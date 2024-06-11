История и керамика Пятигорска

Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Вы прогуляетесь по самым важным локациям города и познакомитесь с его историей.

Мы расскажем, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое Водяное общество и почему оно так любило приезжать сюда, преодолевая тяжёлый путь. Вы увидите место, где Лермонтова посещала муза, и полюбуетесь красотой озера Провал. А ещё, если захотите, сделаете из керамики сувенир на память.
История и керамика Пятигорска
История и керамика Пятигорска
История и керамика Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Озеро и Бесстыжие ванны

Мы начнём путешествие с удивительно красивого озера Провал — одного из символов города. Затем по Провальскому городку отправимся на поиски знаменитых Бесстыжих ванн, где вы по желанию окунётесь в тёплую минеральную воду и расслабитесь.

Прогулка по достопримечательностям

Вы подниметесь на вершину горы Горячей и увидите ротонду «Эолова Арфа», названную в честь повелителя ветров Эола. Рядом находится грот Лермонтова — место, где драматурга чаще всего посещала муза. Познакомитесь с жизнью автора и героями его произведений.

Посетите Елизаветинскую галерею, столь любимую Водяным обществом. Рассмотрите Китайскую беседку, прогуляетесь по Николаевскому парку и попробуете воду из минеральных источников.

Керамический мастер-класс

Завершим нашу прогулку мастер-классом по гончарному искусству. Вы погрузитесь в мир керамики, дадите волю своей фантазии и заберёте с собой частичку нашего прекрасного города. На ваш выбор — ручная лепка или роспись готового изделия.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: мастер-класс по ручной лепке — от 1800 руб. /чел., мастер-класс по росписи керамики — от 800 руб. /чел. (цена зависит от объёма изделия)
  • Если вы выбрали ручную лепку, изделие будет готово через 2–3 недели; если роспись — через 2–3 дня. Есть возможность отправить их СДЭКом (оплачивается вами)
  • Если с вами будут дети, пожалуйста, сообщите нам заранее до бронирования
  • Пожалуйста, бронируйте экскурсию минимум за 3 дня до нужной даты
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеОбзорныеЛермонтовВыездныеТермальные источникиПрирода и пейзажиЭолова арфаПопулярные местаГрот ЛермонтоваОзеро ПровалКитайская беседкаСамое главноеАктивностиМастер-классы

Похожие экскурсии из Пятигорска

Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
319 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
133 отзыва
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
ХорошоТам