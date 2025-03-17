Обзорная экскурсия по Пятигорску и поездка в Железноводск с той же целью

В нашей программе — Пятигорск и Железноводск — места с богатой историей и не менее богатой природой. Вы услышите о жизни Лермонтова на Кавказе — где он устроил пышный бал и где гулял.
Узнаете, сколько минеральных вод расположено в окрестностях и какие рекорды побили гора Бештау и Пятигорская телевышка. Увидите ключевые достопримечательности и потрясающие пейзажи.
Узнаете, сколько минеральных вод расположено в окрестностях и какие рекорды побили гора Бештау и Пятигорская телевышка. Увидите ключевые достопримечательности и потрясающие пейзажи.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
В Пятигорске
Вы прогуляетесь по старейшему парку «Цветник». Увидите Лермонтовскую галерею, грот Дианы, Китайскую беседку, Эолову арфу, подземное озеро Провал и скульптуру «Орёл» — визитную карточку Кавминвод. Побываете на месте дуэли Михаила Лермонтова.
В Железноводске
Вы рассмотрите дворец эмира Бухарского и Пушкинскую галерею. В Смирновском источнике по желанию попробуете минеральную воду. По знаменитой Каскадной лестнице, одной из самых длинных в России, спуститесь к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на величественные горы и лес.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле BMW
- Основная часть экскурсии — пешеходная
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 70 туристов
Здравствуйте, я — Анна, и с 2020 года вместе с командой гидов занимаюсь организацией и проведением однодневных экскурсий и многодневных туров на легковых автомобилях по городам Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Осетии. Наши маршруты мы тщательно прорабатываем, делаем их познавательными и максимально насыщенными, чтобы вы могли получить самые незабываемые впечатления и захотели вернуться снова.Задать вопрос
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