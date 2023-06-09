Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Поучаствуете в мастер-классах по изготовлению печатного пряника, сыроварению и гончарному мастерству.
Заглянете в гости к представительнице малой народности сету, которая расскажет об их жизни, и услышите увлекательные истории о древних поселениях.
мая
мая
июн
июн
июл
июл
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 400 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Проживание. В ГК «Изборск», 2-местное размещение. За доплату возможно одноместное проживание.
Питание. Включено 2-разовое питание (завтраки и обеды). Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Древний Псков, фермерское хозяйство, деревня Старый Изборск
Встречаемся, и перед началом знакомства с древним Псковом мы угостим вас традиционным завтраком: комами, глазухой и оказией. Затем погуляем по территории Псковского Крома — одной из самых мощных на Руси крепостей с боевыми башнями, секретами и ловушками. Вы увидите Довмонтов город — фортификационную пристройку кремля 13 века, и пятиглавый белоснежный Троицкий собор. Побываем у церкви Василия на Горке, откуда открывается чарующий вид на город, и у старинного храма Николая Чудотворца со Усохи. Пройдёмся по Детскому парку, где увидим памятник Скобарю — мастеру кузнечных дел, который держит в руках подкову. Считается, что если её потереть и загадать желание, оно обязательно исполнится. Мы расскажем, как псковские средневековые «мастера каменносечной хитрости» строили неповторимые боевые крепости и храмы.
После обеда посетим фермерское хозяйство «Сады на Кудебе». Ранее здесь росли только осот и борщевик, места были заболочены. Сейчас же здесь выращивают различных сорта яблок, ведут пчеловодство, занимаются сыроделием и разводят уникальную породу овец. Вы окунётесь в атмосферу фермерской жизни, узнаете секреты садоводства, попробуете сезонные овощи и ягоды, мёд и, конечно, яблоки. Полюбуетесь цветущими садами и услышите рассказ о жизни фермеров от главы хозяйства.
Затем переедем в деревню Старый Изборск и разместимся в старинном купеческом доме. После у вас останется свободное время. Можно прогуляться по живописной Изборско-Мальской долине и деревне, признанной одной из самых красивых деревень России. Возможна организация конной прогулки (за доплату).
Печоры, экопоселение, знакомство с народностью сету и мастер-классы
После завтрака отправляемся в Печоры (30 км), небольшой городок, знаменитый своей монастырской обителью и «Богом зданными» пещерами. Побываем в мастерской «Бумажная мельница», где вы познакомитесь с «льняной» историей Псковщины и поучаствуете в мастер-классе по изготовлению бумаги.
Затем посетим экопоселение «Хлебный хутор», уютную и гостеприимную деревню. Здесь вас угостят вкусным обедом из натуральных продуктов и познакомят с исконно русскими ремёслами на мастер-классах: изготовлением печатного пряника, хлебопечением, сыроварением, гончарным мастерством и ткачеством. Вы попробуете псковские каши по старинным рецептам, прогуляетесь по экотропе, посмотрите на животных.
В завершение насыщенной прогулки в крестьянской усадьбе в деревне Сигово нас встретит представительница малой народности сету в национальном костюме. Поведает, как жилось и живётся сету на приграничных территориях русских и эстонских земель, и поделится тонкостями приготовления традиционных угощений. Возвращение в Изборск. Отдых.
Изборск, экоферма «Изборский страус», приготовление лакомства
Утром позавтракаем, освободим номера и отправимся знакомиться с Изборском, древнейшим славянским поселением. Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, возведённую на горе Журавлиная и столетиями защищавшую границы страны. Мы расскажем вам о её прошлом и происходивших здесь событиях. Вы насладитесь пейзажами Изборско-Мальской долины, посмотрите на лебедей на Городищенском озере. Прогуляемся к святым источникам Словенские ключи, осмотрим Труворово городище.
Затем побываем на экоферме «Изборский страус», где вы покормите длинноногих птиц и пообедаете. После посетим органик-центр «Активное село». Здесь вас познакомят с процессом производства псковских чаёв и заедок — фруктовых, ягодных, овощных, полезных чипсов и варений. Своими руками на мастер-классе вы приготовите лакомства и заберёте их с собой. На экскурсии получите подарок — увлекательное виртуальное путешествие. Заглянем в магазин фермерских товаров и сувениров.
В 18:00 — трансфер на ж. -д. вокзал Пскова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание в гостинице
- 2-разовое питание
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Все входные билеты и мастер-классы
- Скидка детям до 16 лет - 1000 руб
Что не входит в цену
- Проезд до места старта из вашего города и обратно
- Питание вне программы
- При одноместном проживании стоимость тура составит 22 900 руб