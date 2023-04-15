Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит — это уникальная возможность увидеть самые знаменитые природные достопримечательности Кавказа за один день! Во время поездки мы посетим величественный Эльбрус и поднимемся на него на канатной дороге, а также побываем в нескольких ущельях и и на озерах Гижгит.