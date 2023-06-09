Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Авторский тур в Пскове

Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов

5
1 отзыв
Маленьким и взрослым, любопытным и любознательным — интересно будет всем! Мы побываем на фермерских хозяйствах, где вы узнаете о секретах садоводства и пчеловодства, посмотрите на птиц и животных и попробуете экологически чистые продукты.

Поучаствуете в мастер-классах по изготовлению печатного пряника, сыроварению и гончарному мастерству.

Заглянете в гости к представительнице малой народности сету, которая расскажет об их жизни, и услышите увлекательные истории о древних поселениях.
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Проживание. В ГК «Изборск», 2-местное размещение. За доплату возможно одноместное проживание.

Питание. Включено 2-разовое питание (завтраки и обеды). Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Древний Псков, фермерское хозяйство, деревня Старый Изборск

Встречаемся, и перед началом знакомства с древним Псковом мы угостим вас традиционным завтраком: комами, глазухой и оказией. Затем погуляем по территории Псковского Крома — одной из самых мощных на Руси крепостей с боевыми башнями, секретами и ловушками. Вы увидите Довмонтов город — фортификационную пристройку кремля 13 века, и пятиглавый белоснежный Троицкий собор. Побываем у церкви Василия на Горке, откуда открывается чарующий вид на город, и у старинного храма Николая Чудотворца со Усохи. Пройдёмся по Детскому парку, где увидим памятник Скобарю — мастеру кузнечных дел, который держит в руках подкову. Считается, что если её потереть и загадать желание, оно обязательно исполнится. Мы расскажем, как псковские средневековые «мастера каменносечной хитрости» строили неповторимые боевые крепости и храмы.

После обеда посетим фермерское хозяйство «Сады на Кудебе». Ранее здесь росли только осот и борщевик, места были заболочены. Сейчас же здесь выращивают различных сорта яблок, ведут пчеловодство, занимаются сыроделием и разводят уникальную породу овец. Вы окунётесь в атмосферу фермерской жизни, узнаете секреты садоводства, попробуете сезонные овощи и ягоды, мёд и, конечно, яблоки. Полюбуетесь цветущими садами и услышите рассказ о жизни фермеров от главы хозяйства.

Затем переедем в деревню Старый Изборск и разместимся в старинном купеческом доме. После у вас останется свободное время. Можно прогуляться по живописной Изборско-Мальской долине и деревне, признанной одной из самых красивых деревень России. Возможна организация конной прогулки (за доплату).

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2 день

Печоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классы

После завтрака отправляемся в Печоры (30 км), небольшой городок, знаменитый своей монастырской обителью и «Богом зданными» пещерами. Побываем в мастерской «Бумажная мельница», где вы познакомитесь с «льняной» историей Псковщины и поучаствуете в мастер-классе по изготовлению бумаги.

Затем посетим экопоселение «Хлебный хутор», уютную и гостеприимную деревню. Здесь вас угостят вкусным обедом из натуральных продуктов и познакомят с исконно русскими ремёслами на мастер-классах: изготовлением печатного пряника, хлебопечением, сыроварением, гончарным мастерством и ткачеством. Вы попробуете псковские каши по старинным рецептам, прогуляетесь по экотропе, посмотрите на животных.

В завершение насыщенной прогулки в крестьянской усадьбе в деревне Сигово нас встретит представительница малой народности сету в национальном костюме. Поведает, как жилось и живётся сету на приграничных территориях русских и эстонских земель, и поделится тонкостями приготовления традиционных угощений. Возвращение в Изборск. Отдых.

Печоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классыПечоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классы
3 день

Изборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомства

Утром позавтракаем, освободим номера и отправимся знакомиться с Изборском, древнейшим славянским поселением. Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, возведённую на горе Журавлиная и столетиями защищавшую границы страны. Мы расскажем вам о её прошлом и происходивших здесь событиях. Вы насладитесь пейзажами Изборско-Мальской долины, посмотрите на лебедей на Городищенском озере. Прогуляемся к святым источникам Словенские ключи, осмотрим Труворово городище.

Затем побываем на экоферме «Изборский страус», где вы покормите длинноногих птиц и пообедаете. После посетим органик-центр «Активное село». Здесь вас познакомят с процессом производства псковских чаёв и заедок — фруктовых, ягодных, овощных, полезных чипсов и варений. Своими руками на мастер-классе вы приготовите лакомства и заберёте их с собой. На экскурсии получите подарок — увлекательное виртуальное путешествие. Заглянем в магазин фермерских товаров и сувениров.

В 18:00 — трансфер на ж. -д. вокзал Пскова.

Изборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомстваИзборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомстваИзборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомстваИзборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомстваИзборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомстваИзборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомстваИзборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомства

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в гостинице
  • 2-разовое питание
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Все входные билеты и мастер-классы
  • Скидка детям до 16 лет - 1000 руб
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта из вашего города и обратно
  • Питание вне программы
  • При одноместном проживании стоимость тура составит 22 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10 Москва-Псков) у 14-го вагона. Также возможна встреча с поезда из Санкт-Петербурга в 10:25
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:30 (к отправлению поездов в Москву и Санкт-Петербург)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
9 июня 2023
Очень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомиться и с туристическими жемчужинами старинного Пскова, грандиозной, ошеломительной природой края, а также замечательными людьми,которые работают на земле,, воссоздают ремесла, сохраняют культурные традиции. Абсолютный восторг! Спасибо Светлане и всей команде «Континента»)
Очень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомиться

Тур входит в следующие категории Пскова

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