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Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»

Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Индивидуальная экскурсия ⛳ в старинный город 🏙️ Остров 🏝️, что стоит на берегах реки Великой, через которую перекинут уникальный цепной мост.

Кроме того в Острове нас ждут храмы, памятники и краеведческий музей 🖼.

После чего мы отправимся в военно-исторический комплекс «Линия Сталина» — музей под открытым небом, где вы увидите военную технику времен ВОВ, окопы, доты и солдатские захоронения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 6 750 ₽ за экскурсию

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Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»

Что вы увидите

  • Город Остров:
  • Цепной мост
  • Никольский собор XYI в.
  • Спасо-Казанский Симанский женский монастырь
  • Троицкий собор
  • Памятник Клавдии Назаровой
  • Островский краеведческий музей
  • Военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Старинный город 🏙️ Псковской области — Остров

Вместе с Псковом он мужественно защищал западные рубежи Руси от вражеских войск и пережил немало сражений. Город находится на берегах реки Великой, которая впадает в Псковское озеро. Здесь вы увидите:

  • уникальный Цепной мост через реку Великую,
  • место бывшей крепости,
  • Никольский собор XYI в.,
  • Спасо-Казанский Симанский женский монастырь,
  • троицкий собор,
  • памятник Клавдии Назаровой,
  • Островский краеведческий музей 🖼 (экспозиции история 📖 г. Острова XVIII – н. XIX вв. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ).
Военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
На территории комплекса представлена военная техника Великой Отечественной войны, окопы и ходы сообщений, доты, противотанковые и противопехотные заграждения, солдатские захоронения.

Важная информация:

  • Для данной экскурсии 🧭 вам потребуется транспорт, вы можете дополнительно заказать транспорт у организатора или воспользоваться собственным, если в нем имеется свободное место для гида.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Транспортное обслуживание:
  • автомобиль 1-4 чел (500 руб/час)
  • микроавтобус 5-15 чел (850 руб/час)
  • Входные билеты:
  • взрослые (200 руб. /чел)
  • студенты (100 руб. /чел)
  • школьники (100 руб. /чел)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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