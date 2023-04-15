Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит — это уникальная возможность увидеть самые знаменитые природные достопримечательности Кавказа за один день! Во время поездки мы посетим величественный Эльбрус и поднимемся на него на канатной дороге, а также побываем в нескольких ущельях и и на озерах Гижгит.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Река Адыр-Су
- Поляна нарзанов
- Гора Чегет
- Поляна Азау
- Гора Эльбрус
- Озёра Гижгит (Былымские)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье. Стартовой локацией нашего путешествия станет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса.
- Река Адыр-Су. Названием Адыр-Су не ограничивается только рекой: такое же название носит ущелье и хребет, ведущие прямиком к горе Уллу-Тау.
- Поляна нарзанов. Ни в коем случае не путайте Поляну нарзанов с одноименной долиной, расположенной недалеко от Кисловодска! Поляна нарзанов находится в верховьях Баксанского ущелья между посёлками Эльбрус и Терскол. Найти источники можно по характерной рыже-ржавой окраске камней у берегов, которая даёт понять о наличии железа в составе воды.
- Гора Чегет. Практически в конце Баксанского ущелья находится «сосед» Эльбруса, названный Чегет. Именно с этой горы открывается потрясающий вид на южный склон Эльбруса (не путать с классическим видом на Эльбрус с северной стороны). Склоны Чегета пользуются популярностью у любителей горнолыжного спорта, а на канатной дороге можно подняться до высоты 2 700 метров!
- Поляна Азау. Конечная точка Баксанского ущелья — поляна Азау, которая находится у подножия Эльбруса на высоте 2 350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа. Здесь расположено множество кафе и гостиниц, а также масса магазинов проката снаряжения для катания на лыжах и сноуборде. На поляне есть канатная дорога, на которой можно подняться на высоту 3 780 метров на точку Гара-Баши.
- Озёра Гижгит (Былымские озёра). Конечной локацией нашего путешествия станут озёра Гижгит (они же Былымские). Озёра являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Раньше их использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. Но это в прошлом — завода давно нет, а местные рыбаки с удовольствием ловят здесь рыбу.
Важно знать:
- ориентировочное время выезда — 7:00.
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
Рекомендуется взять с собой:
- питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
- продукты питания (если не планируете питание в кафе).
- солнцезащитные очки.
- наличные деньги.
- паспорт.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты на канатную дорогу на гору Чегет — от 500 руб. (разовый) до 1000 руб. (на день)
- Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус — от 400 до 2000 руб. с человека
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания в пределах города Пятигорска
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Важно знать:
- Ориентировочное время выезда — 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
- Рекомендуется взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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