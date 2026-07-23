Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Мой Псков парадоксален: подлинно русский и вместе с тем европейский, аскетичный, но удивительно уютный. По характеру воин, но в душе — художник, по профессии купец, а по мировоззрению — религиозный философ. Я постараюсь открыть для вас именно такой Псков — самобытный город, который хочется познать и понять. А когда вы его поймете, вы его полюбите.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Псковский Кром: прогулка в Древнюю Русь

Псков — один из немногих городов, стоявших у самых истоков Руси. И псковский Кремль — прекрасный фон для разговора о том, как маленькое славянское поселение превратилось в крупный центр. Мы вспомним великую псковичку, княгиню Ольгу, и ее легендарную свадьбу с князем Игорем. Осмотрим мощную крепость, полюбуемся Троицким собором и, конечно, увидим редкий семиярусный иконостас.

Улочки Среднего города

Мы пройдем через торг и поговорим об экономике средневекового города: например, разберемся, откуда в Пскове взялись деньги на масштабное, многовековое каменное строительство. А кроме того, взглянем на шедевры псковских зодчих — храмы 15-16 веков, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Купеческий колорит Окольного города

Вы окажетесь в элитном районе средневекового Пскова, который, как ни странно, расположен не в центре города, с видом на Кремль, а буквально «за околицей». Увидите самые грандиозные купеческие палаты Сергея Ивановича Поганкина и разберетесь, за что ему так не повезло с фамилией. А дальше нас встретят Покровская башня и южный форт, где решалась судьба русского государства в годы Ливонской войны.

Современные районы Пскова

Как завершилась блестящая история средневекового Пскова и почему 18 век стал для него роковым? Как один из крупнейших русских городов превратился в захудалую провинцию? В современных кварталах Пскова обсудим новейшие этапы истории города и выясним, где он живет сегодня.

Организационные детали