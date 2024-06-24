Вас ждут самые красивые места Карачаево-Черкесии. Вы увидите перевал Гумбаши, Сырные пещеры, Шаонинский Храм 10 века,Тебердинский Заповедник, Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00
Что вас ожидает:
- Перевел Гумбаши (высота 2100 м над уровнем моря)
- Сырные пещеры
- Шаонинский Храм
- Канатная дорога Домбай
- Тебердинский заповедник
Описание экскурсии
Самые красивые места Карачаево Черкесии Наш маршрут — это насыщенная программа, в которой вы сможете увидеть и насладиться необыкновенными видами. 1. Наш маршрут начнётся с перевала Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке, с которой открывается самый красивый вид на Эльбрус и на весь Кавказский Хребет. Покушаем вкуснейшие карачаевские хычины, попьём чай на травах и свеже сваренный в турке. 2. Далее мы посетим Сырные пещеры. Поднимемся к ним, сделаем отличные яркие фото. 3. Посетим Шоанинский храм X века., который находится высоко в горах. 4. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3200 над уровнем моря, увидим всю красоту Кавказского Хребта, и гору Муса Читара. 5. Побываем в Тебердинском Заповеднике. Важная информация: Теплые вещи, так на верху снег, когда садится солнышко становится холодно. Крем от загара, солнце защитные очки.
Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевел Гумбаши (высота 2100 м над уровнем моря)
- Сырные пещеры
- Шаонинский Храм
- Канатная дорога Домбай
- Тебердинский заповедник
Что не входит в цену
- Завтраки и обеды
- Вход в заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: По указанному вами адресу
Завершение: Привозим вас по указанному вами адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 70 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Форма одежды лучше спортивная
- Куртки ветровки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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