Встречаемся, и перед началом знакомства с древним Псковом мы угостим вас традиционным завтраком: комами, глазухой и оказией. Затем погуляем по территории Псковского Крома — одной из самых мощных на Руси крепостей с боевыми башнями, секретами и ловушками. Вы увидите Довмонтов город — фортификационную пристройку кремля 13 века, и пятиглавый белоснежный Троицкий собор. Побываем у церкви Василия на Горке, откуда открывается чарующий вид на город, и у старинного храма Николая Чудотворца со Усохи. Пройдёмся по Детскому парку, где увидим памятник Скобарю — мастеру кузнечных дел, который держит в руках подкову. Считается, что если её потереть и загадать желание, оно обязательно исполнится. Мы расскажем, как псковские средневековые «мастера каменносечной хитрости» строили неповторимые боевые крепости и храмы.

После обеда посетим фермерское хозяйство «Сады на Кудебе». Ранее здесь росли только осот и борщевик, места были заболочены. Сейчас же здесь выращивают различных сорта яблок, ведут пчеловодство, занимаются сыроделием и разводят уникальную породу овец. Вы окунётесь в атмосферу фермерской жизни, узнаете секреты садоводства, попробуете сезонные овощи и ягоды, мёд и, конечно, яблоки. Полюбуетесь цветущими садами и услышите рассказ о жизни фермеров от главы хозяйства.

Затем переедем в деревню Старый Изборск и разместимся в старинном купеческом доме. После у вас останется свободное время. Можно прогуляться по живописной Изборско-Мальской долине и деревне, признанной одной из самых красивых деревень России. Возможна организация конной прогулки (за доплату).