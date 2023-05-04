Эльтюбю - «Город мертвых» на Кавказе

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Ответы на вопросы
Отправляйтесь в путешествие по одному из самых интересных маршрутов! Вместе мы пересечем перевал Актопрак, восхитимся красотами бирюзового озера Гижгит, насладимся видами Чегемских водопадов и окунемся в таинственную атмосферу села Эльтюбю, получившего название «Город мертвых».
Эльтюбю - «Город мертвых» на Кавказе
Эльтюбю - «Город мертвых» на Кавказе
Эльтюбю - «Город мертвых» на Кавказе
Эльтюбю - «Город мертвых» на Кавказе
Эльтюбю - «Город мертвых» на Кавказе
Эльтюбю - «Город мертвых» на Кавказе
Эльтюбю - «Город мертвых» на Кавказе
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Эльтюбю
  • Парадром Чегем
  • Чегемские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Эльтюбю — древнее село в Чегемском ущелье, в которое ежегодно приезжают туристы со всего мира, чтобы увидеть таинственные склепы XI-XVIII веков. Природа вокруг настолько понравилась Сергею Бодрову-младшему, что в этих локациях он снял фильм «Война». Также Эльтюбю является родиной популярного народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Шуваевича Кулиева.
  • Помимо «Города мертвых», во время нашего путешествия мы посетим озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину Приэльбрусья, проедем через первал Актопрак, заедем на парадром Чегем и Чегемские водопады.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Автовокзал Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Необычные
Выездные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Чегемские водопады
Популярные места
Гижгит
Перевал Актопрак
Эльтюбю

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