Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
Индивидуальный трансфер в Пятигорске

С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок

В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Пятигорска покажем ухоженный и тихий Железноводск. Он находится в стороне от оживлённой трассы, электрички ходят сюда только по выходным. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Город бережно хранит своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
Ближайшие даты:
5
фев
12
фев
19
фев
26
фев
4
мар
11
мар
18
мар
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Пятигорске — или наоборот, заберет вас из Пятигорска и доставит в аэропорт. По дороге вы посетите атмосферный городок, расположенный у самого подножия горы Железной.

  • Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее
  • Продегустируете минеральную воду в бюветах
  • Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы
  • Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов

На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия города, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7 limited. Есть детские кресла.
  • Если захотите, по пути можно заехать в кафе. Обед оплачивается дополнительно — от 500 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Мы можем организовать трансфер также от места вашего проживания в аэропорт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНочныеЛетниеВыездныеТрансферТрансфер из аэропорта

Похожие туры из Пятигорска

Старинный Пятигорск
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
173 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия «Старинный Пятигорск»: культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу старинного Пятигорска, исследуйте его культурные сокровища и литературное наследие
Место дуэли М. Ю Лермонтова
Сегодня
Завтра
15 фев
16 фев
68805 848 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Пятигорск
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Знакомьтесь, Пятигорск: путешествие по страницам истории
Откройте для себя уникальный Пятигорск: исторические улицы, целебные источники и легенды Лермонтова
в сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
Сегодня
Завтра
1 фев
3 фев
65004 550 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
по договоренности
Сегодня
Завтра
1 фев
2 фев
89997 650 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