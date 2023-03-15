ежедневно в 08:00

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Описание
Что вас ожидает
Озеро Гижгит (Былымское)
Нашей стартовой яркой локацией будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Проехав по популярному ущелью Кабардино-Балкарии, мы свернём в сторону другого знакового места — озера Гижгит. Вы сделаете сочные фото сине-зелёной водной глади и познакомитесь с историей водоёма-наследника индустриального прошлого Советского Союза.
Перевал Актопрак
Далее в программе — один из самых доступных в окрестности перевалов, который тем не менее остаётся в памяти путешественников как один из красивейших в Приэльбрусье. Вы убедитесь, что не зря его называют музеем природных смотровых площадок.
Древнее селение Эльтюбю
Атмосферы добавят рассказы гида о многочисленных ветвях Шёлкового пути, которые проходили через Кавказ. Одно из селений, хранящих историю караванного маршрута и не только, вы посетите. Узнаете о прошлом Эльтюбю, где нашли остатки стоянок человека, возраст которых достигает 15 тысяч лет. И конечно, познакомитесь с легендами Города мёртвых — это второе название селения, где обнаружили комплекс древних склепов.
Чегемское ущелье
Ну а впереди у нас завершающая часть путешествия и знаковая достопримечательность Республики. Вы проедете по впечатляющей теснине, ширина которой в некоторых местах составляет всего 20 метров при высоте стен почти в 300 метров! И побываете у Чегемских водопадов, к которым не зарастает тропа круглый год. «Долина тысячи струй» — живописное место, где снимали несколько известных фильмов. Оценить красоту природного памятника сможете и вы.
Организационные детали
Условия проведения
Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
Трансфер включён в стоимость. Отдельно оплачивается питание в кафе с кавказской кухней (500-700 руб. /чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду.
Подготовка и дополнительные опции
Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате (19000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника)
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Пятигорске, на проспекте Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Дорогие путешественники! Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа уже более 5 лет. Наш автопарк включает комфортные минивэны Мерседес и Тойота. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!
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