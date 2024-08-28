Замок винодела, незамерзающее озеро, древние башни и термальные источники
Мы отправимся смотреть потрясающие места и красивейшие пейзажи Кабардино-Балкарии.
Вы увидите современный замок Шато Эркен, погуляете по тропам горного поселения, рассмотрите старинные постройки и насладитесь удивительной природой Кавказа.
Мы расскажем историю местных народов и вековых традиций, поделимся историями о сытных хычинах и вкусном вине.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Замок Шато-Эркен — уютный уголок Франции в Кабардино-Балкарии с виноградниками и прудами, построенный виноделом Тембулатом Эркеном. Вы пройдёте к замку по узкому каменному мосту и полюбуетесь его архитектурой, интерьером и живописной территорией.
Голубое озеро — уникальный водоём, который не замерзает зимой. У его зеленовато-голубой воды температура всегда держится на отметке 9 °C.
Верхняя Балкария — село, расположенное в горах, где перепады высот варьируются от 1000 до 3500 м над уровнем моря.
Башня Амирхановых — хорошо сохранившаяся древняя сторожевая постройка, стоящая на большом валуне.
Башня Абаевых. Легенда гласит, что она принадлежала основоположникам балкарской феодальной знати.
Аушигерские термальные источники с целебной водой. Берите с собой купальные принадлежности — обязательно воспользуемся возможностью укрепить здоровье.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
Дополнительные расходы: билет в замок Шато-Эркен — 50 ₽ за чел., билет на термальные источники — 200 ₽ за чел., обед — по желанию
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пятигорске
Я и моя команда любим свой регион за красивые места и красочную природу, и об этом хотим вам не только рассказать, но и показать! Вы получите массу эмоций и впечатлений. Ответственный подход к делу, интересная и насыщенная программа. Сделаем ваш отдых качественным, интересным и увлекательным. Горы никого не оставят равнодушным, от их величественной красоты захватывает дух. Ждём вас!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
28 авг 2024
Это не первая моя поездка по Кабардино-Балкарии и точно одна из лучших! Изумительная природа и живописные локации на маршруте. Замок Шато Эркен как дворец из сказки. В сам замок войти читать дальше
нельзя, но я и без этого с удовольствием прогулялась по территории вокруг, выпила вкусный кофе и сделала массу фотографии настоящего замка. Голубое озеро и Верхняя Балкария очень атмосферные и умиротворяющие места. Вода в голубом озере фантастика, очень чистая, как зеркало, ни одно фото в итоге не передало по полной этот эффект! Также понравилось, что везде дали возможность прогуляться, размяться и как следует все рассмотреть, никто не торопил и не подгонял. Отдельного слова заслуживают виды гор на маршруте - они нереальные, дух захватывает. В конце маршрута заехали погреться на термальный источник Аушигер. Вообще побывать на Кавказе и не погреться в источниках просто нельзя, так что это было идеальное завершение прекрасной поездки. Огромное спасибо Алексею за эту поездку, интересные рассказы про Кабардино-Балкарию и комфортное вождение. Время в дороге пролетело незаметно. Машина оборудована на 5 с полюсом, так что бездорожье в некоторых местах на маршруте практически и не ощущалось. Море прекрасных впечатлений, места нереально красивые. Экскурсия вышла очень многообразная и насыщенная, что в конце дня сидишь, рассматриваешь фотографии и пытаешься понять - как я успела все это увидеть за один день?
Арсений
13 авг 2024
Доброго времени суток! Хочу много о чем рассказать, может кому-то будет легче определиться. 11.08.2024 путешествовали с Алексеем в Кабардино-Балкарию! Сначала я переживал, что поедем на "Патриоте". Однако был приятно удивлён: машина читать дальше
комфортная, сиденья от иномарки, кондиционер… Короче, всё, что нужно! Путешествие было поистине "ВОЛШЕБНЫМ"! Восторг от красоты маршрута переполняет до сих пор! Жаль, что фото не передаёт всей красоты и масштаба уведенного нами. Наш водитель-гид рассказал о главных точках маршрута, был приветлив и вежлив, отвечал на вопросы. Впечатление осталось полное и объемное. Отдельный плюс - местные хычины, просто "пальчики оближешь"! Спасибо Трипстеру за возможность узнать о маршрутах и найти организаторов! Спасибо Алексею за отличный день) Однозначно будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым!