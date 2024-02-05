В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Пятигорска покажем ухоженный и тихий Железноводск. Он находится в стороне от оживлённой трассы, электрички ходят сюда только по выходным. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Город бережно хранит своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.

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за 1-4 человека или 1800 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Пятигорске — или наоборот, заберет вас из Пятигорска и доставит в аэропорт. По дороге вы посетите атмосферный городок, расположенный у самого подножия горы Железной.

Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее

Продегустируете минеральную воду в бюветах

Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы

Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов

На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия города, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ.

Организационные детали