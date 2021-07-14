Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Мой Псков: о древнем городе – с любовью!

Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса

5
6 отзывов
Мой Псков парадоксален: подлинно русский и вместе с тем европейский, аскетичный, но удивительно уютный.

По характеру воин, но в душе — художник, по профессии купец, а по мировоззрению — религиозный философ.

Я постараюсь открыть для вас именно такой Псков — самобытный город, который хочется познать и понять.

А когда вы его поймете, вы его полюбите.
Мой Псков: о древнем городе – с любовью!
Мой Псков: о древнем городе – с любовью!
Мой Псков: о древнем городе – с любовью!
Мой Псков: о древнем городе – с любовью!
Мой Псков: о древнем городе – с любовью!
Мой Псков: о древнем городе – с любовью!
Мой Псков: о древнем городе – с любовью!
Мой Псков: о древнем городе – с любовью!

Что вас ожидает

Псковский Кром: прогулка в Древнюю Русь

Псков — один из немногих городов, стоявших у самых истоков Руси. И псковский Кремль — прекрасный фон для разговора о том, как маленькое славянское поселение превратилось в крупный центр. Мы вспомним великую псковичку, княгиню Ольгу, и ее легендарную свадьбу с князем Игорем. Осмотрим мощную крепость, полюбуемся Троицким собором и, конечно, увидим редкий семиярусный иконостас.

Улочки Среднего города

Мы пройдем через торг и поговорим об экономике средневекового города: например, разберемся, откуда в Пскове взялись деньги на масштабное, многовековое каменное строительство. А кроме того, взглянем на шедевры псковских зодчих — храмы 15-16 веков, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Купеческий колорит Окольного города

Вы окажетесь в элитном районе средневекового Пскова, который, как ни странно, расположен не в центре города, с видом на Кремль, а буквально «за околицей». Увидите самые грандиозные купеческие палаты Сергея Ивановича Поганкина и разберетесь, за что ему так не повезло с фамилией. А дальше нас встретят Покровская башня и южный форт, где решалась судьба русского государства в годы Ливонской войны.

Современные районы Пскова

Как завершилась блестящая история средневекового Пскова и почему 18 век стал для него роковым? Как один из крупнейших русских городов превратился в захудалую провинцию? В современных кварталах Пскова обсудим новейшие этапы истории города и выясним, где он живет сегодня.

Организационные детали

Дополнительные расходы в Кремле: за группу 1-5 человек — 200 руб. ; 6-10 человек — 500 руб. ; 11-20 человек — 700 руб.

🚩 Начало и место завершения: у входа в Кремль
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Я историк, профессиональный экскурсовод, коренная псковичка. С удовольствием проведу для вас экскурсии по Пскову, Изборску, Печорам и другим достопримечательностям Псковской земли. Нескучно, без штампов и банальностей — только подлинная история, доступно, ярко и увлекательно!
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6 реальных отзывов от туристов

Д
14 июля 2021
Добротно собранная, содержательная и разноплановая экскурсия! Без скуки и банальщины. Живой рассказ о разных сферах жизни Пскова и его соседей. Второй день был посвящен Изборску, где Ольга так же была на высоте!
Ольга, спасибо за уделенное нам время, Будем рекомендовать друзьям!
И сами еще обязательно посетим Изборск)
Алёна
13 июня 2021
Мы с подругой благодарим душевную Ольгу, с которой гуляли в солнечный июньский день! Ольга погрузила нас в контекст и помогла понять, почему Псков такой, какой он есть. Услышали о том, чем жил и живёт город, как сложился нрав его жителей. От прогулки получили главное из того, что ждали — структурированную историю, ответвления в рассказе по нашим интересам и оптимальный маршрут, конечно. Было профессионально, незанудно, красиво!
К
8 июня 2021
Хотим поблагодарить Ольгу за увлекательную экскурсию - поход по Пскову. Было интересно. ! Очень приятно гулять по городу в компании человека, который так сильно любит свой город и передаёт частичку своей любви собеседникам!
Д
26 мая 2021
Были с Ольгой на экскурсии на майских праздниках. Незабываемо. Очень понравилось содержание экскурсии, логично выстроенное грамотное повествование, оптимальный маршрут для первого знакомства с городом. Ольга-потрясающий рассказчик. Открыла для нас много интересного и ответила на все вопросы. Ольга, спасибо большое! Настоятельно рекомендую!
О
9 мая 2021
Спасибо, Ольге! Отличная экскурсия и прогулка не смотря на дождь))) ехали в Псков и даже не подозревали о такой его интереснейшей истории, о том что и как сформировало облик города и характер жителей. ! Были с детьми 14 и 9 лет - всем очень понравилось, всех удалось заинтересовать! Спасибо. !
С
6 мая 2021
Ольга представила нам авторскую экскурсию 05.05.2021. Нам ооочень понравилось! Экскурсия действительно авторская, созданная ею с любовью к родному городу. Мы узнали много исторических фактов о Пскове и великих людях, творивших его историю и историю России. Материал передан живо и увлекательно, со ссылками на исторические источники, исследователей. По ходу рассказа Ольга акцентировала внимание на отдельных деталях, что не позволяло нам, уставшим на других экскурсиях путникам, терять нить повествования. Детали и нюансы, на которые Ольга обращала наше внимание, передали душу и характер Пскова. По окончании экскурсии я поняла, что любовь заразна)))). Заразившись любовью к Пскову, думаю, что обязательно приеду сюда еще раз. Спасибо Ольге!

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