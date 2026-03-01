ежедневно в 07:00

Описание экскурсии
Теплое озеро Кара-Кёль и «серебряная река»
Домбай — это не только величественные горы: его ущелья и водоемы покоряют не меньше! В путешествии вы побываете на озере Кара-Кель, которое наполняется подземными ключами и чистейшей водой от снегов, тающих на горных вершинах. Солнце не пробивается сквозь сосны и лиственные деревья, но летом температура воды в озере достигает +20 °C. После наслаждения пейзажами Кара-Кёль вы увидите реку Уллу-Муруджу и узнаете, почему это одна из чистейших рек России и Европы.
Храм Х века
На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны. Один из них мы не пропустим по пути и окажемся внутри памятника культуры и религии.
Выше и выше в горы!
Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России. С высоты 3200 метров н. у. м. вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами. А затем попадете в другое известное место — на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг вас альпийские луга.
Организационные детали
Формат путешествия
- Время выезда может быть изменено, зависит от состава группы
- Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы
- Питание в проверенных кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел.), также вы можете взять перекус с собой
- Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь — 1400 ₽, первая и вторая очереди — 2800 ₽., первая, вторая и третья очереди — 3100 ₽, есть детские и льготные билеты)
- Экологический сбор в Домбае — 200 ₽
- Посещение Шоанинского храма — 300 ₽
Дополнительные опции
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
ежедневно в 07:00 и 07:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид Андрей - просто нереальный парень!!!
Юмор, общение, водит отменно, все подскажет, поможет, сфоткает и т. п.
Сам Домбай, озеро Кара кель - красотааааа!!! Особенно, если повезет с погодой)
Сюда