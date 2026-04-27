ежедневно в 08:00

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года природа Приэльбрусья особенно красива, а погодные условия позволяют максимально насладиться всеми достопримечательностями.

Путешествие по одному из самых ярких маршрутов в Приэльбрусье подарит вам незабываемые панорамные виды на горные хребты Кабардино-Балкарии.Вы посетите фотогеничное озеро Гижгит, известное своей сине-зелёной водной гладью, и перевал Актопрак,

который называют музеем природных смотровых площадок. В древнем селении Эльтюбю узнаете о ветвях Шёлкового пути и познакомитесь с историей Города мёртвых. Завершится экскурсия в Чегемском ущелье, где вас ждут впечатляющие водопады и теснина с высотой стен до 300 метров

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Озеро Гижгит (Былымское)

Нашей стартовой яркой локацией будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Проехав по популярному ущелью Кабардино-Балкарии, мы свернём в сторону другого знакового места — озера Гижгит. Вы сделаете сочные фото сине-зелёной водной глади и познакомитесь с историей водоёма-наследника индустриального прошлого Советского Союза.

Перевал Актопрак

Далее в программе — один из самых доступных в окрестности перевалов, который тем не менее остаётся в памяти путешественников как один из красивейших в Приэльбрусье. Вы убедитесь, что не зря его называют музеем природных смотровых площадок.

Древнее селение Эльтюбю

Атмосферы добавят рассказы гида о многочисленных ветвях Шёлкового пути, которые проходили через Кавказ. Одно из селений, хранящих историю караванного маршрута и не только, вы посетите. Узнаете о прошлом Эльтюбю, где нашли остатки стоянок человека, возраст которых достигает 15 тысяч лет. И конечно, познакомитесь с легендами Города мёртвых — это второе название селения, где обнаружили комплекс древних склепов.

Чегемское ущелье

Ну а впереди у нас завершающая часть путешествия и знаковая достопримечательность Республики. Вы проедете по впечатляющей теснине, ширина которой в некоторых местах составляет всего 20 метров при высоте стен почти в 300 метров! И побываете у Чегемских водопадов, к которым не зарастает тропа круглый год. «Долина тысячи струй» — живописное место, где снимали несколько известных фильмов. Оценить красоту природного памятника сможете и вы.

Организационные детали

Условия проведения

Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой

Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике

Трансфер включён в стоимость. Отдельно оплачивается питание в кафе с кавказской кухней (500-700 руб. /чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду.

Подготовка и дополнительные опции

Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате (19000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника)

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.