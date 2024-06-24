Описание экскурсии

Самые красивые места Карачаево Черкесии Наш маршрут — это насыщенная программа, в которой вы сможете увидеть и насладиться необыкновенными видами. 1. Наш маршрут начнётся с перевала Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке, с которой открывается самый красивый вид на Эльбрус и на весь Кавказский Хребет. Покушаем вкуснейшие карачаевские хычины, попьём чай на травах и свеже сваренный в турке. 2. Далее мы посетим Сырные пещеры. Поднимемся к ним, сделаем отличные яркие фото. 3. Посетим Шоанинский храм X века., который находится высоко в горах. 4. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3200 над уровнем моря, увидим всю красоту Кавказского Хребта, и гору Муса Читара. 5. Побываем в Тебердинском Заповеднике. Важная информация: Теплые вещи, так на верху снег, когда садится солнышко становится холодно. Крем от загара, солнце защитные очки.