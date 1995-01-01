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Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод

5
11 отзывов
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Большая экскурсия ⛳ по Кавказу.

Мы увидим: Домбайскую поляну, гору Кольцо, Медовые водопады, скалу «Замок», Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки.

В стоимость входит проживание в гостинице, питание и экскурсионное обслуживание.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • В горы
  • 🕐Длительность 60 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 12 500 ₽ за человека

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Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод
Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод

Что вы увидите

  • Домбайская поляна
  • Гора Муса-Ачитара
  • Горная речка Уллу-Муруджу
  • Гора Кольцо
  • Чайный домик
  • Медовые водопады
  • Скала «Замок»
  • Пятигорск
  • Железноводск
  • Кисловодск
  • Ессентуки
Программа 1-го дня (пятница)
  • Заселение в отель 🏨 Пятигорска.
  • Ужин в отеле.
Программа 2-го дня (суббота)
  • Остановка на завтрак через 2 часа после выезда из Пятигорска. Карачаевские хычины (за доп. плату).
  • Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны на склоны горы ⛰️ Муса-Ачитара. Высота 2270 метров н. у. м., далее 3012 метров н. у. м., далее 3200 метров н. у. м. (канатные дороги за доп. плату)
  • Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни 🥧 (за доп. плату)
  • Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой даже можно пить. Остановка, фото, набор воды в бутылки.
  • 19:30 — Возвращение в отель.
  • 20:00 — Ужин в отеле. Свободное время.
Программа 3-го дня (воскресенье — 1 вариант)
  • 07:30 — Завтрак в отеле
  • 08:30 — Выселение из отеля
  • Экскурсия «Кисловодский комплекс» и Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
  • Чайный домик — бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья, есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей 🖼, национальные костюмы для фото (доп. оплата экосбор).
  • Обед на маршруте (доп. плата).
  • Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
  • Кисловодск — город 🏙️ парк 🌳. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
  • 18:00 — Возвращение в Пятигорск. Отправление домой.
Программа 3-го дня (воскресенье — 2 вариант)
  • 07:30 — Завтрак в отеле
  • 08:30 — Выселение из отеля
  • Пятигорск — посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
  • Железноводск — прогулка 👣 по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
  • Кисловодск — прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.
  • Ессентуки — прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки No4 и Ессентуки No17.
  • Обед на маршруте (доп. плата ~ 300 руб. )
  • 18:00 — Возвращение в Пятигорск. Отправление домой.
Организационные детали
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии 🧭 и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Турист должен
  • Явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Завтрак: хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) + чай на травах (~ 230 руб)
  • Дегустация нац. кухни: шорпа (200 руб), лагман (200 руб), шашлыки (250 руб), хычины (100 руб)
  • Дополнительный обед на маршруте (300 руб)
  • Канатка Муса Ачитара на высоту 2250 м. н. у. м. (500 руб)
  • Канатка Муса Ачитара на высоту 3012 м. н. у. м. (500 руб)
  • Канатка Муса Ачитара на высоту 3200 м. н. у. м. (300 руб)
  • Эко-сбор на территории турбазы «Медовые водопады» (60 руб)
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор (18+), за 1 сутки (50 руб)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод
Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод
Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод
Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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11 отзывов оставили туристы

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