Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Вы прогуляетесь по самым важным локациям города и познакомитесь с его историей.
Мы расскажем, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое Водяное общество и почему оно так любило приезжать сюда, преодолевая тяжёлый путь. Вы увидите место, где Лермонтова посещала муза, и полюбуетесь красотой озера Провал. А ещё, если захотите, сделаете из керамики сувенир на память.
Мы начнём путешествие с удивительно красивого озера Провал — одного из символов города. Затем по Провальскому городку отправимся на поиски знаменитых Бесстыжих ванн, где вы по желанию окунётесь в тёплую минеральную воду и расслабитесь.
Прогулка по достопримечательностям
Вы подниметесь на вершину горы Горячей и увидите ротонду «Эолова Арфа», названную в честь повелителя ветров Эола. Рядом находится грот Лермонтова — место, где драматурга чаще всего посещала муза. Познакомитесь с жизнью автора и героями его произведений.
Посетите Елизаветинскую галерею, столь любимую Водяным обществом. Рассмотрите Китайскую беседку, прогуляетесь по Николаевскому парку и попробуете воду из минеральных источников.
Керамический мастер-класс
Завершим нашу прогулку мастер-классом по гончарному искусству. Вы погрузитесь в мир керамики, дадите волю своей фантазии и заберёте с собой частичку нашего прекрасного города. На ваш выбор — ручная лепка или роспись готового изделия.
Организационные детали
Дополнительные расходы: мастер-класс по ручной лепке — от 1800 руб. /чел., мастер-класс по росписи керамики — от 800 руб. /чел. (цена зависит от объёма изделия)
Если вы выбрали ручную лепку, изделие будет готово через 2–3 недели; если роспись — через 2–3 дня. Есть возможность отправить их СДЭКом (оплачивается вами)
Если с вами будут дети, пожалуйста, сообщите нам заранее до бронирования
Пожалуйста, бронируйте экскурсию минимум за 3 дня до нужной даты
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Наша команда состоит из четырёх гидов. Мы коренные жители КМВ, влюблённые в родной регион, в каждую его гору и достопримечательность. Своими глазами видели, как развивался Пятигорск последние 40 лет. С удовольствием поделимся с вами интересными фактами о городе и вкусно накормим.