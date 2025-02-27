Каменные стражи Северной Руси: Псков, Изборск и Печоры в мини-группе

Каменные стражи Северной Руси
Приглашаем вас в большое путешествие по Псковской земле! Больше ста лет этот маршрут остаётся самым популярным среди туристов всех городов и стран. Начало положит Псков — Дом Святой Троицы. Кремль
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— мощная цитадель Северо-Запада — по сей день бережёт Троицкий собор и его святыни.

Нас ждёт загадочная Изборская крепость в «городе на ключах», городе летающих башен, изборские холмы и целебные святые Словенские источники.

А Псково-Печорский монастырь — святая обитель, находится «у Бога в ладонях»: идеально вписанный в ландшафт архитектурный ансамбль стал и неприступной крепостью, и сокровищем веры.

Каменные стражи Северной Руси: Псков, Изборск и Печоры в мини-группе
Каменные стражи Северной Руси: Псков, Изборск и Печоры в мини-группе
Каменные стражи Северной Руси: Псков, Изборск и Печоры в мини-группе
Ближайшие даты:
27
фев27
апр1
мая4
мая8
мая11
мая15
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путешествие по Псковской земле

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Псковской земле! Этот маршрут, который существует уже более ста лет, остается одним из самых популярных среди туристов со всего мира.

Начало путешествия: Псков

Наше путешествие начнется в Пскове, у Дома Святой Троицы. Кремль, являющийся мощной цитаделью Северо-Запада, по-прежнему хранит Троицкий собор и его святыни. Это место, пропитанное историей и духовностью, вдохновляет на размышления и открывает новые горизонты.

Загадочная Изборская крепость

Далее мы направимся к загадочной Изборской крепости, расположенной в «городе на ключах». Этот город, известный своими летающими башнями, предлагает потрясающие виды на прославленные изборские холмы. В этих холмах скрыто величайшее сокровище – целебные святые Словенские источники, которые привлекают путешественников со всего мира.

Псково-Печорский монастырь

Не упустим возможность посетить Псково-Печорский монастырь, известный как «плот веры». Эта святая обитель, гармонично вписанная в окружающий ландшафт, стала не только неприступной крепостью, но и истинным сокровищем веры. Монашеская жизнь здесь продолжается на протяжении почти тысячелетия, и монахи с великой смиренностью защищали свою землю от врагов.

Заключение

Псковская земля полна историй и тайн, которые ждут, чтобы их открыли. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность прикоснуться к богатому наследию России. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном приключении!

По воскресеньям и четвергам в 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Изборск
  • Крепость XIII века
  • Труворово городище
  • Словенские ключи
  • Городищенское озеро
  • Печоры
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Уникальный историко-архитектурный ансамбль XVI-XIX веков
Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе или минивэне
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в Изборскую крепость
Что не входит в цену
  • Комплексный обед в ресторане - 900 руб. /чел.
  • Комплексный обед (без лактозы и глютена, вегетарианский) - 1200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Псков, ул. Советская, 20
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям и четвергам в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии «Каменные стражи Северной Руси». Ваша экскурсия подтверждена, места забронированы
  • Ответным сообщением нужно предоставить информацию об участниках экскурсии: ФИО и дата рождения для формирования списков группы
  • Также обратите внимание, что заранее можно заказать обед в кафе. Стоимость 800 рублей с человека
  • Накануне экскурсии дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече на экскурсию с контактами гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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