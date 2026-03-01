ежедневно в 07:00

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Путешествие из Пятигорска в Домбай

Пейзажи, которые попадут в самое сердце
На нашей экскурсии вас в любое время года ждут умопомрачительные горные виды. Формат дружеский — в группе до 8 человек с гидом-проводником. Вы побываете у зеркального озера Кара-Кёль и у целебных вод реки Уллу-Муруджу. Подниметесь по канатке на вершину Мусса-Ачитара навстречу заснеженным пикам Кавказского хребта. Увезете с собой местные легенды и топовые фото!
4.6
74 отзыва
Путешествие из Пятигорска в Домбай
Путешествие из Пятигорска в Домбай
Путешествие из Пятигорска в Домбай

Описание экскурсии

Теплое озеро Кара-Кёль и «серебряная река»

Домбай — это не только величественные горы: его ущелья и водоемы покоряют не меньше! В путешествии вы побываете на озере Кара-Кель, которое наполняется подземными ключами и чистейшей водой от снегов, тающих на горных вершинах. Солнце не пробивается сквозь сосны и лиственные деревья, но летом температура воды в озере достигает +20 °C. После наслаждения пейзажами Кара-Кёль вы увидите реку Уллу-Муруджу и узнаете, почему это одна из чистейших рек России и Европы.

Храм Х века

На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны. Один из них мы не пропустим по пути и окажемся внутри памятника культуры и религии.

Выше и выше в горы!

Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России. С высоты 3200 метров н. у. м. вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами. А затем попадете в другое известное место — на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг вас альпийские луга.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Время выезда может быть изменено, зависит от состава группы
  • Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы

  • Питание в проверенных кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел.), также вы можете взять перекус с собой
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь — 1400 ₽, первая и вторая очереди — 2800 ₽., первая, вторая и третья очереди — 3100 ₽, есть детские и льготные билеты)
  • Экологический сбор в Домбае — 200 ₽
  • Посещение Шоанинского храма — 300 ₽

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.

ежедневно в 07:00 и 07:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3005 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных
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гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
была середине февраля 2026 г. все было организовано отлично, накануне получила исчерпывающую информацию по подготовке к экскурсии, маршрут проходит по красивым местам, водитель-гид Темирлан профессионал своего дела, очень отзывчивый и веселый, благодаря ему экскурсия выдалась легкой,интересной и с кучей красивых фоток. Спасибо.
была середине февраля 2026 г. все было организовано отлично, накануне получила исчерпывающую информацию по подготовке к
была середине февраля 2026 г. все было организовано отлично, накануне получила исчерпывающую информацию по подготовке к
была середине февраля 2026 г. все было организовано отлично, накануне получила исчерпывающую информацию по подготовке к
была середине февраля 2026 г. все было организовано отлично, накануне получила исчерпывающую информацию по подготовке к
была середине февраля 2026 г. все было организовано отлично, накануне получила исчерпывающую информацию по подготовке к
была середине февраля 2026 г. все было организовано отлично, накануне получила исчерпывающую информацию по подготовке к
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А
Отличная экскурсия, информативно, комфортно по времени нахождения на разных локациях. Природа потрясающая, еда вкусная. Отдельное спасибо гиду Ивану за его позитив и отзывчивость!
Отличная экскурсия, информативно, комфортно по времени нахождения на разных локациях. Природа потрясающая, еда вкусная. Отдельное спасибо
Отличная экскурсия, информативно, комфортно по времени нахождения на разных локациях. Природа потрясающая, еда вкусная. Отдельное спасибо
Отличная экскурсия, информативно, комфортно по времени нахождения на разных локациях. Природа потрясающая, еда вкусная. Отдельное спасибо
Отличная экскурсия, информативно, комфортно по времени нахождения на разных локациях. Природа потрясающая, еда вкусная. Отдельное спасибо
Отличная экскурсия, информативно, комфортно по времени нахождения на разных локациях. Природа потрясающая, еда вкусная. Отдельное спасибо
Отличная экскурсия, информативно, комфортно по времени нахождения на разных локациях. Природа потрясающая, еда вкусная. Отдельное спасибо
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Сергей
Просто 12 из 10!!
Гид Андрей - просто нереальный парень!!!
Юмор, общение, водит отменно, все подскажет, поможет, сфоткает и т. п.
Сам Домбай, озеро Кара кель - красотааааа!!! Особенно, если повезет с погодой)
Сюда
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стоит ехать просто обязательно, даже если погода будет не ахти - тооо вы все равно, я уверен, останетесь под отличными впечатлениями)))
И отельный респект - за возможность полазить по «сырным скалам» - адреналичник и крутые виды никогда лишними не бывают🙃 А если поедете с Андреем, и ОБЯЗАТЕЛЬНО захватите отличное(боевое, так скажем) настроение - то это будет просто максимально офигенный день

