Программа 1-го дня (пятница)

Заселение в отель 🏨 Пятигорска.

Ужин в отеле.

Программа 2-го дня (суббота)

Остановка на завтрак через 2 часа после выезда из Пятигорска. Карачаевские хычины (за доп. плату).

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны на склоны горы ⛰️ Муса-Ачитара. Высота 2270 метров н. у. м., далее 3012 метров н. у. м., далее 3200 метров н. у. м. (канатные дороги за доп. плату)

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни 🥧 (за доп. плату)

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой даже можно пить. Остановка, фото, набор воды в бутылки.

19:30 — Возвращение в отель.

20:00 — Ужин в отеле. Свободное время.

Программа 3-го дня (воскресенье — 1 вариант)

07:30 — Завтрак в отеле

08:30 — Выселение из отеля

Экскурсия «Кисловодский комплекс» и Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик — бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья, есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей 🖼, национальные костюмы для фото (доп. оплата экосбор).

Обед на маршруте (доп. плата).

Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск — город 🏙️ парк 🌳. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

18:00 — Возвращение в Пятигорск. Отправление домой.

Программа 3-го дня (воскресенье — 2 вариант)

07:30 — Завтрак в отеле

08:30 — Выселение из отеля

Пятигорск — посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

Железноводск — прогулка 👣 по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

Кисловодск — прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.

Ессентуки — прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки No4 и Ессентуки No17.

Обед на маршруте (доп. плата ~ 300 руб. )

18:00 — Возвращение в Пятигорск. Отправление домой.

Организационные детали

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии 🧭 и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Турист должен