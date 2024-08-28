Из Пятигорска - в волшебную Кабардино-Балкарию

Замок винодела, незамерзающее озеро, древние башни и термальные источники
Мы отправимся смотреть потрясающие места и красивейшие пейзажи Кабардино-Балкарии.

Вы увидите современный замок Шато Эркен, погуляете по тропам горного поселения, рассмотрите старинные постройки и насладитесь удивительной природой Кавказа.

Мы расскажем историю местных народов и вековых традиций, поделимся историями о сытных хычинах и вкусном вине.
5
2 отзыва
Из Пятигорска - в волшебную Кабардино-Балкарию
Из Пятигорска - в волшебную Кабардино-Балкарию
Из Пятигорска - в волшебную Кабардино-Балкарию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Замок Шато-Эркен — уютный уголок Франции в Кабардино-Балкарии с виноградниками и прудами, построенный виноделом Тембулатом Эркеном. Вы пройдёте к замку по узкому каменному мосту и полюбуетесь его архитектурой, интерьером и живописной территорией.

Голубое озеро — уникальный водоём, который не замерзает зимой. У его зеленовато-голубой воды температура всегда держится на отметке 9 °C.

Верхняя Балкария — село, расположенное в горах, где перепады высот варьируются от 1000 до 3500 м над уровнем моря.

Башня Амирхановых — хорошо сохранившаяся древняя сторожевая постройка, стоящая на большом валуне.

Башня Абаевых. Легенда гласит, что она принадлежала основоположникам балкарской феодальной знати.

Аушигерские термальные источники с целебной водой. Берите с собой купальные принадлежности — обязательно воспользуемся возможностью укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
  • Дополнительные расходы: билет в замок Шато-Эркен — 50 ₽ за чел., билет на термальные источники — 200 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ессентукской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Светлана
28 авг 2024
Это не первая моя поездка по Кабардино-Балкарии и точно одна из лучших! Изумительная природа и живописные локации на маршруте. Замок Шато Эркен как дворец из сказки. В сам замок войти
читать дальше

нельзя, но я и без этого с удовольствием прогулялась по территории вокруг, выпила вкусный кофе и сделала массу фотографии настоящего замка. Голубое озеро и Верхняя Балкария очень атмосферные и умиротворяющие места. Вода в голубом озере фантастика, очень чистая, как зеркало, ни одно фото в итоге не передало по полной этот эффект! Также понравилось, что везде дали возможность прогуляться, размяться и как следует все рассмотреть, никто не торопил и не подгонял. Отдельного слова заслуживают виды гор на маршруте - они нереальные, дух захватывает. В конце маршрута заехали погреться на термальный источник Аушигер. Вообще побывать на Кавказе и не погреться в источниках просто нельзя, так что это было идеальное завершение прекрасной поездки.
Огромное спасибо Алексею за эту поездку, интересные рассказы про Кабардино-Балкарию и комфортное вождение. Время в дороге пролетело незаметно. Машина оборудована на 5 с полюсом, так что бездорожье в некоторых местах на маршруте практически и не ощущалось.
Море прекрасных впечатлений, места нереально красивые. Экскурсия вышла очень многообразная и насыщенная, что в конце дня сидишь, рассматриваешь фотографии и пытаешься понять - как я успела все это увидеть за один день?

Это не первая моя поездка по Кабардино-Балкарии и точно одна из лучших! Изумительная природа и живописныеЭто не первая моя поездка по Кабардино-Балкарии и точно одна из лучших! Изумительная природа и живописныеЭто не первая моя поездка по Кабардино-Балкарии и точно одна из лучших! Изумительная природа и живописные
Арсений
13 авг 2024
Доброго времени суток! Хочу много о чем рассказать, может кому-то будет легче определиться.
11.08.2024 путешествовали с Алексеем в Кабардино-Балкарию! Сначала я переживал, что поедем на "Патриоте". Однако был приятно удивлён: машина
читать дальше

комфортная, сиденья от иномарки, кондиционер… Короче, всё, что нужно!
Путешествие было поистине "ВОЛШЕБНЫМ"! Восторг от красоты маршрута переполняет до сих пор! Жаль, что фото не передаёт всей красоты и масштаба уведенного нами.
Наш водитель-гид рассказал о главных точках маршрута, был приветлив и вежлив, отвечал на вопросы. Впечатление осталось полное и объемное.
Отдельный плюс - местные хычины, просто "пальчики оближешь"!
Спасибо Трипстеру за возможность узнать о маршрутах и найти организаторов!
Спасибо Алексею за отличный день)
Однозначно будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым!

Доброго времени суток! Хочу много о чем рассказать, может кому-то будет легче определиться.Доброго времени суток! Хочу много о чем рассказать, может кому-то будет легче определиться.Доброго времени суток! Хочу много о чем рассказать, может кому-то будет легче определиться.Доброго времени суток! Хочу много о чем рассказать, может кому-то будет легче определиться.Доброго времени суток! Хочу много о чем рассказать, может кому-то будет легче определиться.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
Джиппинг
На машине
скидка
10%
53 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 окт в 07:00
50004 500 за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Джиппинг
На машине
72 отзыва
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:00
17 100 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
На машине
На микроавтобусе
скидка
5%
6 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия по Черекской теснине и Языку дракона
Путешествие в Балкарию подарит вам незабываемые виды гор, озёр и средневековых башен. Узнайте больше о традициях горцев и насладитесь местной кухней
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
1 окт в 07:30
50004 750 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
ХорошоТам