Отправляйтесь в путешествие по одному из самых интересных маршрутов! Вместе мы пересечем перевал Актопрак, восхитимся красотами бирюзового озера Гижгит, насладимся видами Чегемских водопадов и окунемся в таинственную атмосферу села Эльтюбю, получившего название «Город мертвых».
Ближайшие даты:
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Эльтюбю
- Парадром Чегем
- Чегемские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Эльтюбю — древнее село в Чегемском ущелье, в которое ежегодно приезжают туристы со всего мира, чтобы увидеть таинственные склепы XI-XVIII веков. Природа вокруг настолько понравилась Сергею Бодрову-младшему, что в этих локациях он снял фильм «Война». Также Эльтюбю является родиной популярного народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Шуваевича Кулиева.
- Помимо «Города мертвых», во время нашего путешествия мы посетим озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину Приэльбрусья, проедем через первал Актопрак, заедем на парадром Чегем и Чегемские водопады.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Автовокзал Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Групповые
Необычные
Выездные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Чегемские водопады
Популярные места
Гижгит
Перевал Актопрак
Эльтюбю
Похожие туры из Пятигорска
Индивидуальная
4.5 часа
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Совершить восхождение на пятигорские возвышенности и раскрыть их таинственное прошлое
10 мая
14 мая
15 мая
16 мая
5 840₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
по договоренности в регионе КМВ
16 мая
17 мая
18 мая
20 мая
14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и побывать в заповеднике-зоопарке
по договоренности
Завтра
8 мая
9 мая
12 мая
от 13 200₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании