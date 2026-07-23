Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Псков — один из немногих городов, стоявших у самых истоков Руси. И псковский Кремль — прекрасный фон для разговора о том, как маленькое славянское поселение превратилось в крупный центр. Мы вспомним великую псковичку, княгиню Ольгу, и ее легендарную свадьбу с князем Игорем. Осмотрим мощную крепость, полюбуемся Троицким собором и, конечно, увидим редкий семиярусный иконостас.
Улочки Среднего города
Мы пройдем через торг и поговорим об экономике средневекового города: например, разберемся, откуда в Пскове взялись деньги на масштабное, многовековое каменное строительство. А кроме того, взглянем на шедевры псковских зодчих — храмы 15-16 веков, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Купеческий колорит Окольного города
Вы окажетесь в элитном районе средневекового Пскова, который, как ни странно, расположен не в центре города, с видом на Кремль, а буквально «за околицей». Увидите самые грандиозные купеческие палаты Сергея Ивановича Поганкина и разберетесь, за что ему так не повезло с фамилией. А дальше нас встретят Покровская башня и южный форт, где решалась судьба русского государства в годы Ливонской войны.
Современные районы Пскова
Как завершилась блестящая история средневекового Пскова и почему 18 век стал для него роковым? Как один из крупнейших русских городов превратился в захудалую провинцию? В современных кварталах Пскова обсудим новейшие этапы истории города и выясним, где он живет сегодня.
Организационные детали
Дополнительные расходы в Кремле: за группу 1–5 чел. — 700 ₽; 6–15 чел. — 1250 ₽; 16–29 чел. — 1800 ₽
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой 400 ₽ за каждого последующего
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1287 туристов
Здравствуйте! Я историк, профессиональный экскурсовод, коренная псковичка, участвовала в съёмках фильмов и передач о Пскове для центральных телевизионных каналов. С удовольствием проведу для вас экскурсии по Пскову, Изборску, Печорам и другим достопримечательностям Псковской земли. Нескучно, без штампов и банальностей — только подлинная история, доступно, ярко и увлекательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 135 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Какое счастье, что именно Ольга познакомила нас с Псковом. Экскурсия структурирована, несмотря на много исторических фактов, воспринимается легко, мы были максимально включены в процесс все 3 часа. Вспоминали уроки истории, читать дальшеуменьшить
прочитанные книги, сопоставляли факты и находили ответы на вопросы. И все это максимально доходчиво и с юмором. Ольга, спасибо вам огромное!!! Мы хотим вернуться и продолжить, столько еще интересного в вашем прекрасном городе🤗
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Людмила
Очень понравилась экскурсия. Немного тяжеловата для восприятиятия 10 летним ребенком. С 12 лет уже ОК))). Интересная подача, развитие логики!!! Супер, рекомендую.
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Н
Наталья
Идеальный вариант экскурсии для тех, кто первый раз приезжает в Псков - именно о том, откуда истоки, как развивался город и, конечно, о его роли в формировании российского государства. Ольга читать дальшеуменьшить
просто мастерски выстроила подачу информации: сумела своими вопросами, предположениями, размышлениями «расшевелить» мозг и вытащить хранившиеся со школы в нашей памяти факты, цифры, события и вот уже - целостная логическая картина)) Все, как хотелось - море эрудиции, вниманием к деталям, богатый русский язык, тонкий юмор, прекрасно выстроенный маршрут в неспешном темпе и самое главное - неравнодушие и неподдельная любовь к родным местам, без кичливости и пафоса, а какая-то человеческая и теплая! Однозначно рекомендую - заказывайте экскурсию, не сомневайтесь!🔥
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М
Михаил
Лучший гид по древнему городу: искренняя благодарность нашему экскурсоводу Ольге. Недавно мы совершили незабываемое путешествие по удивительному старинному городу Пскову. И главным украшением этой поездки стал наш замечательный экскурсовод! С первых минут читать дальшеуменьшить
знакомства она сумела создать теплую атмосферу и увлечь нас историей родного края. Ее увлекательные рассказы были наполнены интересными фактами, живыми примерами и яркими образами. Мы узнали много о Пскове, о знаменитых людях, оставивших след в истории города, и о традициях псковичей разных эпох. Экскурсия была организована безупречно: маршрут продуман до мелочей, остановки удобные и познавательные. Наш экскурсовод проявила себя настоящим профессионалом своего дела. Особенно впечатлила глубокая и искренняя любовь нашего гида к родному краю и гордость за его культурное наследие. Благодаря такому подходу экскурсия превратилась не просто в ознакомление с достопримечательностями, а стала подлинным погружением в историю и дух древнего русского города. Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за такую насыщенную и интересную поездку. Рекомендуем всем желающим познакомиться с Псковом обратиться именно к Ольге — вы получите массу удовольствия от путешествия и откроете для себя новые грани русской культуры и истории. Огромное спасибо!!!
Ольга
Ответ организатора:
Михаил, огромное спасибо! Очень приятно, читать! 🙈😁 Отдельная благодарность за то, что отзыв развернутый, подробный! Вы - замечательные слушатели, с вами было интересно работать)
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Зоя
Великолепная экскурсия и Ольга прекрасный экскурсовод! Действительно, проникаешься историей Пскова, ее трагизмом и величием. Мне было очень интересно! Последовательный и живой рассказ Ольги о событиях истории Псковского кремля, о его архитектуре, о событиях, происходивших здесь на протяжении столетий, произвел сильное впечатление. Спасибо огромное! Надеюсь, что вернусь в этот прекрасный город!
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Ольга
Огромная благодарность Ольге за великолепную экскурсию! Все как мы любим: четко, структурировано и научно, при этом с душой, не сухо и в приятном общении со взрослыми и ребенком! Поразились средневековой инженерной мысли Псковичей, ремесленным талантам, укладу жизни! Мы прониклись Псковом, захотелось сюда вернуться, посоветовать близким!
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