ежедневно в 07:00

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Теплое озеро Кара-Кёль и «серебряная река»
Домбай — это не только величественные горы: его ущелья и водоемы покоряют не меньше! В путешествии вы побываете на озере Кара-Кель, которое наполняется подземными ключами и чистейшей водой от снегов, тающих на горных вершинах. Солнце не пробивается сквозь сосны и лиственные деревья, но летом температура воды в озере достигает +20 °C. После наслаждения пейзажами Кара-Кёль вы увидите реку Уллу-Муруджу и узнаете, почему это одна из чистейших рек России и Европы.
Храм Х века
На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны. Один из них мы не пропустим по пути и окажемся внутри памятника культуры и религии.
Выше и выше в горы!
Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России. С высоты 3200 метров н. у. м. вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами. А затем попадете в другое известное место — на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг вас альпийские луга.
Организационные детали
Формат путешествия
Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы
*Питание в проверенных кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также вы можете взять перекус с собой
Билет на канатную дорогу в Домбае (500-1300 руб.)
Дополнительные опции
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
Стоимость инд. тура — 14 000 руб. за 1-4 человек + 2000 руб. за каждого следующего человека.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 146 экскурсий для 160 туристов
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хочешь отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём тебя! До встречи!