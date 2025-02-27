Описание экскурсии
Путешествие по Псковской земле
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Псковской земле! Этот маршрут, который существует уже более ста лет, остается одним из самых популярных среди туристов со всего мира.
Начало путешествия: Псков
Наше путешествие начнется в Пскове, у Дома Святой Троицы. Кремль, являющийся мощной цитаделью Северо-Запада, по-прежнему хранит Троицкий собор и его святыни. Это место, пропитанное историей и духовностью, вдохновляет на размышления и открывает новые горизонты.
Загадочная Изборская крепость
Далее мы направимся к загадочной Изборской крепости, расположенной в «городе на ключах». Этот город, известный своими летающими башнями, предлагает потрясающие виды на прославленные изборские холмы. В этих холмах скрыто величайшее сокровище – целебные святые Словенские источники, которые привлекают путешественников со всего мира.
Псково-Печорский монастырь
Не упустим возможность посетить Псково-Печорский монастырь, известный как «плот веры». Эта святая обитель, гармонично вписанная в окружающий ландшафт, стала не только неприступной крепостью, но и истинным сокровищем веры. Монашеская жизнь здесь продолжается на протяжении почти тысячелетия, и монахи с великой смиренностью защищали свою землю от врагов.
Заключение
Псковская земля полна историй и тайн, которые ждут, чтобы их открыли. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность прикоснуться к богатому наследию России. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном приключении!
По воскресеньям и четвергам в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Изборск
- Крепость XIII века
- Труворово городище
- Словенские ключи
- Городищенское озеро
- Печоры
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Уникальный историко-архитектурный ансамбль XVI-XIX веков
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе или минивэне
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в Изборскую крепость
Что не входит в цену
- Комплексный обед в ресторане - 900 руб. /чел.
- Комплексный обед (без лактозы и глютена, вегетарианский) - 1200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии «Каменные стражи Северной Руси». Ваша экскурсия подтверждена, места забронированы
- Ответным сообщением нужно предоставить информацию об участниках экскурсии: ФИО и дата рождения для формирования списков группы
- Также обратите внимание, что заранее можно заказать обед в кафе. Стоимость 800 рублей с человека
- Накануне экскурсии дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече на экскурсию с контактами гида