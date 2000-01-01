Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым

Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья,...

Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья, каньоны и необычайной красоты, творение рук человека, Былымское озеро или как его ещё местные называют, Гижгит.

Увидите воочию заснеженный Эльбрус и Кавказский хребет.

Отведаете местной кухни и удалите жажду минеральной водой.

А так же прогуляетесь по ущелью Адыр-Су.
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым

Что вы увидите 🤩

  • Эльбрус и Кавказский хребет
  • Водопад Азау
  • Чегет (в ясную погоду это лучшая смотровая на Эльбрус)
  • Дегустация источников на поляне нарзанов
  • Ущелье Адыр-су
  • Рукотворное озеро Былым
Об экскурсии
Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья, каньоны и необычайной красоты, творение рук человека, Былымское озеро или как его ещё местные называют, Гижгит. Увидите воочию заснеженный Эльбрус и Кавказский хребет. Отведаете местной кухни и удалите жажду минеральной водой. А так же прогуляетесь по ущелью Адыр-Су.
Что вас ждет
  • Выезд с Пятигорска
  • Поляна Азау
  • Поляна Чегет
  • Поляна нарзанов
  • Прогулка до водопада Азау
  • Прогулка по ущелью Адыр-су (по желанию можно подняться по ступенькам, 370 штук, на высоту 110 м)
  • Прогулка по озеру Былым

Цены на экскурсию

Для 4 человекДля группы 1-3 человек
Индивидуальный
10 000 ₽
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Выезд с Пятигорска
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание 500-600 рублей на человека
  • Подъем на канатке с поляны Азау 1600 рублей (детям скидки)
  • Подъем на канатке с поляны Чегет 1000 рублей (детям скидки)
  • Встреча гостей по адресу проживания, в других городах 1000-2000 рублей
  • Возврат гостей в другие города по месту проживания 1000-2000 рублей
  • Трансфер с аэропорта/в аэропорт 1500-2000 рублей
Место начала и завершения
По адресу проживания гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 19:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 7:00 до 19:00

Кирилл О.
Кирилл О.
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Кирилл О. проводит ещё 1 экскурсию

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