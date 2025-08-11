Водная прогулка на катере по центру Пскова - 30 минут

Откройте для себя Псков с воды: катер, редкие виды, история и легенды. Удобно и безопасно, подходит для всех. Уникальная возможность за 30 минут
Прогулка на катере по реке Великой в Пскове - это уникальная возможность увидеть город с воды. Путешествие начинается у Варлаамовской башни и заканчивается у Мирожского монастыря.

Пассажиры смогут насладиться видами на
башни Плоскую, Узкие, Покровскую, Власьевскую, а также храм Иоанна Предтечи и другие исторические объекты. На борту предусмотрены спасательные жилеты, а опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт. Аудиогид расскажет об интересных фактах, включая историю затонувшего немецкого самолёта у ТЭЦ

5
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  • 🚤 Уникальные виды Пскова с воды
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🛟 Безопасность и комфорт на борту
  • 🎧 Аудиогид с увлекательными рассказами
  • 👨‍✈️ Опытный капитан за штурвалом
Водная прогулка на катере по центру Пскова - 30 минут

Что можно увидеть

  • Варлаамовская башня
  • Плоская башня
  • Узкая башня
  • Покровская башня
  • Власьевская башня
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Мирожский монастырь
  • Кутекрома
  • ТЭЦ

Описание аудиогида

Маршрут проходит в пределах центра города — от Варлаамовской башни до Мирожского монастыря. С борта катера открываются виды на башни Плоскую, Узкие, Покровскую, Власьевскую, храм Иоанна Предтечи, Мирожский монастырь, Кутекрому, ТЭЦ и другие городские ориентиры.

Организационные детали

  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира на борту предусмотрен спасательный жилет
  • Прогулка длится около 30 минут, конечную остановку по желанию можно сделать у парка аттракционов «Волшебная гора»
  • Крытый катер с тёплой каютой рассчитан на 10 пассажиров. Туалета нет
  • При желании вы можете взять с собой еду и напитки
  • За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Великой
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 23 туристов
Мы первые, кто работает по лицензии на катерах в городе Пскове.

Мария
11 авг 2025
Очень понравилась прогулка!! Экскурсовод грамотный, с такой любовью рассказывал про родной Псков))

