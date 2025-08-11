Прогулка на катере по реке Великой в Пскове - это уникальная возможность увидеть город с воды. Путешествие начинается у Варлаамовской башни и заканчивается у Мирожского монастыря.
Пассажиры смогут насладиться видами на
5 причин купить этот аудиогид
- 🚤 Уникальные виды Пскова с воды
- 📜 Интересные исторические факты
- 🛟 Безопасность и комфорт на борту
- 🎧 Аудиогид с увлекательными рассказами
- 👨✈️ Опытный капитан за штурвалом
Что можно увидеть
- Варлаамовская башня
- Плоская башня
- Узкая башня
- Покровская башня
- Власьевская башня
- Храм Иоанна Предтечи
- Мирожский монастырь
- Кутекрома
- ТЭЦ
Описание аудиогида
Маршрут проходит в пределах центра города — от Варлаамовской башни до Мирожского монастыря. С борта катера открываются виды на башни Плоскую, Узкие, Покровскую, Власьевскую, храм Иоанна Предтечи, Мирожский монастырь, Кутекрому, ТЭЦ и другие городские ориентиры.
Организационные детали
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира на борту предусмотрен спасательный жилет
- Прогулка длится около 30 минут, конечную остановку по желанию можно сделать у парка аттракционов «Волшебная гора»
- Крытый катер с тёплой каютой рассчитан на 10 пассажиров. Туалета нет
- При желании вы можете взять с собой еду и напитки
- За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Великой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 23 туристов
Мы первые, кто работает по лицензии на катерах в городе Пскове.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
11 авг 2025
Очень понравилась прогулка!! Экскурсовод грамотный, с такой любовью рассказывал про родной Псков))
