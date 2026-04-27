ежедневно в 08:00

Мои заказы

Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе

Отправьтесь в захватывающее путешествие по Приэльбрусью. Откройте для себя озеро Гижгит, перевал Актопрак, древнее селение Эльтюбю и Чегемское ущелье
Путешествие по одному из самых ярких маршрутов в Приэльбрусье подарит вам незабываемые панорамные виды на горные хребты Кабардино-Балкарии.

Вы посетите фотогеничное озеро Гижгит, известное своей сине-зелёной водной гладью, и перевал Актопрак,
читать дальшеуменьшить

который называют музеем природных смотровых площадок. В древнем селении Эльтюбю узнаете о ветвях Шёлкового пути и познакомитесь с историей Города мёртвых.

Завершится экскурсия в Чегемском ущелье, где вас ждут впечатляющие водопады и теснина с высотой стен до 300 метров

5
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Панорамные виды на горные хребты
  • 📸 Фотогеничное озеро Гижгит
  • 🗺️ История Шёлкового пути
  • 🏛️ Древнее селение Эльтюбю
  • 💦 Чегемские водопады

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года природа Приэльбрусья особенно красива, а погодные условия позволяют максимально насладиться всеми достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе

Что можно увидеть

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Древнее селение Эльтюбю
  • Чегемское ущелье

Описание экскурсии

Озеро Гижгит (Былымское)

Нашей стартовой яркой локацией будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Проехав по популярному ущелью Кабардино-Балкарии, мы свернём в сторону другого знакового места — озера Гижгит. Вы сделаете сочные фото сине-зелёной водной глади и познакомитесь с историей водоёма-наследника индустриального прошлого Советского Союза.

Перевал Актопрак

Далее в программе — один из самых доступных в окрестности перевалов, который тем не менее остаётся в памяти путешественников как один из красивейших в Приэльбрусье. Вы убедитесь, что не зря его называют музеем природных смотровых площадок.

Древнее селение Эльтюбю

Атмосферы добавят рассказы гида о многочисленных ветвях Шёлкового пути, которые проходили через Кавказ. Одно из селений, хранящих историю караванного маршрута и не только, вы посетите. Узнаете о прошлом Эльтюбю, где нашли остатки стоянок человека, возраст которых достигает 15 тысяч лет. И конечно, познакомитесь с легендами Города мёртвых — это второе название селения, где обнаружили комплекс древних склепов.

Чегемское ущелье

Ну а впереди у нас завершающая часть путешествия и знаковая достопримечательность Республики. Вы проедете по впечатляющей теснине, ширина которой в некоторых местах составляет всего 20 метров при высоте стен почти в 300 метров! И побываете у Чегемских водопадов, к которым не зарастает тропа круглый год. «Долина тысячи струй» — живописное место, где снимали несколько известных фильмов. Оценить красоту природного памятника сможете и вы.

Организационные детали

Условия проведения

  • Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • Трансфер включён в стоимость. Отдельно оплачивается питание в кафе с кавказской кухней (500-700 руб. /чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду.

Подготовка и дополнительные опции

  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате (19000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника)

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7464 туристов
Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа с 2020 года. Наш автопарк включает комфортные минивэны Mercedes и Toyota. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
5
3
2
1
С
Дата посещения: 27 апр 2026
Всё прошло замечательно.
Всё прошло замечательно.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Первый раз в горах, все очень понравилось. Тур оправдал мои ожидания полностью. Отдельное спасибо гиду Станиславу
Первый раз в горах, все очень понравилось. Тур оправдал мои ожидания полностью. Отдельное спасибо гиду Станиславу
Первый раз в горах, все очень понравилось. Тур оправдал мои ожидания полностью. Отдельное спасибо гиду Станиславу
Вам был полезен этот отзыв?
А
Виды потрясающие. С погодой повезло. Ездили на патриоте. На задних сидениях. Все видно. Неудобств никаких. Водитель - гид Антон внимательный, вежливый. Спасибо большое. Обязательно вернёмся.
Виды потрясающие. С погодой повезло. Ездили на патриоте. На задних сидениях. Все видно. Неудобств никаких. Водитель
Виды потрясающие. С погодой повезло. Ездили на патриоте. На задних сидениях. Все видно. Неудобств никаких. Водитель
Виды потрясающие. С погодой повезло. Ездили на патриоте. На задних сидениях. Все видно. Неудобств никаких. Водитель
Виды потрясающие. С погодой повезло. Ездили на патриоте. На задних сидениях. Все видно. Неудобств никаких. Водитель
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Ехали ради Гижгита, но больше всего впечатлил Актопрак. Но вообще виды везде фантастические спасибо нашему водителю Генриху за отличную поездку
Ехали ради Гижгита, но больше всего впечатлил Актопрак. Но вообще виды везде фантастические спасибо нашему водителю Генриху за отличную поездку
Ехали ради Гижгита, но больше всего впечатлил Актопрак. Но вообще виды везде фантастические спасибо нашему водителю Генриху за отличную поездку
Ехали ради Гижгита, но больше всего впечатлил Актопрак. Но вообще виды везде фантастические спасибо нашему водителю Генриху за отличную поездку
Ехали ради Гижгита, но больше всего впечатлил Актопрак. Но вообще виды везде фантастические спасибо нашему водителю Генриху за отличную поездку
Вам был полезен этот отзыв?
О
В полном восторге от экскурсии! Даже не устали в дороге. Гид Расул— просто молодец, слушали с открытым ртом, время пролетело незаметно. Локации — огонь, фотографии получились как с обложки журнала. Спасибо за идеально организованный день! 10/10
Вам был полезен этот отзыв?
Дашкова
Живописный маршрут, отличный экскурсовод Роман. Показывал самые живописные места. Ездили с двумя детьми, всё безопасно, интересно, осталось много положительных эмоций. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе»

Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Джиппинг
На машине
На параплане
11 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Пятигорск приглашает на увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, озеру Гижгит и в село Эльтюбю. Полетайте на параплане и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м
На машине
13 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м
Главное не победа, а участие! Насладитесь живописной дорогой и природой. Побывайте на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и поднимитесь на Эльбрус
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Путешествие на джипе из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джиппинг
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
Джиппинг
На машине
10 часов
53 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
4300 ₽ за человека