Мы рады видеть вас у нас в туре, дорогие друзья! Вас ждёт прекрасный Домбай! Но сначала мы должны пройти с вами через ряд интересных локаций. Вас будут ждать завораживающие смотровые площадки, интересные пещеры, христианский собор, от стен которого будет веять стариной, и конечно же горные реки из которых можно испить чистой воды. Welcome!

Расскажу вам подробно о программе тура!

Мы забираем вас из вашего отеля и отправляемся в короткое, но незабываемое путешествие!

Пока мы будем ехать до первой локации под названием «Перевал Гум - Баши», мы зарядим вас положительными эмоциями с чашечкой кофе и интересными историями про Кавказ!

И так, остановка перевал «Гум - Баши»! Это невероятно живописная дорога, которая проходит через горное ущелье. Асфальтированная трасса петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, на высоте больше двух километров над уровнем моря, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением - двуглавым Эльбрусом.

Далее нас ждёт удивительная локация «Сырная Пещера». Что бы увидеть всю необычную красоту пещеры, придётся немного пройтись. От трассы к ней ведет небольшая тропинка и ступать следует осторожно, есть скользкие места. Обязательно имейте при себе удобную обувь! Эта пещера образовалась путём выветривания песчаной породы. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. Пещера растянута примерно на десять метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором. Попасть в пещеру можно с двух противоположных сторон: она сквозная, поэтому заблудиться или потеряться внутри не получится.

Спустились?! Тогда отправляемся в «Шоанинский Храм»! Шоанинский храм - христианский собор, относящийся к исторической Аланской епархии, возведённый в конце X века. Он выполнен в византийской архитектурной традиции. Длина здания с запада на восток — 12,9 м, высота равна длине, ширина по западному фасаду — 8,9 м. Это очень удивительное место, которое берет за душу каждого!

Следущая наша остановка состоится на озере «Кара - Кёль». Это небольшое живописное озеро лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Считается, что природный водоем имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник. Максимальная глубина — 7 м, а в середине лета вода в нем прогревается до +20°С, и поэтому озеро считается самым теплым. Здесь идеальное место, чтобы попить чай с прекрасным видом.

Насладившись природной красотой, отправляемся к реке «Улу - Муруджу».

Река течет в горах Западного Кавказа. В 14 километрах от своих истоков впадает в реку Теберда. Подъем в долину Улу-Муруджу начинается немного в стороне от места впадения ее в Теберду и проходит по красивому хвойному лесу. Здесь вы сможете испробовать наичистейшей горной воды.

По пути к нашей конечной остановки мы проезжаем с вами курортный город Теберда. Основан в 1868 году как селение карачаевцев. Это — центр климато-бальнеологического лечения. Здесь расположено несколько туристических баз, санаториев и популярен пешеходный туризм. Имеется много маршрутов, в том числе не требующих специальной подготовки и снаряжения, например, к живописным Бадукским озёрам. Но это уже отдельная история.

И вот, мы с вами на Домбае! Домбай - это горная территория, соединяющая три главных ущелья: Алибека, Аманауза и Домбай-Ёльгена. Они образуют естественный центр территории — живописную Домбайскую поляну, лежащую на высоте 1630—1650 метров над уровнем моря. Высшая точка — вершина Домбай-Ёльген высотой 4046 метров.

В настоящее время на Домбайской поляне работает туристский комплекс из нескольких десятков гостиниц, в том числе современные мини-отели.

Именно тут, мы отпускаем вас в свободное плавание! Вы можете посетить канатную дорогу, насладиться шикарными видами, испробовать Кавказскую кухню и конечно же приобрести сувениры!

На этом, наше маленькое путешествие подходит к концу, и мы увозим вас обратно в ваши отели.

Ждём вас снова у нас в гостях, в «Райском туре»!

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Все наши поездки осуществляются на подготовленных вместительных внедорожниках!