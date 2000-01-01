Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья, каньоны и необычайной красоты, творение рук человека, Былымское озеро или как его ещё местные называют, Гижгит.



Увидите воочию заснеженный Эльбрус и Кавказский хребет.



Отведаете местной кухни и удалите жажду минеральной водой.



А так же прогуляетесь по ущелью Адыр-Су.