С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Пятигорска покажем ухоженный и тихий Железноводск. Он находится в стороне от оживлённой трассы, электрички ходят сюда только по выходным. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Город бережно хранит своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Пятигорске — или наоборот, заберет вас из Пятигорска и доставит в аэропорт. По дороге вы посетите атмосферный городок, расположенный у самого подножия горы Железной.
- Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее
- Продегустируете минеральную воду в бюветах
- Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы
- Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов
На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия города, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7 limited. Есть детские кресла.
- Если захотите, по пути можно заехать в кафе. Обед оплачивается дополнительно — от 500 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Мы можем организовать трансфер также от места вашего проживания в аэропорт
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Минеральные воды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 449 туристов
Салют всем путешественникам! Меня зовут Виктор, мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства я ездил с родителями в горы. Эти пейзажи запали мне в душу навсегда. Вот уже несколько лет я провожу автомобильные экскурсии по Северному Кавказу. Буду рад поделиться с вами интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Вместе со мной экскурсии для вас проводит опытная команда гидов — Владимир, покоривший Эльбрус, Сергей — эксперт Кавказских Минеральных Вод и Азамат, влюблённый в родные места Кабардино-Балкарии. Наши поездки проходят в простой душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, выбираем оптимальное время их посещения. В горах мы любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем «дикие» смотровые площадки. Мы ценим наших гостей и отдаёмся своему делу на 100%.
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