Просто 12 из 10!!
Просто 12 из 10!!
Просто 12 из 10!!
Просто 12 из 10!!
Просто 12 из 10!!
Просто 12 из 10!!
Просто 12 из 10!!
Просто 12 из 10!!+2
Просто 12 из 10!!
Просто 12 из 10!!
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Ю
Рада что согласилась на замену экскурсии, сначала бронировала поездку на Эльбрус, но 15 ноября там не работали канатки. Поехала в Домбай. Поездка прошла отлично, повезло с гидом, погодой и компанией.
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Ехали весело, под интересные истории. Было достаточно остановок, чтобы полюбоваться и пофотографировать. Отдельно надо выделить наши передвижения в сырной пещере. Гид показывал где и как пролезть, помогал нам. Ну и конечно сам Домбай и вид сверху. Поднимались до 4 станции, и гуляли, дышали горным воздухом, грелись на солнце, пока нам готовили обед. Вечером на закате как раз проезжали перевал и тоже сделали остановку, чтобы полюбоваться. День пролетел незаметно и насыщенно!

Рада что согласилась на замену экскурсии, сначала бронировала поездку на Эльбрус, но 15 ноября там не
Рада что согласилась на замену экскурсии, сначала бронировала поездку на Эльбрус, но 15 ноября там не
Рада что согласилась на замену экскурсии, сначала бронировала поездку на Эльбрус, но 15 ноября там не
Рада что согласилась на замену экскурсии, сначала бронировала поездку на Эльбрус, но 15 ноября там не
Рада что согласилась на замену экскурсии, сначала бронировала поездку на Эльбрус, но 15 ноября там не
Рада что согласилась на замену экскурсии, сначала бронировала поездку на Эльбрус, но 15 ноября там не
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Даниил
Ездили 08.09.2022 в мини-группе (5 чел. + водитель) на Домбай с гидом-водителем Аракелом. Однозначно рекомендую данный тур и лично Аракела, всё было реализовано на 5+! Аракел зарекомендовал себя как отличный
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водитель и гид, который всю дорогу увлекательно рассказывал о Кавказе и показал очень много красот Карачаево-Черкесии! Ездили на автомобиле Nissan Patrol через перевал Гум-Баши, виды там просто потрясающие! Если вам выпадет удача попасть на данный тур с Аракелом, то вы точно не пожалеете! По времени мы выехали из Пятигорска ок. 8 ч, и вернулись ок. 21:30.

Ездили 08.09.2022 в мини-группе (5 чел. + водитель) на Домбай с гидом-водителем Аракелом. Однозначно рекомендую данный
Ездили 08.09.2022 в мини-группе (5 чел. + водитель) на Домбай с гидом-водителем Аракелом. Однозначно рекомендую данный
Ездили 08.09.2022 в мини-группе (5 чел. + водитель) на Домбай с гидом-водителем Аракелом. Однозначно рекомендую данный
Ездили 08.09.2022 в мини-группе (5 чел. + водитель) на Домбай с гидом-водителем Аракелом. Однозначно рекомендую данный
Ездили 08.09.2022 в мини-группе (5 чел. + водитель) на Домбай с гидом-водителем Аракелом. Однозначно рекомендую данный
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Ю
Мы ездили в эту поездку с дочкой-подростком и обе остались очень довольны. Дорога была комфортной, наш гид, по совместительству водитель, Исхак, человек влюбленный в эти красивейшие места. Много знает, с
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интересом рассказывал нам о местных традициях, о народах, проживающих в регионе, их истории. Заезжали в самые живописные точки по маршруту, неспеша всё осматривали. Хватило времени и на фото, и полюбоваться. Полазили в пещерах, все извозились в песке) В самой дальней точке поездки на Домбае забирались до верхней станции канатки. И древний храм посетили. И на водопады полюбовались. Полны впечатлений. Тур очень длительный, больше 12 часов, но благодаря комфортному автомобилю мы не слишком устали. На вершины берите теплые вещи с собой или плед напрокат на одной из станций канатки. Обязательно наличные для посещения туалетов по дороге, влажные салфетки и воду. Можно прихватить даже смену одежды, если пойдете в пещеры

Мы ездили в эту поездку с дочкой-подростком и обе остались очень довольны. Дорога была комфортной, наш
Мы ездили в эту поездку с дочкой-подростком и обе остались очень довольны. Дорога была комфортной, наш
Мы ездили в эту поездку с дочкой-подростком и обе остались очень довольны. Дорога была комфортной, наш
Мы ездили в эту поездку с дочкой-подростком и обе остались очень довольны. Дорога была комфортной, наш
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