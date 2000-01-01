Об экскурсии
Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья, каньоны и необычайной красоты, творение рук человека, Былымское озеро или как его ещё местные называют, Гижгит. Увидите воочию заснеженный Эльбрус и Кавказский хребет. Отведаете местной кухни и удалите жажду минеральной водой. А так же прогуляетесь по ущелью Адыр-Су.
Что вас ждет
- Выезд с Пятигорска
- Поляна Азау
- Поляна Чегет
- Поляна нарзанов
- Прогулка до водопада Азау
- Прогулка по ущелью Адыр-су (по желанию можно подняться по ступенькам, 370 штук, на высоту 110 м)
- Прогулка по озеру Былым