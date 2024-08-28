Мы отправимся смотреть потрясающие места и красивейшие пейзажи Кабардино-Балкарии. Вы увидите современный замок Шато Эркен, погуляете по тропам горного поселения, рассмотрите старинные постройки и насладитесь удивительной природой Кавказа. Мы расскажем историю местных народов и вековых традиций, поделимся историями о сытных хычинах и вкусном вине.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Пятигорске

Алексей Ваш представитель в Пятигорске

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Замок Шато-Эркен — уютный уголок Франции в Кабардино-Балкарии с виноградниками и прудами, построенный виноделом Тембулатом Эркеном. Вы пройдёте к замку по узкому каменному мосту и полюбуетесь его архитектурой, интерьером и живописной территорией.

Голубое озеро — уникальный водоём, который не замерзает зимой. У его зеленовато-голубой воды температура всегда держится на отметке 9 °C.

Верхняя Балкария — село, расположенное в горах, где перепады высот варьируются от 1000 до 3500 м над уровнем моря.

Башня Амирхановых — хорошо сохранившаяся древняя сторожевая постройка, стоящая на большом валуне.

Башня Абаевых. Легенда гласит, что она принадлежала основоположникам балкарской феодальной знати.

Аушигерские термальные источники с целебной водой. Берите с собой купальные принадлежности — обязательно воспользуемся возможностью укрепить здоровье.

Организационные детали