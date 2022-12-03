Джип - тур на Домбай

5
1 отзыв
Джип - тур на Домбай
Джип - тур на Домбай
Джип - тур на Домбай
Джип - тур на Домбай
Джип - тур на Домбай
Джип - тур на Домбай
Джип - тур на Домбай

Что вас ожидает 🤩

  • 🔥 Вы увидите:
  • ▪️ Перевал Гум - Баши (смотровая) с видом на Кавказский хребет и Эльбрус
  • ▪️ Сырная пещера
  • ▪️ Шоанинский храм
  • ▪️ Озеро Кара - Кёль
  • ▪️ Река Улу - Муруджу
  • ▪️ Город Теберда
  • ▪️ Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы рады видеть вас у нас в туре, дорогие друзья! Вас ждёт прекрасный Домбай! Но сначала мы должны пройти с вами через ряд интересных локаций. Вас будут ждать завораживающие смотровые площадки, интересные пещеры, христианский собор, от стен которого будет веять стариной, и конечно же горные реки из которых можно испить чистой воды. Welcome!
Расскажу вам подробно о программе тура!
Мы забираем вас из вашего отеля и отправляемся в короткое, но незабываемое путешествие!
Пока мы будем ехать до первой локации под названием «Перевал Гум - Баши», мы зарядим вас положительными эмоциями с чашечкой кофе и интересными историями про Кавказ!
И так, остановка перевал «Гум - Баши»! Это невероятно живописная дорога, которая проходит через горное ущелье. Асфальтированная трасса петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, на высоте больше двух километров над уровнем моря, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением - двуглавым Эльбрусом.
Далее нас ждёт удивительная локация «Сырная Пещера». Что бы увидеть всю необычную красоту пещеры, придётся немного пройтись. От трассы к ней ведет небольшая тропинка и ступать следует осторожно, есть скользкие места. Обязательно имейте при себе удобную обувь! Эта пещера образовалась путём выветривания песчаной породы. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. Пещера растянута примерно на десять метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором. Попасть в пещеру можно с двух противоположных сторон: она сквозная, поэтому заблудиться или потеряться внутри не получится.
Спустились?! Тогда отправляемся в «Шоанинский Храм»! Шоанинский храм - христианский собор, относящийся к исторической Аланской епархии, возведённый в конце X века. Он выполнен в византийской архитектурной традиции. Длина здания с запада на восток — 12,9 м, высота равна длине, ширина по западному фасаду — 8,9 м. Это очень удивительное место, которое берет за душу каждого!
Следущая наша остановка состоится на озере «Кара - Кёль». Это небольшое живописное озеро лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Считается, что природный водоем имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник. Максимальная глубина — 7 м, а в середине лета вода в нем прогревается до +20°С, и поэтому озеро считается самым теплым. Здесь идеальное место, чтобы попить чай с прекрасным видом.
Насладившись природной красотой, отправляемся к реке «Улу - Муруджу».
Река течет в горах Западного Кавказа. В 14 километрах от своих истоков впадает в реку Теберда. Подъем в долину Улу-Муруджу начинается немного в стороне от места впадения ее в Теберду и проходит по красивому хвойному лесу. Здесь вы сможете испробовать наичистейшей горной воды.
По пути к нашей конечной остановки мы проезжаем с вами курортный город Теберда. Основан в 1868 году как селение карачаевцев. Это — центр климато-бальнеологического лечения. Здесь расположено несколько туристических баз, санаториев и популярен пешеходный туризм. Имеется много маршрутов, в том числе не требующих специальной подготовки и снаряжения, например, к живописным Бадукским озёрам. Но это уже отдельная история.
И вот, мы с вами на Домбае! Домбай - это горная территория, соединяющая три главных ущелья: Алибека, Аманауза и Домбай-Ёльгена. Они образуют естественный центр территории — живописную Домбайскую поляну, лежащую на высоте 1630—1650 метров над уровнем моря. Высшая точка — вершина Домбай-Ёльген высотой 4046 метров.
В настоящее время на Домбайской поляне работает туристский комплекс из нескольких десятков гостиниц, в том числе современные мини-отели.
Именно тут, мы отпускаем вас в свободное плавание! Вы можете посетить канатную дорогу, насладиться шикарными видами, испробовать Кавказскую кухню и конечно же приобрести сувениры!
На этом, наше маленькое путешествие подходит к концу, и мы увозим вас обратно в ваши отели.
Ждём вас снова у нас в гостях, в «Райском туре»!

❤️:

—————————————.
Все наши поездки осуществляются на подготовленных вместительных внедорожниках!

Ответы на вопросы

Что входит
  • ВКЛЮЧЕНО: трансфер и услуги гида
Что не входит
  • НЕ ВКЛЮЧЕНО: еда
  • Вода
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас с адресов, в пределах КМВ
Завершение: Доставим к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
  • 1. Паспорт РФ
  • 2. Перекус
  • 3. Вода
  • 4. Солнцезащитные очки
  • 5. Солнцезащитный крем
  • 6. Дождевик
  • 7. Удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Р
3 дек 2022
Организаторы супер! Рассказали историю Кавказа, рассказали подробно о локациях которые мы посещали! Еда тоже очень понравилась, завозили в правильные места. И маршрут подобран грамотно, насыщенно!
Я рекомендую этот тур и организаторов! Машина очень комфортна и водитель супер! Вернусь еще, обязательно!

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