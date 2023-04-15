Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит

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Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит — это уникальная возможность увидеть самые знаменитые природные достопримечательности Кавказа за один день! Во время поездки мы посетим величественный Эльбрус и поднимемся на него на канатной дороге, а также побываем в нескольких ущельях и и на озерах Гижгит.
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Река Адыр-Су
  • Поляна нарзанов
  • Гора Чегет
  • Поляна Азау
  • Гора Эльбрус
  • Озёра Гижгит (Былымские)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье. Стартовой локацией нашего путешествия станет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса.
  • Река Адыр-Су. Названием Адыр-Су не ограничивается только рекой: такое же название носит ущелье и хребет, ведущие прямиком к горе Уллу-Тау.
  • Поляна нарзанов. Ни в коем случае не путайте Поляну нарзанов с одноименной долиной, расположенной недалеко от Кисловодска! Поляна нарзанов находится в верховьях Баксанского ущелья между посёлками Эльбрус и Терскол. Найти источники можно по характерной рыже-ржавой окраске камней у берегов, которая даёт понять о наличии железа в составе воды.
  • Гора Чегет. Практически в конце Баксанского ущелья находится «сосед» Эльбруса, названный Чегет. Именно с этой горы открывается потрясающий вид на южный склон Эльбруса (не путать с классическим видом на Эльбрус с северной стороны). Склоны Чегета пользуются популярностью у любителей горнолыжного спорта, а на канатной дороге можно подняться до высоты 2 700 метров!
  • Поляна Азау. Конечная точка Баксанского ущелья — поляна Азау, которая находится у подножия Эльбруса на высоте 2 350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа. Здесь расположено множество кафе и гостиниц, а также масса магазинов проката снаряжения для катания на лыжах и сноуборде. На поляне есть канатная дорога, на которой можно подняться на высоту 3 780 метров на точку Гара-Баши.
  • Озёра Гижгит (Былымские озёра). Конечной локацией нашего путешествия станут озёра Гижгит (они же Былымские). Озёра являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Раньше их использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. Но это в прошлом — завода давно нет, а местные рыбаки с удовольствием ловят здесь рыбу.

Важно знать:

  • ориентировочное время выезда — 7:00.
  • менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.

Рекомендуется взять с собой:

  • питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
  • продукты питания (если не планируете питание в кафе).
  • солнцезащитные очки.
  • наличные деньги.
  • паспорт.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу на гору Чегет — от 500 руб. (разовый) до 1000 руб. (на день)
  • Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус — от 400 до 2000 руб. с человека
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах города Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Важно знать:
  • Ориентировочное время выезда — 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
  • Рекомендуется взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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