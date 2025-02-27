Приглашаем вас в большое путешествие по Псковской земле! Больше ста лет этот маршрут остаётся самым популярным среди туристов всех городов и стран. Начало положит Псков — Дом Святой Троицы. Кремль

— мощная цитадель Северо-Запада — по сей день бережёт Троицкий собор и его святыни. Нас ждёт загадочная Изборская крепость в «городе на ключах», городе летающих башен, изборские холмы и целебные святые Словенские источники. А Псково-Печорский монастырь — святая обитель, находится «у Бога в ладонях»: идеально вписанный в ландшафт архитектурный ансамбль стал и неприступной крепостью, и сокровищем веры.

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Описание экскурсии

Путешествие по Псковской земле

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Псковской земле! Этот маршрут, который существует уже более ста лет, остается одним из самых популярных среди туристов со всего мира.

Начало путешествия: Псков

Наше путешествие начнется в Пскове, у Дома Святой Троицы. Кремль, являющийся мощной цитаделью Северо-Запада, по-прежнему хранит Троицкий собор и его святыни. Это место, пропитанное историей и духовностью, вдохновляет на размышления и открывает новые горизонты.

Загадочная Изборская крепость

Далее мы направимся к загадочной Изборской крепости, расположенной в «городе на ключах». Этот город, известный своими летающими башнями, предлагает потрясающие виды на прославленные изборские холмы. В этих холмах скрыто величайшее сокровище – целебные святые Словенские источники, которые привлекают путешественников со всего мира.

Псково-Печорский монастырь

Не упустим возможность посетить Псково-Печорский монастырь, известный как «плот веры». Эта святая обитель, гармонично вписанная в окружающий ландшафт, стала не только неприступной крепостью, но и истинным сокровищем веры. Монашеская жизнь здесь продолжается на протяжении почти тысячелетия, и монахи с великой смиренностью защищали свою землю от врагов.

Заключение

Псковская земля полна историй и тайн, которые ждут, чтобы их открыли. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность прикоснуться к богатому наследию России. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном приключении!