Вы прикоснётесь к невероятной природной красоте горного региона, увидите стремительные водопады, прозрачные озёра и стада диких яков. Насладитесь теплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте. Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и сделаю все, чтобы вы полюбили эти места и почувствовали себя настоящими исследователями!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Село Верхняя Балкария и красота Голубых озёр

Вы посетите живописные Голубые озёра карстового происхождения и впечатлитесь их кристально-чистой водой, имеющей разные оттенки в зависимости от времени года: от нежно-голубого до лазурного. Глубина самого красивого Нижнего Голубого озера превышает 350 метров и в России уступает только Байкалу. Далее вы отправитесь в село Верхняя Балкария, увидите старую часть поселения 16-17 веков и представите, как жили в этих условиях люди до 1942 года. А ещё отведаете шедевры национальной балкарской кухни и попробуете поймать царскую рыбу — форель.

Величие нетронутой природы в урочище Уштулу

Во второй части программы вы поедете в урочище Уштулу — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии. Это уникальный мир дикой природы на высоте 2250 метров над уровнем моря, где цветут рододендроны и пасутся стада диких туров и яков. Вы устроите пикник, продегустируете несколько видов целебного нарзана, заглянете в охотничий домик и полюбуетесь многочисленными водопадами, берущими начало у ледников. На обратном пути мы заедем в термальные источники: тёплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор!

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

Как проходит экскурсия