Что вы увидите
- Город Остров:
- Цепной мост
- Никольский собор XYI в.
- Спасо-Казанский Симанский женский монастырь
- Троицкий собор
- Памятник Клавдии Назаровой
- Островский краеведческий музей
- Военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Старинный город 🏙️ Псковской области — Остров
Вместе с Псковом он мужественно защищал западные рубежи Руси от вражеских войск и пережил немало сражений. Город находится на берегах реки Великой, которая впадает в Псковское озеро. Здесь вы увидите:
- уникальный Цепной мост через реку Великую,
- место бывшей крепости,
- Никольский собор XYI в.,
- Спасо-Казанский Симанский женский монастырь,
- троицкий собор,
- памятник Клавдии Назаровой,
- Островский краеведческий музей 🖼 (экспозиции история 📖 г. Острова XVIII – н. XIX вв. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ).
Военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
На территории комплекса представлена военная техника Великой Отечественной войны, окопы и ходы сообщений, доты, противотанковые и противопехотные заграждения, солдатские захоронения.
Важная информация:
- Для данной экскурсии 🧭 вам потребуется транспорт, вы можете дополнительно заказать транспорт у организатора или воспользоваться собственным, если в нем имеется свободное место для гида.
Что входит
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит
- Транспортное обслуживание:
- автомобиль 1-4 чел (500 руб/час)
- микроавтобус 5-15 чел (850 руб/час)
- Входные билеты:
- взрослые (200 руб. /чел)
- студенты (100 руб. /чел)
- школьники (100 руб. /чел)
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
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