс. должно быть направлено на приобретение жилья для себя.

Гражданство через инвестиции

В Болгарии нужно вложить 500 тыс. евро. Либо нужно открыть бизнес, который обеспечит рабочими местами не менее 10 человек в одном из депрессивных регионов. Примерно такие же условия действуют в Австрии, только тут нужно вложить не менее 6 млн евро.

Другие государства Европы, предоставляющие гражданство за инвестиции:

Венгрия предоставляет ВНЖ на 5 лет при вложении 250 тыс. евро;

Ирландия и Греция – при вложении 300 тыс.;

Эстония – при вложении 64 тыс.

Из общего числа стран ЕС выпадает Польша, в которой не предусмотрена «продажа» гражданства за инвестиции.

Другие способы получения гражданства или ВНЖ

В некоторых государствах действуют либеральные правила получения гражданства. В Доминиканской Республике любой иностранный гражданин может подать заявление на предоставление ВНЖ сроком на 1 год, если представит все необходимые документы, в том числе справки о состоянии здоровья и справку о том, что он не находится в международном розыске.

В Израиле действует «право крови» и положение о репатриации. Там требуется доказать, что кто-то из родителей или бабушек с дедушками имеют еврейское происхождение.

«Право крови» в Израиле

Примерно такие же условия для иностранцев предоставляются в Польше и Венгрии.

В Великобритании вид на жительство предоставляется выпускникам местных вузов, студентам и трудовым мигрантам, прожившим в стране 4 года.

Обучение в университете может стать основанием для предоставления ВНЖ в Чехии. В эту страны приезжают многие граждане стран бывшего СССР, т.к. чешский язык носителям русского выучить несложно.

В Канаде гражданство могут получить те, кто прожил в стране по рабочей визе не менее 4 лет, имеет высшее образование, знает французский и английский языки.

В Австралии шансы получить местное гражданство существенно увеличиваются у всех, кто младше 40 лет, имеет востребованную в стране профессию, владеет английским, не имеет хронических заболеваний.