Обзорная экскурсия по Пятигорску и поездка в Железноводск с той же целью

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В нашей программе — Пятигорск и Железноводск — места с богатой историей и не менее богатой природой. Вы услышите о жизни Лермонтова на Кавказе — где он устроил пышный бал и где гулял.



Узнаете, сколько минеральных вод расположено в окрестностях и какие рекорды побили гора Бештау и Пятигорская телевышка. Увидите ключевые достопримечательности и потрясающие пейзажи.