ежедневно в 07:00

На нашей экскурсии вас в любое время года ждут умопомрачительные горные виды. Формат дружеский — в группе до 8 человек с гидом-проводником. Вы побываете у зеркального озера Кара-Кёль и у целебных вод реки Уллу-Муруджу. Подниметесь по канатке на вершину Мусса-Ачитара навстречу заснеженным пикам Кавказского хребта. Увезете с собой местные легенды и топовые фото!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Теплое озеро Кара-Кёль и «серебряная река»

Домбай — это не только величественные горы: его ущелья и водоемы покоряют не меньше! В путешествии вы побываете на озере Кара-Кель, которое наполняется подземными ключами и чистейшей водой от снегов, тающих на горных вершинах. Солнце не пробивается сквозь сосны и лиственные деревья, но летом температура воды в озере достигает +20 °C. После наслаждения пейзажами Кара-Кёль вы увидите реку Уллу-Муруджу и узнаете, почему это одна из чистейших рек России и Европы.

Храм Х века

На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны. Один из них мы не пропустим по пути и окажемся внутри памятника культуры и религии.

Выше и выше в горы!

Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России. С высоты 3200 метров н. у. м. вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами. А затем попадете в другое известное место — на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг вас альпийские луга.

Организационные детали

Формат путешествия

Время выезда может быть изменено, зависит от состава группы

Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике

В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы

Питание в проверенных кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел.), также вы можете взять перекус с собой

Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь — 1400 ₽, первая и вторая очереди — 2800 ₽., первая, вторая и третья очереди — 3100 ₽, есть детские и льготные билеты)

Экологический сбор в Домбае — 200 ₽

Посещение Шоанинского храма — 300 ₽

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