Русский Г. – Гид из Пскова

Индивидуальная экскурсия ⛳ в старинный город 🏙️ Остров 🏝️, что стоит на берегах реки Великой, через которую перекинут уникальный цепной мост.



Кроме того в Острове нас ждут храмы, памятники и краеведческий музей 🖼.



После чего мы отправимся в военно-исторический комплекс «Линия Сталина» — музей под открытым небом, где вы увидите военную технику времен ВОВ, окопы, доты и солдатские захоронения.