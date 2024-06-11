Вы прогуляетесь по самым важным локациям города и познакомитесь с его историей. Мы расскажем, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое Водяное общество и почему оно так любило приезжать сюда, преодолевая тяжёлый путь. Вы увидите место, где Лермонтова посещала муза, и полюбуетесь красотой озера Провал. А ещё, если захотите, сделаете из керамики сувенир на память.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Озеро и Бесстыжие ванны

Мы начнём путешествие с удивительно красивого озера Провал — одного из символов города. Затем по Провальскому городку отправимся на поиски знаменитых Бесстыжих ванн, где вы по желанию окунётесь в тёплую минеральную воду и расслабитесь.

Прогулка по достопримечательностям

Вы подниметесь на вершину горы Горячей и увидите ротонду «Эолова Арфа», названную в честь повелителя ветров Эола. Рядом находится грот Лермонтова — место, где драматурга чаще всего посещала муза. Познакомитесь с жизнью автора и героями его произведений.

Посетите Елизаветинскую галерею, столь любимую Водяным обществом. Рассмотрите Китайскую беседку, прогуляетесь по Николаевскому парку и попробуете воду из минеральных источников.

Керамический мастер-класс

Завершим нашу прогулку мастер-классом по гончарному искусству. Вы погрузитесь в мир керамики, дадите волю своей фантазии и заберёте с собой частичку нашего прекрасного города. На ваш выбор — ручная лепка или роспись готового изделия.

Организационные детали